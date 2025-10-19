ETV Bharat / state

अस्सी साल की दादी ने प्रॉपर्टी बेचने से रोका; पोते ने ईंट से कूचकर उतारा मौत के घाट; आरोपी गिरफ्तार

बहराइच: बहराइच के दरगाह थानाक्षेत्र में शनिवार को एक पोते ने अपनी 80 वर्षीय दादी शाहजहां की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी थी. एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा ने कहा कि आरोपी पोते इरफान (32 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया गया है. बुजुर्ग महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

जमीन बेचने ने मना करने पर किया हमला: दरगाह थाना क्षेत्र के सलारगंज के रहने वाला 32 वर्षीय मोहम्मद इरफान पुत्र मुन्ना जमीन बेचने की बात कह रहा था. दादी ने जमीन बेचने से इनकार कर दिया. इस बात से पोता आग बबूला हो गया. उसने अपनी 80 वर्षीय दादी शाहजहां पत्नी बाबूशाह पर ईंट से हमला कर दिया. इससे वो बेसुध हो गई. परिजन बुजुर्ग महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां डॉक्टर ने दादी को मृत घोषित कर दिया.

नशे का आदी है आरोपी मोहम्मद इरफान: एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा ने कहा कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. आरोपी पोते को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. क्षेत्राधिकारी नगर पहुप सिंह मौके पर पहुंचे और इस मामले की जांच के आदेश दिये. एसपी सिटी ने बताया कि मोहम्मद इरफान नशे का आदी है.