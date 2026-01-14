ETV Bharat / state

बाईपास सर्जरी, 81 की उम्र, फिर भी चैंपियनशिप में दम दिखाने को बेताब हैं मोहन मुरारी; जानिए फिटनेस का राज

100 से ज्यादा मेडल जीत कर देश और राज्य सहित मेरठ का मान सम्मान बढ़ाया है.

उम्र सिर्फ एक नंबर है
जीत की कोई उम्र नही होती (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 8:13 PM IST

Updated : January 14, 2026 at 9:09 PM IST

4 Min Read
मेरठ: 81 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी मोहन मुरारी लाल श्रीवास्तव ने फिर एक बार अपने हौसले और मेहनत से दुनिया को बता दिया है कि, किसी भी कार्य के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती. 81 साल के मुरारी लाल ने दिल्ली स्टेट मास्टर्स चैंपियनशिप में शॉटपुट और डिसकस थ्रो में दो सिल्वर मेडल जीत कर देश और राज्य सहित मेरठ का मान सम्मान बढ़ाया है.

अब तक लगा चुके मेडल्स का शतक: मेरठ के रहने वाले मोहन मुरारी लाल श्रीवास्तव का खेलों के प्रति रुझान ने अब तक सौ से ज्यादा मेडल दिलाया है, हाल ही में दिल्ली स्टेट मास्टर्स चैंपियनशिप में शॉटपुट और डिसकस थ्रो में सिल्वर मेडल जीतेने के बाद, अब वे केरल के तिरुवनंतपुरम में इसी महीने 28 जनवरी से आयोजित होने वाले नेशनल मास्टर्स चैंपियनशिप में दम दिखाने को बेताब हैं. एथलेटिक्स में अब से पहले भी अपनी मेहनत से उम्र को पीछे छोड़कर कई मेडल जीत चुके हैं.

उम्र सिर्फ एक नंबर है: श्रीवास्तव बताते हैं कि, 81 के उम्र में गेम ने यह एहसास करा दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है. पॉजिटिव सोच के साथ की गई मेहनत के परिणाम हमेशा बेहतर होते हैं. ईटीवी भारत से बात करते हुए मोहन मुरारी कहते हैं कि, बीते 6 महीने से वह अमेरिका में थे, कुछ समय पहले जैसे ही वह मेरठ लौटे तो लोगों ने इस प्रतियोगिता के बारे में बताया. इसके बाद वे खुद को रोक नहीं सके और दिल्ली स्टेट मास्टर्स चैंपियनशिप 2025-26 में तीन गेम्स में प्रतिभाग के लिए अपना पंजीकरण कराया. लेकिन एक प्रतियोगिता हैमर थ्रो को किन्हीं कारणों से आयोजन कमेटी ने रद्द कर दिया, जिसकी वजह से दो ही मेडल जीत सके, नहीं तो तीन मेडल लेकर आते.

वे बताते हैं कि, वैसे तो वे बैडमिंटन खेलते हैं. लेकिन कभी कभी वह पिकल बॉल और टेनिस भी खेल लेते हैं. नियमित चार बजे उठना और जल्दी सोना उनकी आदत में है, मॉर्निग वाक करना अलग अलग एक्सरसाइज उनकी दिनचर्या का हिस्सा है. वह सिर्फ और सिर्फ सादा भोजन पसंद करते हैं. अकेले रहने की वजह से बहुत ही संयमित दिनचर्या उनकी रहती है.

राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीता: मोहन मुरारी 2021-22 में मास्टर्स चैंपियनशिप राष्ट्रीय स्तर पर जीते थे और फिर स्पेन खेलने गए थे हालांकि वहां उन्हें जीत नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने निराश होने की बजाए अपने गेम पर फोकस किया और फिर अगली प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीता और कोरिया खेलने जाने वाले थे. लेकिन पार्टनर की वजह से वे नहीं जा सके.

81 वर्षीय मोहन मुरारी लाल श्रीवास्तव बताते हैं कि उनका ओपन बाईपास सर्जरी हो चुका है, डॉक्टर्स खेलने से मना कर चुके है. लेकिन बेटा डॉक्टर है. उसने कहा आप खेल सकते हो तब से हम खेल रहे हैं. छोटी मोटी बीमारी को कभी तवज्जो ही नहीं दी. युवा अवस्था में खेलना शुरु किया जो 81 साल की उम्र में भी जारी है.

मोहन मुरारी युवाओं को संदेश देते हुए कहते हैं कि, युवाओं को हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहना चीहिए. मोहन मुरारी के दो बटे अमेरिका में रहते हैं. एक बेटा वहां डॉक्टर हैं, जबकि छोटा बेटा मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है. उनकी पत्नी का 2007 में निधन हो गया तब से वे अकेले रहते हैं. लेकिन अपने एकाकीपन को उन्होंने पॉजिटिविटी के साथ जी कर अलग पहचान बना ली है. उनकी बेटी मुक्ति श्रीवास्तव भारतीय वायुसेना में एयर ट्रैफिक कंट्रोल शाखा की पहली महिला अधिकारी रह चुकी हैं.

संपादक की पसंद

