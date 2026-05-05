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काम की ख़बर! वाराणसी में दिव्यांगजनों का हाउस-वॉटर-सीवर टैक्स 80 फ़ीसदी माफ़; आमजन को मिलेगी 12 परसेंट की छूट

नगर निगम वाराणसी 2.33 लाख भवन स्वामियों को वित्तीय वर्ष में टैक्स जमा करने भारी छूट दे रहा. ( ईटीवी भारत )

वाराणसी : नगर निगम वाराणसी ने शहर के 2.33 लाख भवन स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में टैक्स जमा करने भारी छूट देने का निर्णय लिया है. इसके तहत 15 जुलाई तक गृहकर, जलकर व सीवर कर जमा करने वाले भवन स्वामियों को 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.

वहीं, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन टैक्स जमा करने पर निगम 12 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान किया जाएगा.

जिन भवन स्वामियों ने टैक्स पहले ही जमा कर दिया है, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है. उनकी छूट की राशि का समायोजन अगले वित्तीय वर्ष के बिल में कर दिया जाएगा. सभी लाभ एक सप्ताह के भीतर मिलने शुरू हो जाएंगे.

महापौर अशोक कुमार तिवारी ने कार्यकारिणी की बैठक में दृष्टिहीन और 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले भवन स्वामियों का टैक्स शत-प्रतिशत माफ करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है.

हालांकि, इस लाभ को प्राप्त करने के लिए संबंधित व्यक्ति को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

वहीं, जिन भवन स्वामियों ने चालू वित्तीय वर्ष का टैक्स पहले ही जमा कर दिया है, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है. उनकी छूट की राशि का समायोजन अगले वित्तीय वर्ष के बिल में कर दिया जाएगा. इसी प्रकार, लाइसेंस शुल्क पर भी व्यापारियों को 10 प्रतिशत की राहत दी गई है.

वरुणा रिवर फ्रंट बनाने के प्रस्ताव को शासन से मंजूरी

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि, निगम के प्रयास से वरुणा रिवर फ्रंट बनाने के प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिल गई है. छह प्रोजेक्ट के तहत वरुणा में गिरने वाले कुल 48 नालों को टैप किया जाएगा, जिसमें शहरी क्षेत्र के 17 खुले नाले भी शामिल हैं.

इसके अलावा वरुणा के किनारे नई सीवर लाइन बिछाई जाएगी. करीब पांच से आठ फीट ऊंचा बनने वाले रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के डेढ़ वर्ष के भीतर पूरा होने की संभावना है.

इस प्रोजेक्ट के माध्यम से वरुणा किनारे के सौंदर्यीकरण के साथ-साथ नदी को प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है. ऐसे में अब वरुणा में सीधे मलजल नहीं गिरेगा.

निगम रक्षा संपदा विभाग और रेलवे विभाग से लेगा जमीन

शहर के विकास और बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए नगर निगम ने रक्षा संपदा विभाग और रेलवे की कुछ जमीनों को लेने का निर्णय लिया है.