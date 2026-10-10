गौशाला नहीं..घायल गायों का अस्पताल, घर-परिवार छोड़कर 40 साल से गोसेवा में जुटे संत रामकरण दास
परिवार छोड़कर शुरू की गोसेवा, अब तक हजारों घायल और बीमार गोवंश का कराया इलाज.
Published : October 10, 2026 at 7:25 AM IST
जयपुर : शहर के सांगानेर क्षेत्र के जोतड़ावाला में संत परमसुख दास महाराज आश्रम की गौशाला इन दिनों घायल और बीमार गोवंश की सेवा की अनूठी मिसाल बनी हुई है. आमतौर पर गौशालाओं में स्वस्थ और निराश्रित गायों को रखा जाता है, लेकिन यहां मुख्य रूप से दुर्घटनाग्रस्त, गंभीर रूप से बीमार और घायल गोवंश को लाकर उनका इलाज और देखभाल की जाती है. स्वस्थ होने के बाद कई पशुओं को उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है, जहां से उन्हें रेस्क्यू कर लाया गया था.
इस सेवा के पीछे 80 वर्षीय संत रामकरण दास की करीब चार दशक लंबी तपस्या है. करीब 40 साल पहले उन्होंने अपना घर-परिवार छोड़कर गोसेवा का संकल्प लिया था. तब से अब तक वह हजारों घायल और बीमार गायों की जान बचाने में जुटे हैं. गौशाला से जुड़े लोगों के मुताबिक, अब तक करीब 50 हजार घायल गोवंश का इलाज कराया जा चुका है.
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ट्रेन हादसे में घायल दो गायों से शुरू हुई सेवा : संत रामकरण दास बताते हैं कि करीब 40 साल पहले उन्होंने ट्रेन की टक्कर से घायल दो गायों को देखा था. दोनों गायों को वह अपने घर लेकर आए और उनका इलाज कराया. इसी दौरान उन्होंने संत परमसुख दास को अपना गुरु बनाया. गुरु के मार्गदर्शन और गोसेवा के संदेश से प्रभावित होकर उन्होंने अपना जीवन गायों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया. शुरुआत में उनके पास गौशाला के लिए जमीन भी नहीं थी. घायल या बीमार गायों को रेस्क्यू कर उपचार कराने के बाद स्वस्थ होने पर उन्हें वापस उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता था. बाद में सरकार की ओर से जमीन मिलने के बाद यहां व्यवस्थित रूप से गौशाला शुरू की गई और घायल व बीमार गोवंश को रखने की व्यवस्था विकसित हुई.
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचती है टीम : गोशाला की एम्बुलेंस के चालक कमल स्वामी ने बताया कि जयपुर के अलावा आसपास के चार-पांच जिलों में कहीं कोई गाय दुर्घटना में घायल होती है या गंभीर रूप से बीमार मिलती है तो इसकी सूचना गौशाला तक पहुंचती है. सूचना मिलते ही टीम उसे रेस्क्यू करने के लिए निकलती है. गौशाला ने अपने स्तर पर दो एंबुलेंस भी रखी हैं, जिनका इस्तेमाल घायल पशुओं को लाने में किया जाता है. संत रामकरण दास बताते हैं कि शुरुआती दौर में संसाधन बेहद सीमित थे. उस समय वह ऊंटगाड़ी में घायल गोवंश को लेकर आते थे. बाद में लोडिंग वाहन की व्यवस्था की गई और अब गौशाला के पास दो एंबुलेंस हैं. इससे गंभीर रूप से घायल पशुओं को अपेक्षाकृत सुरक्षित तरीके से अस्पताल और गौशाला तक लाया जा रहा है.
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3 हजार गोवंश की देखभाल, 80 से 90 लोग तैनात : गोशाला के सचिव राजकुमार राजौरिया के मुताबिक वर्तमान में गौशाला में करीब 3 हजार गोवंश हैं. इनमें बड़ी संख्या बीमार, घायल और गंभीर स्थिति वाले पशुओं की है. इनकी देखभाल के लिए करीब 80 से 90 गोपालक अलग-अलग शिफ्ट में दिन-रात काम करते हैं. गौशाला में बीमार गोवंश के लिए रोजाना करीब 100 किलो गुड़ की लापसी तैयार की जाती है. अलग-अलग बाड़ों में स्वस्थ गायों, बछड़ों, सांडों के अलावा दृष्टिहीन और गंभीर रूप से घायल गायों को रखा जाता है. गंभीर स्थिति वाले पशुओं की विशेष देखभाल की जाती है. स्वस्थ होने वाली गायों को जरूरत के अनुसार दूसरी गौशालाओं में भी भेजा जाता है, ताकि यहां गंभीर रूप से बीमार और दुर्घटनाग्रस्त पशुओं के उपचार के लिए जगह बनी रहे.
पांच साल पहले गौशाला में ही खुला सरकारी अस्पताल : गौसेवा के इस काम को देखते हुए करीब पांच साल पहले सरकार ने गौशाला परिसर में ही सरकारी अस्पताल की सुविधा शुरू की. यहां एक डॉक्टर और एक कंपाउंडर की व्यवस्था है. इसके अलावा संत रामकरण दास ने अपनी ओर से पांच डॉक्टरों की सेवाएं भी उपलब्ध कराई हैं. अस्पताल में बीमार और घायल गोवंश का उपचार किया जाता है. लंपी जैसी बीमारी से संक्रमित गायों का भी इलाज यहां किया गया है. इस व्यवस्था से गंभीर रूप से घायल पशुओं को उपचार के लिए अलग स्थान पर ले जाने की जरूरत कम हुई है और गौशाला परिसर में ही इलाज की सुविधा मिल रही है.
गाय के साथ ऊंट, नीलगाय और दूसरे पशुओं का भी रेस्क्यू : इस गौशाला की सेवा केवल गोवंश तक सीमित नहीं है. घायल ऊंट, बकरी और नीलगाय जैसे दूसरे पशुओं को भी सूचना मिलने पर रेस्क्यू किया जाता है. उपचार के बाद स्वस्थ होने पर उन्हें उनके प्राकृतिक या मूल स्थान पर छोड़ दिया जाता है. गौशाला में कई ऐसे पशु भी पहुंचे हैं, जिन्हें गंभीर चोटें आई थीं. एक गाय को कथित तौर पर काटने के लिए ले जाने की सूचना मिलने पर संत रामकरण दास और उनकी टीम मौके पर पहुंची. गाय के गले पर गंभीर चोट थी. उसे एंबुलेंस से गौशाला लाकर उपचार कराया गया. अब वह सुरक्षित है और उसकी लगातार देखभाल की जा रही है.
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'गाय बचेगी तो देश बचेगा' : संत रामकरण दास का कहना है कि गोसेवा केवल किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए. उनका संदेश है कि गायों की रक्षा और सेवा के लिए लोगों को आगे आना चाहिए. उन्होंने कहा, "हम करीब 40 वर्षों से गौसेवा का काम कर रहे हैं. पहले हमारे पास जमीन नहीं थी, इसलिए बीमार या दुर्घटनाग्रस्त गायों को लाकर इलाज कराते थे और स्वस्थ होने के बाद उन्हें वहीं छोड़ देते थे, जहां से उन्हें लाया गया था."
उन्होंने कहा कि आज करीब 3 हजार गोवंश गौशाला में है और जहां से भी बीमार या दुर्घटनाग्रस्त गाय की सूचना मिलती है, टीम तुरंत एंबुलेंस लेकर पहुंचती है. उनके मुताबिक, करीब 80 से 90 गोपालक दिन-रात इस सेवा में जुटे हुए हैं. संत रामकरण दास कहते हैं, "मैं समाज के सभी भाइयों से यही निवेदन करता हूं कि गौमाता को बचाइए, उनकी सेवा कीजिए. गाय माता बचेगी तो देश बचेगा."
अतिरिक्त जमीन की मांग : गौशाला में लगातार बढ़ रही गोवंश की संख्या को देखते हुए संत रामकरण दास सरकार से अतिरिक्त जमीन की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि यदि और जमीन उपलब्ध हो जाती है तो बीमार और दुर्घटनाग्रस्त पशुओं को बेहतर तरीके से रखा और उनका उपचार किया जा सकेगा. सरकार की ओर से अस्पताल, डॉक्टर और दवाइयों की सुविधा मिलने पर उन्होंने आभार जताया है. उनका कहना है कि अब जरूरत इस बात की है कि गौशाला का विस्तार हो, ताकि अधिक संख्या में घायल और बीमार पशुओं को रेस्क्यू कर उनका इलाज किया जा सके.
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जयपुर के पास स्थित यह गौशाला अब केवल निराश्रित गायों के रहने की जगह नहीं, बल्कि घायल और बीमार पशुओं के लिए एक उपचार केंद्र के रूप में भी काम कर रही है. चार दशक से जारी संत रामकरण दास की यह सेवा उन पशुओं के लिए सहारा बनी हुई है, जिन्हें सड़क हादसों, बीमारी या अन्य कारणों से तत्काल उपचार और देखभाल की जरूरत होती है.