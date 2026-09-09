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'ऑपरेशन चक्रव्यूह' में 81 घोषित अपराधी गिरफ्तार, 48 घंटे में 149 अपराधियों को किया ट्रेस

नई दिल्ली: पश्चिमी जिला पुलिस ने फरार और घोषित अपराधियों के खिलाफ चलाए गए विशेष 48 घंटे के अभियान ‘ऑपरेशन चक्रव्यूह’ में बड़ी सफलता हासिल की है. 5 और 6 सितंबर को चलाए गए इस विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने 81 घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया. इसके साथ ही पुलिस ने कुल 149 घोषित अपराधियों को ट्रेस या गिरफ्तार किया. पुलिस की इस कार्रवाई से लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ अभियान को बड़ी मजबूती मिली है.

पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत 149 घोषित अपराधियों में 132 पुरुष और 17 महिलाएं शामिल हैं. इनमें से 81 को गिरफ्तार किया गया, जबकि 19 ऐसे घोषित अपराधियों का सत्यापन किया गया जिनकी मृत्यु हो चुकी थी. वहीं, 49 घोषित अपराधी पहले से ही न्यायिक हिरासत में पाए गए. अभियान के दौरान पुलिस ने घोषित अपराधियों से जुड़े 175 मामलों को भी वर्कआउट किया. इन मामलों में 28 गंभीर आपराधिक मामले, 93 गैर-गंभीर आपराधिक मामले, 15 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और 39 बिजली अधिनियम से संबंधित मामले शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि अभियान का मुख्य उद्देश्य ऐसे अपराधियों का पता लगाना था, जो अदालत की कार्रवाई से बचते हुए लंबे समय से फरार चल रहे थे.

ऑपरेशन को प्रभावी तरीके से अंजाम देने के लिए पश्चिमी जिले के सभी थानों और ऑपरेशनल यूनिट को अभियान में शामिल किया गया. कुल 61 विशेष टीमों का गठन किया गया, जिनमें 191 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया. इन टीमों ने घोषित अपराधियों के पते और वर्तमान ठिकानों का सत्यापन करने के साथ स्थानीय स्तर पर सूचना तंत्र को सक्रिय किया. इसके अलावा तकनीकी निगरानी से मिले इनपुट के आधार पर संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की गई.