रांची में फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी, 800 किलो नकली पनीर और खोवा जब्त
रांची में लगभग 800 किलो नकली और मिलावटी पनीर एवं खोया जब्त किया गया.
Published : August 6, 2026 at 6:50 PM IST
रांची: सावन के महीने में जब पनीर और खोवा की बिक्री काफी बढ़ जाती है तो ऐसे में मुनाफाखोरी के लिए कई दुकानदार नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री में लग जाते हैं. गुरुवार को राजधानी रांची में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एसीएमओ सह सिविल सर्जन डॉ अमरेंद्र कुमार के नेतृत्व में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की.
गुप्त सूचना के आधार पर 6 अगस्त को वरीय फूड सेफ्टी ऑफिसर मनोज कुमार ने अपनी टीम के साथ रातू रोड स्थित रतन कॉम्प्लेक्स के न्यू मां डेयरी में छापेमारी की, जिसमें फूड सेफ्टी विभाग को बड़ी मात्रा में नकली और मिलावटी पनीर, खोवा एवं अन्य डेयरी प्रोडक्ट मिले.
नकली पनीर और खोवा बरामद
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि करीब 800 किलो नकली और मिलावटी पनीर और खोवा मिला है. प्रथम दृष्टया इसमें अरारोट या स्टार्च का मिलावट पाया गया है. उन्होंने बताया कि मिलावटी पदार्थों का सैंपल नामकुम स्थित फूड टेस्टिंग लैब भेज दिया गया है जबकि बाकी के मिलावटी पदार्थ को झिरी में डंप करा दिया गया है.
सैंपल को नामकुम प्रयोगशाला भेजा गया
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान मौके से पनीर, देसी घी, क्रीम और खोवा के नमूने लेकर जांच की. सीनियर फूड अधिकारी मनोज कुमार के अनुसार शुरुआती जांच में सभी सैंपल फेल पाए गए हैं, अब सभी नमूनों को विस्तृत जांच के लिए नामकुम प्रयोगशाला भेजा गया है.
फूड सेफ्टी विभाग की इस कार्रवाई का नेतृत्व वरिष्ठ फूड सेफ्टी ऑफिसर मनोज कुमार ने किया, उनके साथ खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी सजल श्रीवास्तव और शिव नंदन यादव सहित अन्य कर्मी भी मौजूद थे.
मिलावटी डेयरी उत्पादों का मिलना चिंतनीय हैः सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर
वरिष्ठ फूड सेफ्टी ऑफिसर मनोज कुमार ने बताया कि मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSSAI Act), 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है, जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई और सख्त की जाएगी. उन्होंने कहा कि सावन और त्योहारों के मौसम से पहले इतनी बड़ी मात्रा में कथित मिलावटी डेयरी उत्पादों का मिलना चिंतनीय भी है. यदि यह सामग्री बाजार में बिक जाती, तो बड़ी संख्या में लोगों की सेहत पर खराब असर पड़ता. रांची के वरिष्ठ फूड सेफ्टी अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि आगे भी विभाग द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ इस तरह की छापेमारी जारी रहेगी.
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