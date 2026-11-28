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एमसीबी जिले में 81 बड़े पुलों के निर्माण को मंजूरी, 270.88 करोड़ की लागत से निर्माण और रखरखाव होगा

एमसीबी जिले में 81 बड़े पुलों के निर्माण को मंजूरी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

MCB. जिले में बारिश के दिनों में नदी-नालों के कारण गांवों का संपर्क टूटने की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है. प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत एमसीबी जिले में 81 बड़े पुलों के निर्माण को मंजूरी दी गई है. इन पुलों के निर्माण और रखरखाव पर कुल 270 करोड़ 87 लाख 81 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे. स्वीकृत पुलों की कुल लंबाई 4,496.80 मीटर होगी.

23 नवंबर 2026 को जारी स्वीकृति आदेश के अनुसार इन पुलों का निर्माण भरतपुर, खड़गवां और मनेंद्रगढ़ विकासखंड में किया जाएगा. इस योजना से दूरस्थ गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने में मदद मिलेगी. साथ ही ग्रामीणों के लिए स्कूल, अस्पताल, बाजार और अन्य जरूरी सुविधाओं तक पहुंचना आसान होगा.