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रांची में फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी, 800 किलो नकली पनीर और खोवा जब्त

नकली पनीर और खोवा की जांच करते अधिकारी ( Etv Bharat )

रांची: सावन के महीने में जब पनीर और खोवा की बिक्री काफी बढ़ जाती है तो ऐसे में मुनाफाखोरी के लिए कई दुकानदार नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री में लग जाते हैं. गुरुवार को राजधानी रांची में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एसीएमओ सह सिविल सर्जन डॉ अमरेंद्र कुमार के नेतृत्व में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की.

गुप्त सूचना के आधार पर 6 अगस्त को वरीय फूड सेफ्टी ऑफिसर मनोज कुमार ने अपनी टीम के साथ रातू रोड स्थित रतन कॉम्प्लेक्स के न्यू मां डेयरी में छापेमारी की, जिसमें फूड सेफ्टी विभाग को बड़ी मात्रा में नकली और मिलावटी पनीर, खोवा एवं अन्य डेयरी प्रोडक्ट मिले.

जानकारी देते फूड सेफ्टी ऑफिसर मनोज कुमार (Etv Bharat)

नकली पनीर और खोवा बरामद

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि करीब 800 किलो नकली और मिलावटी पनीर और खोवा मिला है. प्रथम दृष्टया इसमें अरारोट या स्टार्च का मिलावट पाया गया है. उन्होंने बताया कि मिलावटी पदार्थों का सैंपल नामकुम स्थित फूड टेस्टिंग लैब भेज दिया गया है जबकि बाकी के मिलावटी पदार्थ को झिरी में डंप करा दिया गया है.

सैंपल को नामकुम प्रयोगशाला भेजा गया

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान मौके से पनीर, देसी घी, क्रीम और खोवा के नमूने लेकर जांच की. सीनियर फूड अधिकारी मनोज कुमार के अनुसार शुरुआती जांच में सभी सैंपल फेल पाए गए हैं, अब सभी नमूनों को विस्तृत जांच के लिए नामकुम प्रयोगशाला भेजा गया है.