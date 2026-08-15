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पूर्णिया में रात 12 बजे ध्वजारोहण, वाघा बॉर्डर के बाद देश का इकलौता ऐसा स्थान

बिहार के पूर्णिया स्थित झंडा चौक पर हर साल 14 अगस्त की आधी रात 12.01 बजे स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया जाता है.

flag hoisting at midnight in purnea
पूर्णिया में आधी रात को ध्वजारोहण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 15, 2026 at 8:21 AM IST

3 Min Read
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पूर्णिया: देश स्वतंत्रता दिवस की 80 वीं वर्षगांठ मना रहा है. इसका जश्न मनाने के लिए लोगों को जहां 15 अगस्त की सुबह का इंतजार रहता है, वहीं बिहार के पूर्णिया में 14 अगस्त की रात 12 बजकर एक मिनट पर ही अंधेरे में तिरंगा लहराया गया.

देश का दूसरा अनोखा स्थान: स्थानीय दिलीप कुमार दीपक ने बताया कि वाघा बॉर्डर के बाद पूर्णिया देश की दूसरी ऐसी जगह है, जहां आधी रात 12 बजकर 1 मिनट में तिरंगा फहराया जाता है. 1947 से लगातार भट्ठा बाजार स्थित झंडा चौक पर ध्वजारोहण किया जाता है.

मिश्रा रेडियो पर उत्सुकता: 14 अगस्त 1947 की रात को झंडा चौक स्थित मिश्रा रेडियो की दुकान पर पूरे दिन भीड़ लगी रही, लेकिन काफी देर तक रेडियो पर कोई खबर नहीं आई. लोग निराश होकर घर लौट गए मगर मिश्रा रेडियो की दुकान पूरी रात खुली रही.

पूर्णिया में आधी (ETV Bharat)

अमर सेनानियों का आगमन: रात करीब 11 बजे, पूर्णिया के झंडा चौक स्थित मिश्रा रेडियो की दुकान पर अमर सेनानी स्व. रामेश्वर प्रसाद सिंह, स्व. रामजतन साह, स्व. कमल देव नारायण सिन्हा, स्व. गणेश चंद्र दास और उनके साथी पहुंचे और सबने मिलकर रेडियो चालू कराया.

"रेडियो ऑन होते ही माउंटबेटन की आवाज सुनाई दी, जिसमें उन्होंने घोषणा की कि देश आजाद हो गया है. रेडियो पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण और देश की आजादी की घोषणा सुनते ही वहां मौजूद लोग खुशी से झूम उठे." -दिलीप कुमार दीपक, स्थानीय

flag hoisting at midnight in purnea
पूर्णिया में आधी रात को ध्वजारोहण (ETV Bharat)

बांस में लहराया तिरंगा: अनिल कुमार कहते हैं कि रेडियो पर समाचार सुनते ही लोग एक-दूसरे को बधाई देने लगे और फिर आनन-फानन में बांस में तिरंगा डालकर तिरंगा फहराया गया. यह झंडा स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर प्रसाद सिंह ने फहराया था. तब से आजादी की यह अनूठी कहानी यहां पल रही है.

झंडा चौक का नामकरण: उस ऐतिहासिक रात के बाद से ही इस चौक का नाम झंडा चौक पड़ गया. स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद सिंह के पोते विपुल प्रसाद सिंह ने बताया कि आजादी की घोषणा होते ही दादा ने बगल में रखे बांस में तिरंगा डालकर फहराया.

flag hoisting at midnight in purnea
ध्वजारोहण के दौरान बच्चे (ETV Bharat)

आधी रात को उमड़ती भीड़: 14 अगस्त की रात 12:01 बजे, हाथों में तिरंगा लेकर बच्चे, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं अपने घरों से निकलकर झंडा चौक पहुंचते हैं. हर साल लोगों की मौजूदगी में 12 बजकर एक मिनट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है.

गगनभेदी उद्घोष और मिठाइयां: इसके बाद राष्ट्रगान जन गण मन की गूंज होती है और फिर वंदे मातरम्. भारत माता की जय के गगनभेदी उदघोष से पूरा वातावरण गूंजायमान हो जाता है. लोग आपस में जलेबी और मिठाइयां बांटते हैं और पूरे उत्साह से जश्न मनाते हैं.

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