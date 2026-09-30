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80 साल की बुजुर्ग महिला रोते हुए पहुंची DM के दरबार, सरपंच और उसके बेटे की करतूत सुन हिला प्रशासन

सीतामढ़ी: जिले के रुन्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की करीब 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला कविता देवी (काल्पनिक नाम) टूटे हाथ पर प्लास्टर चढ़ाए न्याय की गुहार लेकर डीएम के जनता दरबार पहुंचीं. बुजुर्ग महिला ने गांव के सरपंच दुखहरण प्रसाद सिंह और उनके पुत्र धीरज कुमार पर घर में घुसकर मारपीट करने, जमीन से जुड़े कागजात पर जबरन निशान लेने और निर्वस्त्र कर पीटने का गंभीर आरोप लगाया है.

4 सितंबर को थाने में दिया आवेदन

महिला का दावा है कि मारपीट के दौरान उनके बाएं हाथ की कलाई टूट गई. अब वह मामले में आरोपितों पर उचित कानूनी कार्रवाई और अपनी शिकायत के अनुसार प्राथमिकी में धाराएं जोड़ने की मांग कर रही हैं. कविता देवी के मुताबिक, घटना 4 सितंबर की सुबह करीब 8 बजे की है. उनका आरोप है कि दुखहरण प्रसाद सिंह और उनके पुत्र धीरज कुमार उनके घर पहुंचे. मामला जमीन से जुड़ा था. महिला का कहना है कि दोनों ने जमीन के कागजात को लेकर उन पर दबाव बनाया और सादे कागज पर निशान लेने का प्रयास किया.

"गांव का सरपंच मेरी जमीन हड़पना चाहता है. एक आदमी को गोली भी मारा है. वही मेरा हाथ भी तोड़ा है."- पीड़ित बुजुर्ग महिला

निर्वस्त्र कर मारपीट करने का आरोप

कविता देवी ने आरोप लगाया कि उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट शुरू कर दी गई. महिला के अनुसार, इस दौरान उनसे पांच सादे कागज पर निशान भी ले लिए गए. उन्होंने अपने पुलिस आवेदन में आरोप लगाया है कि उनके साथ अभद्रता करते हुए निर्वस्त्र कर मारपीट की गई.

112 की टीम ले गई अस्पताल

महिला ने यह भी दावा किया कि घटना के बाद उन्हें धमकी दी गई कि यदि उन्होंने पुलिस में शिकायत की तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा. मारपीट के बाद महिला ने पुलिस को सूचना दी. उनके मुताबिक, 112 की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें रुन्नीसैदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. कविता देवी का दावा है कि जांच के दौरान उनके शरीर पर चोट के निशान मिले और बाएं हाथ की कलाई में फ्रैक्चर पाया गया, जिसके बाद हाथ पर प्लास्टर चढ़ाया गया.

प्लास्टर चढ़े हाथ के साथ पहुंचीं जनता दरबार

घटना के बाद कविता देवी ने रुन्नीसैदपुर थाने में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होने पर उन्होंने जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटाया. इसी क्रम में वह प्लास्टर चढ़े हाथ के साथ डीएम के जनता दरबार पहुंचीं. बुजुर्ग महिला ने अधिकारियों के सामने अपनी शिकायत रखते हुए आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

निर्वस्त्र करने के आरोप से जुड़ी धाराएं नहीं होने पर सवाल

उनका कहना है कि वह उम्रदराज हैं और घटना के बाद से खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं. उन्होंने पुलिस पर अपनी शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों के अनुरूप कार्रवाई नहीं करने का भी सवाल उठाया है. कविता देवी की शिकायत का सबसे गंभीर पहलू यह है कि उन्होंने पुलिस को दिए आवेदन में निर्वस्त्र कर मारपीट किए जाने का आरोप लगाया था. महिला का कहना है कि इसके बावजूद दर्ज प्राथमिकी में इस आरोप से संबंधित धाराएं नहीं जोड़ी गईं.