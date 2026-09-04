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80 साल बाद भी नाले पर पुल नहीं,कंधे पर बच्चों को बैठाकर पार करा रहे नाला

ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के मौसम में नाले का जलस्तर बढ़ने के कारण बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के लिए इसे पार करना जोखिम भरा हो जाता है. स्कूल जाने वाले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए परिजन कई बार उन्हें कंधे पर बैठाकर नाला पार कराते हैं. ग्रामीणों के मुताबिक मरीजों को भी खाट पर लेकर नाला पार कराने की नौबत आती है. राशन सहित अन्य जरूरी कामों के लिए भी ग्रामीणों को इसी मार्ग से आवाजाही करनी पड़ती है.

कांकेर: देश को आजाद हुए करीब 80 साल बीत चुके हैं, लेकिन उत्तर बस्तर कांकेर जिले के दुर्गुकोंदल ब्लॉक के सोनपाल गांव के ग्रामीणों की एक बड़ी समस्या अब भी बनी हुई है. गांव के रास्ते में पड़ने वाले नाले पर पुलिया नहीं होने से बारिश के दिनों में ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. तेज बहाव के दौरान बच्चों को कंधे और पीठ पर बैठाकर नाला पार कराने के वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद मामला चर्चा में है.



ग्रामीण सानू राम दुग्गा ने बताया कि नाले पर पुल-पुलिया बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है. उनका कहना है कि कई बुजुर्ग पुल निर्माण की मांग करते-करते दुनिया से चले गए, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ. ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को कई बार आवेदन देने की बात कही है.



1 करोड़ 7 लाख की सड़क बनी, लेकिन नाले पर नहीं बना पुल



ग्रामीणों के अनुसार करीब तीन साल पहले गांव तक पहुंचने के लिए लगभग 1 करोड़ 7 लाख रुपये की लागत से 2.30 किलोमीटर लंबी डामर सड़क का निर्माण कराया गया था. सड़क बनने के बाद ग्रामीणों को सालभर बेहतर आवागमन की उम्मीद थी, लेकिन सड़क के बीच आने वाले नाले पर पुलिया नहीं बनने से बारिश में समस्या बरकरार है.



ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के साथ पुलिया का निर्माण भी जरूरी था. पुल नहीं होने के कारण बारिश के दौरान सड़क का एक हिस्सा उपयोगी नहीं रह जाता और लोगों को जोखिम उठाकर नाला पार करना पड़ता है.



बच्चों की सुरक्षा को लेकर ग्रामीण चिंतित



ग्रामीण राजेश्वरी पटेल ने बताया कि बारिश के दौरान नाला उफान पर आ जाता है. तेज बहाव में छोटे बच्चों के लिए नाला पार करना बेहद खतरनाक है. इसके बावजूद स्कूल जाने वाले बच्चों की पढ़ाई न छूटे, इसलिए अभिभावकों को उन्हें कंधे या पीठ पर बैठाकर नाला पार कराना पड़ता है. ग्रामीणों का कहना है कि जरा सी चूक बड़े हादसे का कारण बन सकती है.



कलेक्टर बोले- करीब 100 मीटर दूरी पर पुलिया, नाला पार करना खतरनाक

कलेक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि सोनपारा क्षेत्र में नाला बहता है और नाले से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक पुलिया/पुल बना हुआ है. पुलिया से होकर जाने पर रास्ता लगभग 2.5 किलोमीटर पड़ता है, जबकि नाला पार करने पर करीब आधा किलोमीटर दूरी कम हो जाती है. इसी वजह से बच्चे अमूमन नाले से होकर चले जाते हैं.



कलेक्टर ने बताया कि मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, प्रधानपाठक और संकुल समन्वयक को निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों और उनके अभिभावकों को समझाया जाए कि नाला पार करना खतरनाक है और सुरक्षित आवागमन के लिए पुल/पुलिया का ही इस्तेमाल करें.



पुलिया निर्माण का प्रस्ताव बजट स्वीकृति के लिए भेजा गया



कलेक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि नाले पर पुलिया निर्माण के लिए प्रस्ताव बजट स्वीकृति के लिए भेजा गया है. वे स्वयं भी मौके की स्थिति का जायजा लेंगे. स्थल निरीक्षण और रिपोर्ट के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.



अब ग्रामीणों को उम्मीद है कि लंबे समय से चली आ रही समस्या का स्थायी समाधान जल्द होगा और उन्हें बारिश के मौसम में जान जोखिम में डालकर नाला पार करने की मजबूरी से राहत मिलेगी.