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योग का चमत्कार: 5000 गर्भवती महिलाओं ने किया योग, 80% की हुई नॉर्मल डिलीवरी

कानपुर: देशभर में हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है. शरीर को निरोग रखने के लिए केवल एक दिन योग करना काफी नहीं है, इसका बेहतर लाभ तभी मिलता है, जब इसे दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाए. इसका एक बेहतरीन उदाहरण कानपुर के एलएलआर अस्पताल में देखने को मिला है, जहां पिछले तीन वर्षों में करीब 5,000 गर्भवती महिलाओं ने अपनी गर्भावस्था के दौरान नियमित रूप से योग किया. इसका सुखद परिणाम यह रहा कि इनमें से 80% महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी हुई और बच्चा भी पूरी तरह से स्वस्थ रहा.

गर्भवती महिलाओं पर योग का प्रभाव (Photo Credit; ETV Bharat)

एलएलआर अस्पताल में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की सीनियर डॉक्टर सीमा द्विवेदी ने कहा कि जब गर्भवती महिलाएं हमारे पास इलाज कराने आती हैं तो उनका रूटीन चेकअप के साथ ही हम उनकी दिनचर्या भी तय कर देते हैं. हमने पिछले तीन सालों में 36 कार्यशालाएं कराईं और करीब पांच हजार गर्भवती महिलाओं को औसतन छह माह से अधिक समय तक योग कराया. इससे उन्हें बहुत आराम मिला और बिना कष्ट के ही उन्हें नॉर्मल डिलीवरी हुई.