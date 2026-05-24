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झारखंड प्रशासनिक सेवा के 81 अधिकारियों का तबादला, कई प्रतीक्षारत की हुई पोस्टिंग, बदले गए SDO-DTO और एलआरडीसी

झारखंड मंत्रालय ( Etv Bharat )