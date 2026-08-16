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80 की उम्र में मजदूरी और किताबों से प्यार, सुनिए बिहार के इस पूर्व मुखिया गुलाटी मांझी की अनोखी दास्तान

नक्सलियों के डर से नहीं होता था काम: गुलाटी मांझी साल 2001 में पहली बार हुए पंचायती राज चुनाव के दौरान आमस पंचायत से मुखिया चुने गए थे. तब गुलाटी मांझी को 300 से अधिक वोट मिले थे. वे बताते हैं कि जिस समय वे मुखिया बने थे तब यहां पंचायत में काम करना आसान नहीं था. दरअसल उनका क्षेत्र घोर नक्सल प्रभावित था और नक्सलियों के डर से कोई सरकारी काम काज नहीं करता था.

"बचपन से पढ़ाई-लिखाई का शौक था, लेकिन गरीबी के कारण हमारी पढ़ाई नहीं हो सकी ज्यादा. मगर आज जब भी कोई किताब या मैगज़ीन देखते है हाथ में आती है तो पढ़ लेते हैं." - गुलाटी मांझी, पूर्व मुखिया

खेत में बैठ कर पढ़ते हैं किताब-अखबार: गुलाटी मांझी 80 साल की उम्र में खेत में मजदूरी मेहनत करते हैं. अक्सर खेतों में जब वो काम करते हुए थक जाते हैं तो अखबार या किताबें पढ़ने लगते हैं. जब वे काम नहीं कर रहे होते हैं तब वे अखबार या कोई किताब पढ़ते हैं जिसे सुनने के लिए गांव के अन्य बूढ़े बुजुर्ग भी पहुंच जाते हैं. गुलाटी मांझी बताते हैं कि उन्हें पढ़ने का शौक बचपन से था, लेकिन गरीबी के कारण ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सके. मगर आज जब भी उनके सामने कोई किताब या मैगज़ीन आती है तो वे पढ़ने बैठ जाते हैं.

80 साल की उम्र में खुद करते हैं काम: वे आज भी इस उम्र में अपना घर और बाहर का पूरा कामकाज खुद अपने ही हाथों से करते हैं. हालांकि बुढ़ापे और अत्यधिक शारीरिक कमजोरी के कारण वे अब बाहर जाकर कोई मजदूरी तो नहीं करते, लेकिन अपने गांव में ही रहकर पूरी लगन के साथ खेती-किसानी का काम करते हैं. गुलाटी मांझी इससे होने वाली सीमित आय से अपनी दैनिक जीविका सुचारू रूप से चलाते है. हाथ में लकड़ी का सहारा लेकर चलने वाले गुलाटी मांझी अक्सर खेत में काम काज करते नजर आ जाते हैं. क्षेत्र में उनकी छवि एक खुद्दार व्यक्ति के रूप में है.

साधारण जीवन और खुद्दार छवि: गुलाटी मांझी आमस पंचायत के 2 बार मुखिया रहे हैं, हालांकि तब ये सीट एससी एसटी समुदाय के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित थी. दिलचस्प बात ये है दो बार के मुखिया रहने के बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति 26 साल बाद भी जस की तस बनी हुई है. तब भी उनका मकान मिट्टी का था और आज भी उनका मकान मिट्टी का ही है. गुलाटी मांझी आज भी सादगी भरा सामान्य जीवन बीताते हैं.

बचपन का कड़ा संघर्ष और गरीबी: गुलाटी मांझी मुख्य रूप से समाज के अत्यंत पिछड़े एससी एसटी समुदाय से संबंध रखते हैं. उनके बचपन के कठिन दौर में इस समुदाय के बच्चों के लिए 5वीं क्लास तक पढ़ना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी. उस समय क्षेत्र में भारी गरीबी और संसाधन नहीं होने की वजह से गुलाटी मांझी मध्य विद्यालय की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके थे, लेकिन उन्होंने जीवन में कभी भी सीखने की ललक को कम नहीं होने दिया.

गया : बिहार के गया जिले से जिजिविषा और जोश की अनोखी तस्वीर सामने आई है. दरअसल यहां आमस पंचायत के पूर्व मुखिया गुलाटी मांझी 80 साल की उम्र में भी पढ़ने और लिखने का शौक रखते हैं. वे अपने ज़माने में केवल 5वीं क्लास तक ही पढ़े हैं लेकिन आज मैट्रिक पास छात्रों की तरह बहुत अच्छी हिंदी लिखते और बोलते हैं. वे रोज़मर्रा की बातचीत में थोड़े बहुत अंग्रेजी के शब्दों का भी उपयोग करते हैं.

देखें स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

दो बार संभाली पंचायत की जिम्मेदारी: 80 वर्षीय गुलाटी मांझी बताते हैं कि पंचायत में उस दौरान जितना काम हुआ वो पक्के तौर पर नहीं हो सके. पंचायत के काम जैसे आहर नहर पाइन की मरम्मती, गांव की गली-नाली इन सबका निर्माण कराना होता था तो नक्सली कच्चे काम कराने के लिए ऑडर देते थे. गुलाटी ने बताया कि मुखिया के कार्यकाल के लिए पहली बार उन्होंने जिम्मेदारी संभाली जबकि दूसरी बार उन्होंने अपनी पत्नी को मुखिया बनाया था.

"पिछड़ा इलाका होने की वजह से इस पंचायत के वो गांव जो पहाड़ी पार हैं जैसे भूपनगर और अन्य गांव वहां तो आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, तब नक्सली इन क्षेत्रों में दिन के उजाले में रहते थे कोई आने जाने की हिम्मत नहीं करता था , वैसी परिस्थितियों में विकास के कार्य अधूरे रह गए हैं." - गुलाटी मांझी, पूर्व मुखिया

गरीबी में बीत रहा है जीवन: गुलाटी मांझी दो बार के मुखिया होने के बाद भी गरीबी में जीवन गुजार रहे हैं. आस पास के लोग भी कहते हैं कि जब वे मुखिया थे तब भी इनका जीवन ऐसी ही गुजरता था, वे चाहते तो लाखों रुपए कमा कर जमा कर सकते थे क्योंकि तब कई बड़ी योजनाओं को शामिल किया गया था. स्कूलों में सीधे मुखिया के अनुशंसा पर शिक्षकों की बहाली हो जाती थी, नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से जांच के लिए कोई बड़े अधिकारी भी जांच के लिए नहीं पहुंच पाते थे, उसके बावजूद उनके कार्यकाल के दौरान पंचायत में भ्रष्टाचार का मामला नहीं हुआ.

गांव के देवीस्थान पर पेपर पढ़ते गुलाटी मांझी (ETV Bharat)

40 शिक्षकों की बहाली की: गुलाटी मांझी खुद तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने पंचायत में 2005 के बाद से लगभग 40 नियोजित शिक्षकों की बहाली के लिए अनुशंसा की थी. वो बताते हैं कि इसके लिए उन्होंने उन लोगों का चयन किया था जो कम से कम ग्रेजुएट थे और उन्हें पहले से पढ़ाने का अनुभव था. गुलाटी मांझी कहते हैं कि उन्होंने अपने परिवार या गांव के किसी व्यक्ति या परिचित को बहाल नहीं किया. वो बताते हैं कि उनके परिवार में तब भी कोई योग्य नहीं था क्योंकि तब भी परिवार का कोई सदस्य मैट्रिक पास नहीं था और आज भी नहीं है. हालांकि आज गांव भूपनगर में दो तीन युवक मैट्रिक पास हो चुके हैं.

शिक्षा का महत्व: गुलाटी मांझी कहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को शिक्षक के पद पर बहाल किया. उनका कहना है कि उन सभी नियुक्त शिक्षक या उनके परिवार का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि गुलाटी मांझी ने बहाली के नाम पर या अन्य मामलों में उनकी तरफ से एक कप चाय तक पी हो. मैं यही सोचता था कि ऐसे व्यक्तियों को बहाल करूं जो गांव और पंचायत के बच्चों को सही से पढ़ाए क्योंकि मुझे शिक्षा का महत्व मालूम है.

"मैं यही सोचता था कि ऐसे व्यक्तियों को बहाल करूं जो गांव और पंचायत के बच्चों को सही से पढ़ाए क्योंकि मुझे शिक्षा का महत्व मालूम है. मैं आज भी अगर किताबें या अखबार नहीं पढ़ता हूं तो मन अच्छा नहीं लगता है, बेचैनी लगी रहती है. पढ़ लेता हूं अखबार या किताब तो मन को शांति मिलती है." - गुलाटी मांझी, पूर्व मुखिया

गरीब हूं लेकिन खुद्दार हूं: गुलाटी मांझी भी मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक बार किसी पद पर बहाल होता है तो उसके रहन सहन में बदलवा आ जाता है, लेकिन उनमें बदलाव नहीं आया वो कहते हैं कि जब तक शरीर में जान बचेगी तब तक मेहनत मजदूरी करके कमा-खा लेंगे. लेकिन, एक बार इज्जत चली गई तो फिर वापिस नहीं लौटेगी. जब मुखिया था तब भी काम करता था और आज भी करता हूं. पत्नी का देहांत हो चुका है बेटे बहु के साथ रहता हूं, लेकिन उन पर बोझ नहीं हूं.

खुद्दार व्यक्ति और शिक्षा मित्र: गांव के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक जितेंद्र कुमार कहते हैं कि पूर्व मुखिया स्कूल की हर समस्याओं के हल के लिए सब से आगे होते हैं, वो पढ़ने वाले बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं, जो बच्चे अपनी कक्षाओं में फर्स्ट आते हैं उन छात्रों को गुलाटी मांझी बिस्किट, चॉकलेट देकर सम्मानित करते हैं. शिक्षक ने कहा कि भले ही ये गरीब जरूर हैं, लेकिन खुद्दार व्यक्ति हैं और शिक्षा मित्र हैं.

चुनाव नहीं लड़ेंगे: गुलाटी मांझी दो बार चुनाव लड़ा और दोनों बार जीते, लेकिन जब उनकी सीट जनरल हो गई तो उन्होंने चुनाव लड़ना छोड़ दिया. वो कहते हैं कि अगर इस बार उनके पंचायत में मुखिया का पद आरक्षित होता है तो वो खुद तो चुनाव नहीं लड़ेंगे. लेकिन अपने जैसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करेंगे ताकि वो गरीबों की समस्याओं का निदान करा सकें. गुलाटी मांझी कहते हैं कि हर किसी में गरीब परिवारों के लिए काम करने की इच्छाशक्ति नहीं होती.हालांकि वे किसी जनप्रतिनिधि पर कटाक्ष या आरोप भी नहीं लगाते.



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