80 साल की बुजुर्ग महिला रोते हुए पहुंची DM के दरबार, सरपंच और उसके बेटे की करतूत सुन हिला प्रशासन
सीतामढ़ी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. 80 साल की बुजुर्ग महिला ने डीएम के दरबार में अपनी आपबीती सुनाई. रिपोर्ट- धर्मेंद्र
Published : September 30, 2026 at 12:23 PM IST
सीतामढ़ी: जिले के रुन्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की करीब 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला कविता देवी (काल्पनिक नाम) टूटे हाथ पर प्लास्टर चढ़ाए न्याय की गुहार लेकर डीएम के जनता दरबार पहुंचीं. बुजुर्ग महिला ने गांव के सरपंच दुखहरण प्रसाद सिंह और उनके पुत्र धीरज कुमार पर घर में घुसकर मारपीट करने, जमीन से जुड़े कागजात पर जबरन निशान लेने और निर्वस्त्र कर पीटने का गंभीर आरोप लगाया है.
4 सितंबर को थाने में दिया आवेदन
महिला का दावा है कि मारपीट के दौरान उनके बाएं हाथ की कलाई टूट गई. अब वह मामले में आरोपितों पर उचित कानूनी कार्रवाई और अपनी शिकायत के अनुसार प्राथमिकी में धाराएं जोड़ने की मांग कर रही हैं. कविता देवी के मुताबिक, घटना 4 सितंबर की सुबह करीब 8 बजे की है. उनका आरोप है कि दुखहरण प्रसाद सिंह और उनके पुत्र धीरज कुमार उनके घर पहुंचे. मामला जमीन से जुड़ा था. महिला का कहना है कि दोनों ने जमीन के कागजात को लेकर उन पर दबाव बनाया और सादे कागज पर निशान लेने का प्रयास किया.
"गांव का सरपंच मेरी जमीन हड़पना चाहता है. एक आदमी को गोली भी मारा है. वही मेरा हाथ भी तोड़ा है."- पीड़ित बुजुर्ग महिला
निर्वस्त्र कर मारपीट करने का आरोप
कविता देवी ने आरोप लगाया कि उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट शुरू कर दी गई. महिला के अनुसार, इस दौरान उनसे पांच सादे कागज पर निशान भी ले लिए गए. उन्होंने अपने पुलिस आवेदन में आरोप लगाया है कि उनके साथ अभद्रता करते हुए निर्वस्त्र कर मारपीट की गई.
112 की टीम ले गई अस्पताल
महिला ने यह भी दावा किया कि घटना के बाद उन्हें धमकी दी गई कि यदि उन्होंने पुलिस में शिकायत की तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा. मारपीट के बाद महिला ने पुलिस को सूचना दी. उनके मुताबिक, 112 की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें रुन्नीसैदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. कविता देवी का दावा है कि जांच के दौरान उनके शरीर पर चोट के निशान मिले और बाएं हाथ की कलाई में फ्रैक्चर पाया गया, जिसके बाद हाथ पर प्लास्टर चढ़ाया गया.
प्लास्टर चढ़े हाथ के साथ पहुंचीं जनता दरबार
घटना के बाद कविता देवी ने रुन्नीसैदपुर थाने में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होने पर उन्होंने जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटाया. इसी क्रम में वह प्लास्टर चढ़े हाथ के साथ डीएम के जनता दरबार पहुंचीं. बुजुर्ग महिला ने अधिकारियों के सामने अपनी शिकायत रखते हुए आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
निर्वस्त्र करने के आरोप से जुड़ी धाराएं नहीं होने पर सवाल
उनका कहना है कि वह उम्रदराज हैं और घटना के बाद से खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं. उन्होंने पुलिस पर अपनी शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों के अनुरूप कार्रवाई नहीं करने का भी सवाल उठाया है. कविता देवी की शिकायत का सबसे गंभीर पहलू यह है कि उन्होंने पुलिस को दिए आवेदन में निर्वस्त्र कर मारपीट किए जाने का आरोप लगाया था. महिला का कहना है कि इसके बावजूद दर्ज प्राथमिकी में इस आरोप से संबंधित धाराएं नहीं जोड़ी गईं.
इसी बात को लेकर उन्होंने डीएम के जनता दरबार में शिकायत की है. महिला की मांग है कि उनके मूल आवेदन और प्राथमिकी की जांच की जाए और यदि जांच में उनके लगाए आरोप सही पाए जाते हैं तो उसके अनुरूप कानूनी कार्रवाई की जाए. बुजुर्ग महिला का आरोप है कि जमीन विवाद के कारण उनपर दबाव बनाया गया और विरोध करने पर उनके साथ हिंसा की गई.
विधिसम्मत कार्रवाई जारी- थानाध्यक्ष
हालांकि, जमीन से जुड़े विवाद का वास्तविक स्वरूप क्या है और कागजात पर निशान लेने को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले से कोई विवाद था या नहीं, यह पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. मामले को लेकर रुन्नीसैदपुर थानाध्यक्ष से बातचीत की गई.
"मामला दो पक्षों के बीच जमीन विवाद से जुड़ा है. पुलिस इस मामले में विधिसम्मत कार्रवाई कर रही है."- ललीत कुमार, रुन्नीसैदपुर थानाध्यक्ष
धाराएं नहीं जोड़ने के सवाल पर काटी कन्नी
जब थानाध्यक्ष से विशेष रूप से पूछा गया कि महिला ने अपने आवेदन में निर्वस्त्र कर मारपीट किए जाने का आरोप लगाया था, तो प्राथमिकी में उससे संबंधित धाराएं क्यों नहीं जोड़ी गईं, इस पर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया. थानाध्यक्ष ने केवल इतना कहा कि मामले में विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है. इसके बाद उन्होंने फोन काट दिया.
जांच के बाद साफ होगी आरोपों की सच्चाई
फिलहाल इस मामले में बुजुर्ग महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. सरपंच दुखहरण प्रसाद सिंह और उनके पुत्र धीरज कुमार का पक्ष सामने नहीं आया है. ऐसे में आरोपों की वास्तविकता पुलिस जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही स्पष्ट होगी.
वहीं, 80 वर्षीय महिला का प्लास्टर चढ़ा हाथ और न्याय के लिए अधिकारियों के दरवाजे तक पहुंचना पूरे मामले को गंभीर बना रहा है. अब सवाल यह है कि जमीन विवाद में हुई कथित मारपीट की जांच कितनी निष्पक्षता से होती है और महिला द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर पुलिस आगे क्या कानूनी कदम उठाती है.
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