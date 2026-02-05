ETV Bharat / state

UP में स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था चरमराई; 80% उपभोक्ताओं का बैलेंस नेगेटिव हुआ

अवधेश वर्मा ने बताया कि रिचार्ज के बाद भी बिजली बिल उपभोक्ता नहीं देख पा रहे हैं. तकनीकी खामियों से उपभोक्ता परेशान हैं.

यूपी में स्मार्ट मीटर व्यवस्था चरमराई.
यूपी में स्मार्ट मीटर व्यवस्था चरमराई. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 9:01 AM IST

Updated : February 5, 2026 at 9:43 AM IST

लखनऊ: यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना की जमीनी हकीकत चिंताजनक और चौंकाने वाली है. प्रदेश में 54 लाख 51 हजार 554 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं. इनमें से 44 लाख 02 हजार 101 यानी करीब 80% उपभोक्ताओं का बैलेंस नेगेटिव हो चुका है.

इन उपभोक्ताओं पर लगभग 1066 करोड़ रुपए का नेगेटिव बैलेंस दर्ज किया गया है. इनमें से अधिकांश उपभोक्ता शहरी क्षेत्रों के हैं, जो पोस्टपेड व्यवस्था के दौरान नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान करते थे. अब नेगेटिव बैलेंस होने पर रिचार्ज करने से कतरा रहे हैं.

इससे बिजली वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है. अब UPPCL ने निर्देश जारी किए हैं कि उपभोक्ताओं को विश्वास में लिया जाए. स्मार्ट ऐप इंस्टॉल कराया जाए. जागरूकता अभियान चलाया जाए और पॉजिटिव बैलेंस बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जाए.

बिना सहमति लगे स्मार्ट मीटर: उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि प्रदेश में कुल लगभग 3 करोड़ 62 लाख विद्युत उपभोक्ता हैं. इनमें से 54 लाख से अधिक उपभोक्ताओं की बिना सहमति के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए.

यह प्रक्रिया विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5), विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश और कॉस्ट डाटा बुक के प्रावधानों के विपरीत है. यह नियम उपभोक्ता को पोस्टपेड या प्रीपेड मीटर चुनने का अधिकार देता है.

उन्होंने बताया कि प्रदेश में तीन लाख से अधिक चेक मीटर होने के दावे किए जाते हैं, लेकिन आज तक लाखों उपभोक्ताओं के मीटर का मिलान (टेस्टिंग) नहीं किया गया. इससे उपभोक्ताओं के मन में यह भ्रम बना हुआ है कि उनका मीटर सही चल रहा है या तेज दौड़ रहा है.

उपभोक्ता परिषद ने उठाए सवाल.
उपभोक्ता परिषद ने उठाए सवाल. (Photo Credit: ETV Bharat)

शिकायत व्यवस्था भी फेल: अवधेश वर्मा ने बताया कि रिचार्ज के बाद भी बिजली बिल उपभोक्ता नहीं देख पा रहे हैं. स्मार्ट मीटर निर्माता कंपनियों की तकनीकी खामियों से उपभोक्ता परेशान हैं, लेकिन अब तक किसी जिम्मेदारी या कार्रवाई की घोषणा नहीं हुई.

शहरों में लागू वर्टिकल व्यवस्था में उपभोक्ताओं को सिर्फ 1912 हेल्पलाइन का सहारा दिया जाता है. 1912 पर शिकायत दर्ज कराने के बावजूद समस्या का समाधान किए बिना ही शिकायत निस्तारण का मैसेज भेज दिया जाता है. इससे उपभोक्ताओं का इस सिस्टम से ही भरोसा उठता जा रहा है.

अवधेश कुमार वर्मा ने सवाल उठाया कि उपभोक्ता को न विकल्प दिया गया, न ही सही जानकारी और न तो भरोसेमंद शिकायत निस्तारण व्यवस्था है. केवल एकतरफा निर्णयों के आधार पर पावर सेक्टर कैसे चलाया जा सकता है?

उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को विश्वास में लिए बिना लागू की गई स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना न सिर्फ उपभोक्ता विरोधी है, बल्कि पूरे पावर सेक्टर को आर्थिक और सामाजिक रूप से बर्बाद करने की ओर ले जा रही है.

