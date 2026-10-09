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खेत की रखवाली कर रही 80 वर्षीय वृद्धा की सांड के हमले में दर्दनाक मौत

नैनवां थाना ( ETV Bharat File Photo )

बूंदी: जिले के नैनवां थाना क्षेत्र के बम्बूली गांव में शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में खेत की रखवाली कर रही 80 वर्षीय महिला की आवारा सांड के हमले में मौत हो गई. महिला खेत पर थी, तभी सांड ने उस पर हमला कर दिया. पुलिस ने मृतका के बेटे की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.