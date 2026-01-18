फर्रुखाबाद में छात्रों के लिए मिले 802 स्मार्टफोन-5 टैबलेट गायब; संविदा कर्मी गिरफ्तार, 131 मोबाइल बरामद
पूर्व ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मुख्य आरोपी, पुलिस गिरफ्तारी के लिए तलाश में जुटी.
फर्रुखाबाद : जिले में 802 स्मार्ट फोन व पांच टैबलेट गायब करने के मामले में फतेहगढ़ कोतवाली में बीती 13 जनवरी को केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने कलेक्ट्रेट में काम कर चुके संविदा कर्मी को गिरफ्तार किया है. साथ ही 131 स्मार्ट फोन बरामद किए हैं. इस मामले में तत्कालीन पूर्व ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अभिषेक चौहान को भी आरोपी बनाया गया है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही अभिषेक को भी गिरफ्तार किया जाएगा.
घटना का खुलासा अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने पुलिस लाइन सभाकार में रविवार को किया. बता दें कि डिजीशक्ति योजना 2021-22 के तहत स्नातक-परास्नातक छात्र-छात्राओं को स्मार्ट फाेन व टैबलेट वितरित करने थे. इसके लिए यूपी डेस्को एजेंसी ने 36,950 स्मार्ट फोन व 18,262 टैबलेट उपलब्ध कराए थे. वितरण की जिम्मेदारी ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अभिषेक चौहान की थी. उनकी सेवा छह नवंबर 2024 को समाप्त हो गई. ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आशीष कुमार ने 13 मई 2025 को चार्ज लिया.
सत्यापन में गड़बड़ी पाई गई तो जानकारी होने पर एडीएम अरुण कुमार सिंह ने मामले की जांच कराई. इसमें पता चला कि स्मार्ट फोन व टैबलेट गायब हैं. इसके बाद अभिषेक चौहान से जवाब तलब किया गया, पर उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया. न ही बता सके कि स्मार्ट फोन व टैबलेट कहां गायब हो गए.
जांच रिपोर्ट के आधार एडीएम ने ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आशीष कुमार को प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश दिए गए. बीते मंगलवार को आशीष कुमार की तहरीर पर फतेहगढ़ कोतवाली में पूर्व ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अभिषेक चौहान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई.
अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मेधावी छात्रों को वितरण के लिए आए 802 से अधिक फोन गायब होने के मामले में पुलिस ने रविवार को 131 स्मार्ट फोन बरामद किए हैं. साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में काम कर चुके संविदा कर्मी वीर प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है. बताया कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत मोबाइल टेबलेट वितरण के लिए दिए गए थे.
पूर्व ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अभिषेक चौहान निवासी ग्रीन वन रोहता, जनपद आगरा को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. विवेचना के क्रम में वीर प्रताप सिंह का नाम प्रकाश में आया. वीर प्रताप मूल रूप से औरैया का रहने वाला है.
