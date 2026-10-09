खेत की रखवाली कर रही 80 वर्षीय वृद्धा की सांड के हमले में दर्दनाक मौत
बेटा जब मां के लिए खाना लेकर खेत पहुंचा, तो वह खेत में अचेत पड़ी थी.
Published : October 9, 2026 at 4:34 PM IST
बूंदी: जिले के नैनवां थाना क्षेत्र के बम्बूली गांव में शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में खेत की रखवाली कर रही 80 वर्षीय महिला की आवारा सांड के हमले में मौत हो गई. महिला खेत पर थी, तभी सांड ने उस पर हमला कर दिया. पुलिस ने मृतका के बेटे की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
नैनवां थाना प्रभारी हेमराज मीणा ने बताया कि बम्बूली गांव निवासी रामकन्या बाई खेत पर रखवाली करने गई थी. शुक्रवार दोपहर उनका बेटा सोराज धाकड़ मां के लिए खाना लेकर खेत पर पहुंचा. वहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए. मां अचेत हालत में पड़ी थी और पास ही एक आवारा सांड खड़ा था. मां की हालत देखकर बेटा घबरा गया और उन्हें तत्काल नैनवां अस्पताल लेकर पहुंचा. वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद रामकन्या बाई को मृत घोषित कर दिया. थाना प्रभारी के अनुसार, मृतका के बेटे की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए नैनवां अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.
आवारा सांडों को पकड़ने की मांग : घटना के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से आवारा सांडों को पकड़वाने और गांवों व खेतों में लोगों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि आवारा पशुओं की समस्या का स्थायी समाधान किया जाना चाहिए, ताकि किसानों और ग्रामीणों को खेतों में काम करते समय अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़े. उधर रामकन्या बाई के दो बेटे और दो बेटियां हैं. परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर बताई जा रही है. ऐसे में परिवार की बुजुर्ग महिला की अचानक मौत ने परिजनों को गहरे सदमे में डाल दिया है.
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मृतका के पुत्र ने दावा किया कि कुछ लोगों और बच्चों ने सांड को महिला पर हमला करते हुए देखा था. घटना की सूचना मिलने के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई. खेत पर काम करने वाले ग्रामीणों और किसानों में भी आवारा पशुओं को लेकर चिंता बढ़ गई है. ग्रामीणों का कहना है कि खेतों में रखवाली करने और कृषि कार्यों के लिए जाने वाले लोगों को ऐसे पशुओं से खतरा बना रहता है.