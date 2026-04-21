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उत्तराखंड के 80 शिक्षक बेंगलुरु में लेंगे प्रशिक्षण, शिक्षण पद्धति की सीखेंगे बारीकियां

24 अप्रैल से 9 मई तक होगी प्रशिक्षण: यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी 24 अप्रैल से 9 मई 2026 तक आयोजित किया जाएगा. 'मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना' के तहत उच्च शिक्षा विभाग और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ एमओयू यानी समझौता ज्ञापन (MoU) साइन हुआ है. ताकि, शिक्षकों को प्रशिक्षित कर शिक्षण संस्थानों में प्रयोगात्मक व शोधात्मक गतिविधियों को विकसित किया जा सके.

दरअसल, उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के 80 शिक्षकों का चयन किया है. जिनको देश के प्रतिष्ठित संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु (आईआईएससी) में प्रशिक्षण दिया जाएगा. जहां विज्ञान संवर्ग के इन सभी शिक्षकों को नवीनतम वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रयोगात्मक दृष्टिकोण समेत व्यावहारिक शिक्षण विधियों की जानकारी दी जाएगी. ताकि, वो छात्रों में विज्ञान के प्रति रूचि पैदा कर सकें.

देहरादून: उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों को पटरी पर लाने की कवायद लगातार जारी है. इसके तहत शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है. ताकि, छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जा सके. इसी कड़ी में उच्च शिक्षा विभाग ने 80 शिक्षकों को आईआईएससी बेंगलुरु में प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है. ताकि, शिक्षण पद्धति की बारीकियों को सिखाया जा सके.

इतने शिक्षकों का हुआ चयन: मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना के तहत विज्ञान संवर्ग के शिक्षकों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इसी कड़ी में इस बार तमाम राजकीय विश्वविद्यालयों एवं शासकीय महाविद्यालयों के 80 विज्ञान शिक्षकों का चयन प्रशिक्षण के लिए किया गया है. चयनित शिक्षकों में भौतिक विज्ञान के 16, रसायन विज्ञान के 19, गणित के 13, वनस्पति विज्ञान के 16 और जंतु विज्ञान के 16 शिक्षक शामिल हैं.

अत्याधुनिक लैब में लेंगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग: प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने वाले शिक्षक अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में व्यावहारिक प्रशिक्षण हासिल करेंगे. साथ ही विज्ञान शिक्षा के नवीन आयामों से रूबरू होंगे. कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों को शोध-आधारित शिक्षण, नवाचार और विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के प्रभावी तरीकों की विस्तार से जानकारी दी जाएगी.

वहीं, उच्च शिक्षा सचिव रणजीत सिन्हा ने बताया कि इस पहल से प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता में बेहतर सुधार होगा. प्रशिक्षित शिक्षक अपने-अपने संस्थानों में लौटकर विद्यार्थियों को आधुनिक, रोचक एवं प्रयोगात्मक तरीके से शिक्षा प्रदान करेंगे, जिससे विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और रुचि को बढ़ावा मिलेगा. प्रशिक्षण कार्यक्रम में चयनित शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित करने को निदेशक उच्च शिक्षा एवं सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को निर्देश दे दिए हैं.

"उच्च शिक्षा के तहत शिक्षकों को प्रतिष्ठित संस्थानों में विशेष प्रशिक्षण देकर शिक्षा को और ज्यादा गुणवत्तापूर्ण, नवोन्मेषी और भविष्य उन्मुख बनाया जा रहा है. ऐसे में इस प्रशिक्षण के बाद शिक्षक अपने अनुभव व ज्ञान का लाभ ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक पहुंचाएंगे और प्रदेश में विज्ञान आधारित शिक्षा को नई दिशा देंगे."- धन सिंह रावत, उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड

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