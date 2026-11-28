एमसीबी जिले में 81 बड़े पुलों के निर्माण को मंजूरी, 270.88 करोड़ की लागत से निर्माण और रखरखाव होगा
बारिश में गांवों के संपर्क टूटने से मिलेगी राहत, स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल बोले- दूरस्थ गांवों को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ना हमारी प्राथमिकता.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 28, 2026 at 7:50 PM IST
MCB. जिले में बारिश के दिनों में नदी-नालों के कारण गांवों का संपर्क टूटने की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है. प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत एमसीबी जिले में 81 बड़े पुलों के निर्माण को मंजूरी दी गई है. इन पुलों के निर्माण और रखरखाव पर कुल 270 करोड़ 87 लाख 81 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे. स्वीकृत पुलों की कुल लंबाई 4,496.80 मीटर होगी.
23 नवंबर 2026 को जारी स्वीकृति आदेश के अनुसार इन पुलों का निर्माण भरतपुर, खड़गवां और मनेंद्रगढ़ विकासखंड में किया जाएगा. इस योजना से दूरस्थ गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने में मदद मिलेगी. साथ ही ग्रामीणों के लिए स्कूल, अस्पताल, बाजार और अन्य जरूरी सुविधाओं तक पहुंचना आसान होगा.
81 पुलों के लिए 270.88 करोड़ रुपये मंजूर
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पुलों के निर्माण के लिए 264 करोड़ 45 लाख रुपये और उनके रखरखाव के लिए 6 करोड़ 42 लाख 81 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इस तरह कुल 270.88 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इन पुलों की लंबाई अलग-अलग होगी. कुछ पुल 60 मीटर के होंगे, जबकि कई पुल 100, 120, 140 और 180 मीटर लंबे बनाए जाएंगे. वहीं कुछ स्थानों पर 375 मीटर तक लंबे पुलों का निर्माण भी प्रस्तावित है.
भरतपुर में सबसे ज्यादा बनेंगे 54 पुल
इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ भरतपुर विकासखंड के ग्रामीणों को मिलेगा. यहां कुल 54 पुल बनाए जाएंगे. इनमें आरा-तोजा, कुंवारपुर-गंजर, हर्रई-पटेराटोला, आवासपारा भगवानपुर-बहिडोल और बेनीपुरा-पतपरपारा सहित कई संपर्क मार्ग शामिल हैं.
आवासपारा भगवानपुर-बहिडोल मार्ग पर 375 मीटर और बेनीपुरा-पतपरपारा मार्ग पर 180 मीटर लंबा पुल बनाया जाएगा. भरतपुर क्षेत्र के कई गांव नदी-नालों और दुर्गम रास्तों के कारण मुख्य मार्गों से ठीक तरह से नहीं जुड़ पाते हैं. बारिश के समय लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है. पुल बनने से इन गांवों के लोगों को सालभर आवागमन की सुविधा मिल सकेगी.
खड़गवां में 8 और मनेंद्रगढ़ में बनेंगे 19 पुल
खड़गवां विकासखंड में 8 पुलों का निर्माण किया जाएगा. इनमें करवां, परसामुड़ा-गंजरपारा, मुगुम-करमीपारा, करवां-कोडांगी, रतनपुर मुख्य मार्ग-बैगापारा, सितगापारा-बेलबहरा और बरमोरा नाला सहित अन्य स्थान शामिल हैं.
वहीं मनेंद्रगढ़ विकासखंड में 19 पुल बनाए जाएंगे. इनमें मौहरीडांड-सजापहाड़, कोड़ा-बांजी वनग्रामपारा, अटल चौक पसोरी-एमपी बॉर्डर, भलोर साल्ही-मइरटोला, लेदरी नारायणपुर-चटनिहापारा और बरपानी मार्ग प्रमुख हैं.
दूरस्थ गांवों को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है. प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिल रही है. केंद्र और राज्य सरकार के आपसी सहयोग से एमसीबी जिले में विकास के नए रास्ते खुल रहे हैं.- श्यामबिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री
मरीजों और विद्यार्थियों को मिलेगी राहत
एमसीबी जिले के कई गांवों में बारिश के दौरान नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने से रास्ते बंद हो जाते हैं. इसका सबसे ज्यादा असर मरीजों, स्कूली बच्चों, किसानों और रोजमर्रा के काम से बाहर जाने वाले लोगों पर पड़ता है. कई बार मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में देरी होती है तो बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है. किसानों को भी अपनी फसल बाजार तक ले जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है.
81 पुलों के निर्माण से इन समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी. गांवों के बीच संपर्क बेहतर होगा और आपातकालीन स्थिति में भी लोगों को आने-जाने की सुविधा मिल सकेगी. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और व्यापार के अवसर भी बढ़ेंगे.