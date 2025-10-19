अस्सी साल की दादी ने प्रॉपर्टी बेचने से रोका; पोते ने ईंट से कूचकर उतारा मौत के घाट; आरोपी गिरफ्तार
एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा ने बताया, 32 वर्षीय मोहम्मद इरफान को उसकी 80 वर्षीय दादी शाहजहां की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2025 at 5:35 PM IST
बहराइच: बहराइच के दरगाह थानाक्षेत्र में शनिवार को एक पोते ने अपनी 80 वर्षीय दादी शाहजहां की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी थी. एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा ने कहा कि आरोपी पोते इरफान (32 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया गया है. बुजुर्ग महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
जमीन बेचने ने मना करने पर किया हमला: दरगाह थाना क्षेत्र के सलारगंज के रहने वाला 32 वर्षीय मोहम्मद इरफान पुत्र मुन्ना जमीन बेचने की बात कह रहा था. दादी ने जमीन बेचने से इनकार कर दिया. इस बात से पोता आग बबूला हो गया. उसने अपनी 80 वर्षीय दादी शाहजहां पत्नी बाबूशाह पर ईंट से हमला कर दिया. इससे वो बेसुध हो गई. परिजन बुजुर्ग महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां डॉक्टर ने दादी को मृत घोषित कर दिया.
नशे का आदी है आरोपी मोहम्मद इरफान: एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा ने कहा कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. आरोपी पोते को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. क्षेत्राधिकारी नगर पहुप सिंह मौके पर पहुंचे और इस मामले की जांच के आदेश दिये. एसपी सिटी ने बताया कि मोहम्मद इरफान नशे का आदी है.
सिर पर ईंट से किये कई वार: एसपी सिटी ने कहा कि बुजुर्ग महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. आगे की जांच की जा रही है. परिजनों ने बताया कि मोहम्मद इरफान नशे का आदी है. पिता के नाम जमीन होने के कारण वह बेच नहीं पा रहा था. इरफान के पिता की मौत कुछ साल पहले हो चुकी थी. इरफान ने जब जमीन बेचने की बात कही, तो दादी शाहजहां ने इसका विरोध किया.
शनिवार को शाहजहां के विरोध करते ही मोहम्मद इरफान ने उसके सिर पर ईंट से मारना शुरू कर दिया. इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस बुजुर्ग महिला को लेकर अस्पताल पहुंची. वहीं उसे मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस पोते से पूछताछ कर रही है.
यह भी पढ़ें- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि शुद्धी के लिए शाहजहांपुर में लोगों ने किया उल्लू पूजन