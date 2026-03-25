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कुल्लू जिले में 800 युवाओं को नहीं मिली मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में सब्सिडी, जानिए कब मिलेगी राशि?

कुल्लू जिले में 1500 युवाओं ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लिए आवेदन किया था.

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मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 6:10 PM IST

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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में सरकार की मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना आत्मनिर्भरता के बजाय अब यह तनाव का कारण बन गई है. इस योजना के तहत जिला कुल्लू के युवाओं को सब्सिडी के 25 करोड़ रुपए जारी नहीं किए गए हैं. इससे स्वरोजगार का रास्ता ढूंढ रहे युवा परेशान हैं. प्रदेश में यह योजना साल 2018 में शुरू हुई. तब से लेकर 2023-24 तक जिले में 1500 युवाओं ने योजना के लिए आवेदन कर कारोबार शुरू किया है.

1500 युवाओं ने किया था योजना के लिए आवेदन

विभागीय जानकारी के अनुसार, उपरोक्त 1500 लाभार्थियों में से सिर्फ 250 ही ऐसे हैं, जिन्हें सब्सिडी की राशि पूरी मिल चुकी है. कुछ ऐसे हैं जिन्हें आधी अधूरी मिल पाई है. इसके अलावा 800 के करीब ऐसे लाभार्थी हैं जो सब्सिडी का इंतजार कर रहे हैं. इससे उन्हें कारोबार करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

कुल्लू जिले में 800 युवाओं को नहीं मिली सब्सिडी

सब्सिडी का इंतजार कर रहे युवा दीपक कुमार का कहना है कि, वे उद्योग केंद्र के अधिकारियों से कई बार बात कर चुके हैं. इसके अलावा संबंधित बैंक अधिकारियों से भी संपर्क बनाए हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से सब्सिडी की राशि जारी नहीं की जा रही है. इस योजना के तहत सब्सिडी जारी होने से उन्हें कारोबार करने में काफी राहत मिलनी थी, लेकिन सब्सिडी जारी न होने के चलते उन्हें अब काफी दिक्कत भी उठानी पड़ रही है.

2018 से 2024 तक युवाओं ने किया आवेदन

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी सीधे तौर पर निदेशालय स्तर से लाभार्थी के अकाउंट में आती है. जिले के लाभार्थियों की करीब 25 करोड़ रुपए सब्सिडी लंबित है. सब्सिडी जारी करने के लिए प्रदेश सरकार के समक्ष भी मामला रखा गया है. उम्मीद है कि जल्द सभी युवाओं की सब्सिडी की राशि जारी हो जाएगी. - पीएल नेगी, महाप्रबंधक, उद्योग केंद्र कुल्लू

सब्सिडी की 25 करोड़ रुपए की राशि लंबित

इस योजना का लाभ लेने वाले महिलाओं और पुरुषों के लिए सब्सिडी की दरें अलग-अलग हैं. मशीनरी और प्लांट में निवेश करने पर महिलाओं और दिव्यांगों को 35 प्रतिशत, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को 30 प्रतिशत और अन्य को 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है. वही, इस योजना के तहत ई-रिक्शा, सौर ऊर्जा पर आधारित श्री व्हीलर, मोबाइल फूड वैन, डेयरी, कृषि, खनन से संबंधित यूनिट लगाने के लिए ऋण दिया जा रहा है. सेवा क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए अगर मालवाहक वाहन की जरूरत हो तो एक संयुक्त प्रस्ताव के रूप में स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है.

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