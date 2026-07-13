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जोधपुर में देश का पहला वंदे भारत स्लीपर मेंटेनेंस डिपो का फर्स्ट फेज का 80 फीसदी काम पूरा, तीन ट्रेनों का रखरखाव एक साथ

जोधपुर: भारतीय रेलवे की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल देश के पहले वंदे भारत स्लीपर मेंटेनेंस डिपो का निर्माण तेजी से जोधपुर (भगत की कोठी) में आकार ले रहा है. करीब 360 करोड़ रुपए की लागत से विकसित हो रहे इस अत्याधुनिक डिपो के प्रथम चरण का लगभग 80 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. परियोजना पूरी होने के बाद जोधपुर देश में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के रखरखाव का प्रमुख केंद्र बन जाएगा.

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि डिपो को भविष्य में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की बढ़ती संख्या और आधुनिक तकनीकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है. यहां 24 कोच वाली पूर्ण वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का रखरखाव किया जा सकेगा. एक साथ तीन ट्रेनों का निरीक्षण एवं मेंटेनेंस संभव होगा.

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30 हजार वर्गमीटर में ट्रेनिंग सेंटर बनेगा: डीआरएम त्रिपाठी ने बताया कि डिपो में 600 मीटर लंबा आधुनिक शेड, निरीक्षण पिट, सिंक्रोनाइज्ड लिफ्टिंग सिस्टम, ड्रॉप पिट टेबल, पिट व्हील लेथ, ऑटोमेटेड वॉशिंग सिस्टम तथा व्हील और बॉगी मेंटेनेंस जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. इन तकनीकों से ट्रेनों का रखरखाव पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित, तेज और गुणवत्तापूर्ण होगा. इस परियोजना का दूसरा चरण भी जल्द शुरू होगा. इसमें लगभग 30 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र और सिमुलेटर रूम बनाए जाएंगे, जहां कर्मचारियों को वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की नवीनतम तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा.

प्रधानमंत्री ने किया था शिलान्यास: भगत की कोठी (जोधपुर) में स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों के अनुरक्षण के लिए 167 करोड़ रुपए की लागत से वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो के निर्माण कार्य का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने 16 फरवरी 2024 को किया था. इसके बाद विस्तार किया गया. दूसरे चरण की घोषणा हुई. पूरी लागत 360 करोड़ रखी गई.