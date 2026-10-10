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गौशाला नहीं..घायल गायों का अस्पताल, घर-परिवार छोड़कर 40 साल से गोसेवा में जुटे संत रामकरण दास

गौशाला नहीं..घायल गायों का अस्पताल. ( ETV Bharat gfx )

जयपुर : शहर के सांगानेर क्षेत्र के जोतड़ावाला में संत परमसुख दास महाराज आश्रम की गौशाला इन दिनों घायल और बीमार गोवंश की सेवा की अनूठी मिसाल बनी हुई है. आमतौर पर गौशालाओं में स्वस्थ और निराश्रित गायों को रखा जाता है, लेकिन यहां मुख्य रूप से दुर्घटनाग्रस्त, गंभीर रूप से बीमार और घायल गोवंश को लाकर उनका इलाज और देखभाल की जाती है. स्वस्थ होने के बाद कई पशुओं को उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है, जहां से उन्हें रेस्क्यू कर लाया गया था.