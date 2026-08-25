गोरखपुर में रक्षाबंधन पर 800 बसें दौड़ेंगी, बहनों के साथ सहयोगी भी कर सकेंगे मुफ्त सफर
दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी समेत लंबी दूरी के सभी प्रमुख रूटों पर भी महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा उपलब्ध रहेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 8:47 PM IST
गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा रक्षाबंधन पर बहनों को मुफ्त बस यात्रा की सौगात देने के बाद, गोरखपुर परिवहन निगम अब तैयारियों में जुट गया है, परिवहन निगम इस बार डिपो की करीब 800 बसें सड़कों पर उतारने के लिए कटिबंध है.
महिला यात्री 27 अगस्त की मध्यरात्रि से 29 अगस्त की मध्यरात्रि तक राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगी. इस दौरान महिला यात्री के साथ एक सहयोगी भी निशुल्क यात्रा का लाभ ले सकेगा.
गोरखपुर डिपो के स्टेशन प्रभारी नीरज कुमार मणि ने बताया कि रक्षाबंधन के मद्देनजर गोरखपुर डिपो से लगभग 800 बसों का संचालन किया जाएगा. इनमें 40 एसी बसें और 20 एसी इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं.
उन्होंने बताया कि सभी रूटों पर बसें यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दो से तीन फेरे लगाएंगी. वहीं दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी समेत लंबी दूरी के सभी प्रमुख रूटों पर भी महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध रहेगी.
रक्षाबंधन पर बड़ी संख्या में महिलाए अपने मायके और रिश्तेदारों के घर जाती हैं. जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री के इस निशुल्क यात्रा की सुविधा में गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, देवरिया, आजमगढ़, समेत लंबी दूरी की बसें भी उपलब्ध रहेंगी. आसपास के जिलों की महिला यात्रियों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है.
गोरखपुर के 100 किलोमीटर के दायरे में चलने वाली बसों को 1 दिन में 3 से 4 फेरे पूरा करने पर बल दिया जा रहा है. इस पर अमली जामा पहनाने के लिए परिवहन निगम ने ड्राइवर और कंडक्टर को प्रोत्साहन योजना से जोड़ा है. 18000 किलोमीटर गाड़ी चलाने वाले चालक और परिचालक को बोनस दिया जाएगा. 1800 किलोमीटर से अधिक गाड़ी चलाने पर संविदा कर्मियों को प्रति किलोमीटर 55 पैसे का भुगतान अलग से किया जाएगा. कार्यशाला में मुस्तैद रहने वाले कर्मचारियों को भी इस बार बोनस से जोड़ा गया है, ताकि वह भी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रह सके.
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