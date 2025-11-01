ETV Bharat / state

देवउठनी एकादशी पर 80 फीसदी हाथियों की बुकिंग फुल, कराएंगे शाही शादी का अहसास, दूरी के हिसाब से इतना है चार्ज

सदियों से चली आ रही परंपरा: हाथी पालक आसिफ खान ने बताया कि राजा-महाराजाओं के समय से ही शाही शादी के लिए हाथी काफी महत्वपूर्ण रहा है. हाथी को विभिन्न आभूषणों से सजाया जाता है. सजे-धजे हाथी के ऊपर दूल्हा बैठता है. यह परंपरा सदियों से चली आ रही है. यह सांस्कृतिक परंपरा जयपुर में ज्यादा देखने को मिलती है. जयपुर हाथी सवारी के लिए भी प्रसिद्ध है. देशी-विदेशी पर्यटक हाथी सवारी के लिए जयपुर पहुंचते हैं.

जयपुर: देवउठनी एकादशी के साथ ही शादियों के सीजन की शुरुआत हो गई है. बारातों में शाही लवाजमे के साथ हाथी भी सज-धजकर शामिल होंगे. शादी-बारात में राजा-रजवाड़ों के समय की शाही परंपरा का अहसास होगा. हाथी-घोड़े, ऊंट और बग्गी के शाही लवाजमे के साथ बारातें सजेंगी. देवउठनी एकादशी पर 80% हाथियों की बुकिंग फुल हो गई है. जयपुर समेत प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में हो रही शादियों में हाथी शामिल होंगे. 1 और 2 नवंबर को अबूझ विवाह मुहूर्त होने की वजह से शादियों की धूम रहेगी.

दूरी के हिसाब से हाथियों का चार्ज: जयपुर में शाही शादी के लिए हाथी के साथ घोड़ी बग्गी और अन्य शाही लवाजमा मिल जाता है. यहां शादियों में राजस्थानी कल्चर दिखाई देता है. शादी में हाथी भेजने के लिए वन विभाग की गाइडलाइन की पालना की जाती है. दूरी के हिसाब से हाथियों का चार्ज लिया जाता है. जयपुर में हाथी का किराया 15 से 20 हजार रुपए, सीकर-झुंझुनू के लिए करीब 50 हजार रुपए, जोधपुर के लिए 70 हजार रुपए और उदयपुर के लिए 90 हजार रुपए है, जिसमें ट्रक का किराया भी शामिल है.

आमेर महल में हाथी (ETV Bharat Jaipur)

पिछले साल से ज्यादा बुकिंग: आसिफ ने बताया कि 1, 2, 8, 16, 22, 25, 28 और 30 नवंबर की शादियों के लिए हाथियों की बुकिंग फुल हो चुकी है. प्रदेश भर के राजशाही परिवार से जुड़े सदस्यों के लिए 22 से 30 नवंबर के लिए हाथियों की बुकिंग हो चुकी है. राज परिवार से जुड़े सदस्य ठिकानों की ओर से सोने-चांदी के आभूषणों से हाथियों को सजाकर तैयार किया जाएगा. पिछले साल की तुलना में इस साल देवउठनी एकादशी के समय पर 30% ज्यादा हाथियों की बुकिंग हुई है. शादियों को शाही बनाने के लिए लोग हाथियों की बुकिंग करने के लिए आमेर के हाथी गांव पहुंच रहे हैं.

शादी में सजे-धजे हाथी (ETV Bharat Jaipur)

65 हाथी शाही शादी के लिए बुक: आसिफ खान ने बताया कि गुलाबी नगरी जयपुर के आमेर स्थित हाथी गांव समेत अन्य जगहों पर करीब 75 हाथी हैं. करीब 65 हाथी शाही शादी के लिए बुक हो चुके हैं. शादी के लिए हाथियों को प्राकृतिक चौक पाउडर से सजाने का काम किया जाता है. रंग-बिरंगे रंगों से हाथी पर फूल पत्ती से सजाकर तैयार किया जाता है. बारात के लिए हाथी को शाही अंदाज में सजाने के लिए मेटल का हौदा लगाया जाता है, जिस पर दूल्हा बैठता है. कपड़े के झूल लाल रंग के होंगे. रुमाल, कंठा समेत आभूषण सिल्वर पॉलिश के होंगे. हाथी के सिर पर श्री का आभूषण लगाया जाएगा.