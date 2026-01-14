दिल्ली में 81 नए 'आयुष्मान आरोग्य मंदिरों' का शुभारंभ, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती
दिल्ली के गीता कॉलोनी में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने नए आयुष्मान जन आरोग्य मंदिरों किया उद्घाटन
Published : January 14, 2026 at 2:19 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार लोगों को बेहतर और सुलभ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में बुधवार को 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर जनता को समर्पित किए हैं. दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में बने इन जन आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया गया. रेखा सरकार की इस पहल से दिल्ली में वार्ड और मोहल्ला स्तर पर प्राइमरी हेल्थकेयर सेवाओं को और ज्यादा मजबूती मिलेगी. वहीं, कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र के गीता कॉलोनी चार ब्लॉक में शुरू किए गए जन आरोग्य मंदिर का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने किया.
उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चुनाव के दौरान किए गए सभी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही हैं. उन्होंने बताया कि बुधवार को एक साथ पूरी दिल्ली में 81 जन आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया गया है, जिन्हें सीधे जनता को समर्पित किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि पिछले 11 महीनों में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान दिल्ली में 200 से अधिक जन आरोग्य मंदिर शुरू किए जा चुके हैं.
केंद्रीय राज्य मंत्री मल्होत्रा ने कहा; ''जन आरोग्य मंदिरों को शुरू करने के लिए पहले से मौजूद सरकारी भवनों और इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर उपयोग किया जा रहा है. पुरानी इमारतों की मरम्मत और सुधार कर इन केंद्रों को विकसित किया गया है, जिससे सरकारी धन की बचत के साथ बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें. इन जन आरोग्य मंदिरों में डॉक्टर द्वारा जांच के साथ-साथ ब्लड टेस्ट जैसी जांचें पूरी तरह मुफ्त होंगी. जरूरत पड़ने पर बाहर की जांच भी सरकार की ओर से मुफ्त कराई जाएगी. जन आरोग्य मंदिरों में जनरल फिजिशियन और अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर विशेष रूप से तैनात रहेंगे''
#WATCH Delhi: On the inauguration of 81 Arogya Mandirs, Delhi's CM Rekha Gupta says, " on this festival of makar sankranti, today in delhi we are proceeding with the task of dedicating the next 81 arogya mandirs to the public. previously, 238 arogya mandirs have already been… pic.twitter.com/p4m4DCcB22— ANI (@ANI) January 14, 2026
81 आरोग्य मंदिरों के उद्घाटन पर दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने कहा, "मकर संक्रांति के इस त्योहार पर, आज दिल्ली में हम अगले 81 आरोग्य मंदिरों को जनता को समर्पित करने का काम आगे बढ़ा रहे हैं. इससे पहले, दिल्ली में 238 आरोग्य मंदिर पहले ही खोले जा चुके हैं. लगातार, इन आरोग्य मंदिरों के ज़रिए, हम दिल्ली को प्राइमरी हेल्थ के लिए एक सुविधाजनक जगह दे रहे हैं. लोगों को दिल्ली में अच्छी हेल्थकेयर मिलेगी. हमारा लक्ष्य 1100 आरोग्य मंदिरों का है, और हम उसे हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं."
मोहल्ला क्लीनिक के नाम पर केवल भ्रष्टाचार
मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि पूर्वी दिल्ली में अब तक 17 जन आरोग्य मंदिर शुरू हो चुके हैं, जबकि कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में चार जन आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया जा चुका है. आम आदमी पार्टी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए हर्ष मल्होत्रा ने कहा, ''मोहल्ला क्लीनिक के नाम पर केवल भ्रष्टाचार किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद होने के बावजूद पोटा केबिन में मोहल्ला क्लीनिक खोले गए. आम आदमी पार्टी ने 1000 मोहल्ला क्लीनिक खोलने का वादा किया था, लेकिन करीब ढाई सौ ही खोले गए और उनमें भी मरीजों के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ.''
क्या है आयुष्मान आरोग्य मंदिर ?
आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिल्ली सरकार की नई पहल है जिसमें पहले से चल रहे पोलिक्लिनिक मॉडल को अपग्रेड किया गया है. इसमें न केवल दवाइयों और डॉक्टर की सुविधा बेहतर की गई है, बल्कि स्वच्छता, टेस्टिंग, मरीजों की गोपनीयता और सुविधा को भी प्राथमिकता दी गई है. यहां लोगों को मुफ्त दवाइयां, जांच और कई सुविधाएं फ्री में मिलेगा.
ये भी पढ़ें: