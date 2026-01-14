ETV Bharat / state

बाईपास सर्जरी, 81 की उम्र, फिर भी चैंपियनशिप में दम दिखाने को बेताब हैं मोहन मुरारी; जानिए फिटनेस का राज

मेरठ: 81 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी मोहन मुरारी लाल श्रीवास्तव ने फिर एक बार अपने हौसले और मेहनत से दुनिया को बता दिया है कि, किसी भी कार्य के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती. 81 साल के मुरारी लाल ने दिल्ली स्टेट मास्टर्स चैंपियनशिप में शॉटपुट और डिसकस थ्रो में दो सिल्वर मेडल जीत कर देश और राज्य सहित मेरठ का मान सम्मान बढ़ाया है.

अब तक लगा चुके मेडल्स का शतक: मेरठ के रहने वाले मोहन मुरारी लाल श्रीवास्तव का खेलों के प्रति रुझान ने अब तक सौ से ज्यादा मेडल दिलाया है, हाल ही में दिल्ली स्टेट मास्टर्स चैंपियनशिप में शॉटपुट और डिसकस थ्रो में सिल्वर मेडल जीतेने के बाद, अब वे केरल के तिरुवनंतपुरम में इसी महीने 28 जनवरी से आयोजित होने वाले नेशनल मास्टर्स चैंपियनशिप में दम दिखाने को बेताब हैं. एथलेटिक्स में अब से पहले भी अपनी मेहनत से उम्र को पीछे छोड़कर कई मेडल जीत चुके हैं.

उम्र सिर्फ एक नंबर है: श्रीवास्तव बताते हैं कि, 81 के उम्र में गेम ने यह एहसास करा दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है. पॉजिटिव सोच के साथ की गई मेहनत के परिणाम हमेशा बेहतर होते हैं. ईटीवी भारत से बात करते हुए मोहन मुरारी कहते हैं कि, बीते 6 महीने से वह अमेरिका में थे, कुछ समय पहले जैसे ही वह मेरठ लौटे तो लोगों ने इस प्रतियोगिता के बारे में बताया. इसके बाद वे खुद को रोक नहीं सके और दिल्ली स्टेट मास्टर्स चैंपियनशिप 2025-26 में तीन गेम्स में प्रतिभाग के लिए अपना पंजीकरण कराया. लेकिन एक प्रतियोगिता हैमर थ्रो को किन्हीं कारणों से आयोजन कमेटी ने रद्द कर दिया, जिसकी वजह से दो ही मेडल जीत सके, नहीं तो तीन मेडल लेकर आते.

वे बताते हैं कि, वैसे तो वे बैडमिंटन खेलते हैं. लेकिन कभी कभी वह पिकल बॉल और टेनिस भी खेल लेते हैं. नियमित चार बजे उठना और जल्दी सोना उनकी आदत में है, मॉर्निग वाक करना अलग अलग एक्सरसाइज उनकी दिनचर्या का हिस्सा है. वह सिर्फ और सिर्फ सादा भोजन पसंद करते हैं. अकेले रहने की वजह से बहुत ही संयमित दिनचर्या उनकी रहती है.

राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीता: मोहन मुरारी 2021-22 में मास्टर्स चैंपियनशिप राष्ट्रीय स्तर पर जीते थे और फिर स्पेन खेलने गए थे हालांकि वहां उन्हें जीत नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने निराश होने की बजाए अपने गेम पर फोकस किया और फिर अगली प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीता और कोरिया खेलने जाने वाले थे. लेकिन पार्टनर की वजह से वे नहीं जा सके.