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बनारस में अब खत्म होगा पानी-सीवर संकट; 814.54 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मिली मंजूरी

वाराणसी : सीवर के साथ शहरी और विस्तारित इलाकों में दशकों पुराना पेयजल संकट जल्द खत्म होगा. अमृत-2.0 योजना के अंतर्गत नगर निगम के 18 अत्यधिक प्रभावित वार्डों सहित वरुणा पार, रामनगर और सूजाबाद जैसे क्षेत्रों के लिए कुल 814.54 करोड़ रुपये की वृहद पेयजल परियोजनाओं को शासन ने प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. आधुनिक तकनीक से लैस इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की आधारशिला जल्द ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रखेंगे.

इस बारे में मेयर अशोक तिवारी का कहना है कि इस महीने प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित है, हालांकि अभी डेट क्लियर नहीं है. इसलिए नगर निगम अपनी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करवाने की तैयारी कर रहा है. इसमे पेयजल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह नया रूप देने के लिए शहर के प्रभावित वार्डों में कुल 651.64 किलोमीटर लंबी नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी. पानी के भंडारण और उचित दबाव सुनिश्चित करने के लिए 18 नए ओवरहेड टैंक और 22 भूमिगत जलाशयों (सीडब्ल्यूआर) का निर्माण किया जाएगा. इस पूरी प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता इसका स्काडा तकनीक से लैस होना है. इस तकनीक के माध्यम से जल निगम के कंट्रोल रूम से ही पानी की आपूर्ति, लीकेज और दबाव की रियल-टाइम निगरानी हो सकेगी, जिससे पानी की बर्बादी पर लगाम लगेगी. इस परियोजना से सीधे तौर पर 67,886 घरों को शुद्ध जल का कनेक्शन मिलेगा.

बदलेगा बुनियादी ढांचा: इस पूरी योजना का मुख्य उद्देश्य शहर के उन इलाकों में पानी पहुंचाना है, जहां वर्तमान में लो-वोल्टेज या पुरानी पाइपलाइनों के कारण आपूर्ति बाधित रहती है. राइजिंग मेन पाइप बिछाने के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टर निर्माण का भी प्रावधान किया गया है. नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल अनुसार, इस परियोजना के धरातल पर उतरने के बाद वाराणसी के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अगले कई दशकों तक पानी की किल्लत नहीं होगी. शासन द्वारा जारी पहली किस्त के साथ ही जल निगम ने निर्माण कार्यों की तैयारी तेज कर दी है.