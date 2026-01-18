ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में छात्रों के लिए मिले 802 स्मार्टफोन-5 टैबलेट गायब; संविदा कर्मी गिरफ्तार, 131 मोबाइल बरामद

फर्रुखाबाद : जिले में 802 स्मार्ट फोन व पांच टैबलेट गायब करने के मामले में फतेहगढ़ कोतवाली में बीती 13 जनवरी को केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने कलेक्ट्रेट में काम कर चुके संविदा कर्मी को गिरफ्तार किया है. साथ ही 131 स्मार्ट फोन बरामद किए हैं. इस मामले में तत्कालीन पूर्व ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अभिषेक चौहान को भी आरोपी बनाया गया है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही अभिषेक को भी गिरफ्तार किया जाएगा.

घटना का खुलासा अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने पुलिस लाइन सभाकार में रविवार को किया. बता दें कि डिजीशक्ति योजना 2021-22 के तहत स्नातक-परास्नातक छात्र-छात्राओं को स्मार्ट फाेन व टैबलेट वितरित करने थे. इसके लिए यूपी डेस्को एजेंसी ने 36,950 स्मार्ट फोन व 18,262 टैबलेट उपलब्ध कराए थे. वितरण की जिम्मेदारी ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अभिषेक चौहान की थी. उनकी सेवा छह नवंबर 2024 को समाप्त हो गई. ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आशीष कुमार ने 13 मई 2025 को चार्ज लिया.

सत्यापन में गड़बड़ी पाई गई तो जानकारी होने पर एडीएम अरुण कुमार सिंह ने मामले की जांच कराई. इसमें पता चला कि स्मार्ट फोन व टैबलेट गायब हैं. इसके बाद अभिषेक चौहान से जवाब तलब किया गया, पर उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया. न ही बता सके कि स्मार्ट फोन व टैबलेट कहां गायब हो गए.