UP Board Exam 2026: 8033 परीक्षा केंद्र फाइनल, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी की सूची, 52 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल

परीक्षा केंद्रों को तीन श्रेणी में बांटा गया : माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि परीक्षा केंद्रों का निर्धारण पारदर्शिता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है. सभी केंद्रों को सामान्य, संवेदनशील और अति संवेदनशील श्रेणी में बांटा गया है. जहां पहले नकल या अव्यवस्था की शिकायतें रही हैं, वहां अतिरिक्त निगरानी की व्यवस्था की गई है.

परीक्षा केंद्रों की सूची यूपी बोर्ड के X अकाउंट @upboardpryj, माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in और माध्यमिक शिक्षा परिषद के फेसबुक पेज पर देखी जा सकता है.

प्रयागराज : माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची सोमवार की रात जारी कर दी है. इस बार हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के लिए प्रदेश भर में कुल 8033 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इन केंद्रों पर करीब 52 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे. बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं.

24 दिसंबर को परिषदीय केंद्र निर्धारण समिति की बैठक में अनुमोदन के बाद इन परीक्षा केंद्रों को फाइनल किया गया है. जिलों को केंद्रों की सूची भेज दी गई है और अब परीक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

24 फरवरी से शुरू हो रही परीक्षा : यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होकर 15 मार्च 2026 तक चलेंगी. परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की जाएंगी. सुबह की पाली और दोपहर की पाली में अलग-अलग विषयों की परीक्षा कराई जाएगी. विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकता है.

52 लाख से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल : इस वर्ष हाईस्कूल परीक्षा में लगभग 29 लाख और इंटरमीडिएट परीक्षा में करीब 23 लाख छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं. इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई है, ताकि किसी भी केंद्र पर अत्यधिक दबाव न पड़े और परीक्षार्थियों को कोई परेशानी न हो.

सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम : सचिव भगवती सिंह ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और वॉयस रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गई है. संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां से परीक्षा की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी. नकल या अनुचित साधनों के प्रयोग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

