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पुष्कर में 800 बरस प्राचीन 108 शिवलिंग का अनूठा मंदिर, हर शिवलिंग का नाम जपने के साथ श्रद्धालु करते हैं जलाभिषेक

सावन के विशेष माह में दर्शन कीजिए एक साथ 108 शिवलिंग के, जहां प्रत्येक शिवलिंग के अलग-अलग नाम हैं.

एक साथ 108 शिवलिंग
एक साथ 108 शिवलिंग (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 11, 2026 at 6:37 AM IST

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अजमेर : सतयुग के तीर्थ पुष्कर में भगवान शिव के अनेक अतिप्राचीन मंदिर हैं. इन प्राचीन मंदिरों में ब्रह्म सरोवर के 52 घाटों में से एक 108 महादेव घाट शिव भक्तों के लिए सदा ही पूजनीय रहा है. अन्य मंदिरों में एक शिवलिंग के दर्शन होते हैं, लेकिन यहां शिव भक्तों को 108 शिवलिंग पर 108 भोलेनाथ के अलग-अलग नामों के जाप करते हुए जलाभिषेक करने का अवसर मिलता है. यह अनूठा मंदिर 800 साल प्राचीन है. इस अद्भुत मंदिर को छत्रपति शिवाजी के पूर्वजों ने बनवाया था. यूं तो वर्ष भर भोलेनाथ के भक्त यहां अपने आराध्य का जलाभिषेक करने आते रहते हैं, लेकिन सावन माह में तो यहां भक्तों का तांता ही लगा रहता है.

पुष्कर में यह अद्भुत और अनूठा अति प्राचीन शिवालय पवित्र सरोवर के 52 घाटों में से एक 108 महादेव घाट पर स्थित है. यह शिवालय पुष्कर के अति प्राचीन शिवालयों में से एक है. सावन में यहां भक्तों का तांता लगा रहता है. खासकर सोमवार और प्रदोष पर यहां मेले सा माहौल रहता है. सतयुग के तीर्थ पुष्कर के पवित्र सरोवर का जल से भक्त भगवान का जलाभिषेक करते हैं. खास बात यह है कि भगवान पर अर्पित जल यहां पैरों में नहीं आता, बल्कि वापस सरोवर में चला जाता है. अजमेर और स्थानीय लोगों के लिए यह भगवान शिव का अनूठा मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है.

108 शिवलिंग का अनूठा मंदिर (ETV Bharat Ajmer)

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800 बरस प्राचीन है 108 शिवलिंग मंदिर : मंदिर के पुजारी पंडित गोविंद शर्मा बताते हैं कि पवित्र सरोवर के तट पर 108 महादेव का यह अति प्राचीन 800 वर्ष पुराना मंदिर है. छत्रपति सम्राट शिवाजी महाराज के पूर्वजों ने इस मंदिर की स्थापना की थी. यहां 108 शिवलिंग नंदी के साथ विराजमान हैं. यह सभी शिवलिंग अति प्राचीन है और उनके पौराणिक महत्व को ध्यान में रखते हुए हर शिवलिंग को उसी रूप में ही रखा गया है. 108 शिवलिंग मंदिर में स्थित प्रत्येक शिवलिंग का नाम है. यहां श्रद्धालु सरोवर के पवित्र जल को 108 शिवलिंग पर अर्पित करते हैं. साथ ही हर शिवलिंग के नाम का जाप भी करते हैं. 108 शिवलिंग के बीच एक और भगवान शिव का मंदिर है. यहां पंचमुखी शिवलिंग है, जिन्हें पशुपतिनाथ के रूप में जाना जाता है.

मंदिर के बारे में जानें
मंदिर के बारे में जानें (ETV Bharat GFX)

राजस्थान का एक मात्र प्राचीन 108 शिवलिंग मंदिर : उन्होंने बताया कि 800 बरस प्राचीन 108 शिवलिंग अनूठा मंदिर राजस्थान में केवल एकमात्र पुष्कर में है. मान्यता है कि मंदिर में सेवा पूजा करने से मांगलिक दोष का निवारण, निसंतान को संतान और अविवाहित युवक-युवतियों को योग्य वर-वधु की प्राप्ति होती है. यहां कालसर्प दोष के निवारण के लिए भी कई श्रद्धालु पूजा करवाते हैं. यहां पूजा अर्चना और अनुष्ठान विशेष फलदायक है. सावन माह में श्रद्धालुओं का निरंतर आना-जाना मंदिर में लगा रहता है. बातचीत में उन्होंने बताया कि यहां कई भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सहस्त्र धारा आयोजन करते हैं. इन आयोजनों में शिवलिंग पर चढ़ने वाला जल नालियों में नहीं जाता बल्कि सरोवर के जल में जाकर मिलता है यानी जल की पवित्रता बनी रहती है.

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सभी शिवलिंग के अलग-अलग नाम
सभी शिवलिंग के अलग-अलग नाम (ETV Bharat Ajmer)

108 शिवलिंग को जल अर्पित कर मन को संतोष : श्रद्धालु तुलसीदास मंगलानी बताते हैं कि वे और उनकी पत्नी रेश्मा मंगलानी 15 वर्षों से पुष्कर आते जाते रहे हैं, लेकिन पहली बार 108 शिवलिंग के एक साथ दर्शन और जलाभिषेक करने का उन्हें मौका मिला है. किसी परिचित से अति प्राचीन भगवान शिव के 108 शिवलिंग के मंदिर के बारे में सुना था. यहां शिवलिंग पर जल चढ़ाने की व्यवस्था है. पत्नी के साथ सभी शिवलिंग पर जल चढ़ाया और प्रत्येक शिवलिंग का नाम का भी जाप किया. यह अद्भुत और अनूठा मंदिर है. मन में इच्छा थी कि 108 शिवलिंग के दर्शन किए जाए. 108 शिवलिंग के नामों का जाप करते हुए जलाभिषेक करने से मन को संतुष्टि मिली है.

108 शिवलिंग नंदी के साथ विराजमान
108 शिवलिंग नंदी के साथ विराजमान (ETV Bharat Ajmer)

नाम जप के साथ किया जलाभिषेक : श्रद्धालु पूनम पारीक बताती हैं कि प्राचीन 108 शिवलिंग के बारे में सोशल मीडिया पर देखा था. तब से मन में था कि यहां आकर जलाभिषेक करना है. पहली बार यहां आना हुआ है. यहां हर शिवलिंग पर नाम लिखा हुआ है. श्रद्धालु हर शिवलिंग पर जल अर्पित करने के साथ-साथ भगवान शिव के अलग-अलग 108 नाम का जाप भी यहां कर पाते हैं. मंदिर में 108 शिवलिंग पर जलाभिषेक करके मन को बहुत शांति मिल रही है.

जलाभिषेक करते श्रद्धालु
जलाभिषेक करते श्रद्धालु (ETV Bharat Ajmer)

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