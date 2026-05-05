काम की ख़बर! वाराणसी में दिव्यांगजनों का हाउस-वॉटर-सीवर टैक्स 80 फ़ीसदी माफ़; आमजन को मिलेगी 12 परसेंट की छूट
निगम 15 जुलाई तक गृहकर, जलकर व सीवर कर जमा करने वाले भवन स्वामियों को 10 प्रतिशत की छूट देगा. ऑनलाइन पर 20 फीसदी छूट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 12:55 PM IST
वाराणसी : नगर निगम वाराणसी ने शहर के 2.33 लाख भवन स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में टैक्स जमा करने भारी छूट देने का निर्णय लिया है. इसके तहत 15 जुलाई तक गृहकर, जलकर व सीवर कर जमा करने वाले भवन स्वामियों को 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.
वहीं, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन टैक्स जमा करने पर निगम 12 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान किया जाएगा.
जिन भवन स्वामियों ने टैक्स पहले ही जमा कर दिया है, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है. उनकी छूट की राशि का समायोजन अगले वित्तीय वर्ष के बिल में कर दिया जाएगा. सभी लाभ एक सप्ताह के भीतर मिलने शुरू हो जाएंगे.
महापौर अशोक कुमार तिवारी ने कार्यकारिणी की बैठक में दृष्टिहीन और 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले भवन स्वामियों का टैक्स शत-प्रतिशत माफ करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है.
हालांकि, इस लाभ को प्राप्त करने के लिए संबंधित व्यक्ति को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
वहीं, जिन भवन स्वामियों ने चालू वित्तीय वर्ष का टैक्स पहले ही जमा कर दिया है, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है. उनकी छूट की राशि का समायोजन अगले वित्तीय वर्ष के बिल में कर दिया जाएगा. इसी प्रकार, लाइसेंस शुल्क पर भी व्यापारियों को 10 प्रतिशत की राहत दी गई है.
वरुणा रिवर फ्रंट बनाने के प्रस्ताव को शासन से मंजूरी
नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि, निगम के प्रयास से वरुणा रिवर फ्रंट बनाने के प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिल गई है. छह प्रोजेक्ट के तहत वरुणा में गिरने वाले कुल 48 नालों को टैप किया जाएगा, जिसमें शहरी क्षेत्र के 17 खुले नाले भी शामिल हैं.
इसके अलावा वरुणा के किनारे नई सीवर लाइन बिछाई जाएगी. करीब पांच से आठ फीट ऊंचा बनने वाले रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के डेढ़ वर्ष के भीतर पूरा होने की संभावना है.
इस प्रोजेक्ट के माध्यम से वरुणा किनारे के सौंदर्यीकरण के साथ-साथ नदी को प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है. ऐसे में अब वरुणा में सीधे मलजल नहीं गिरेगा.
निगम रक्षा संपदा विभाग और रेलवे विभाग से लेगा जमीन
शहर के विकास और बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए नगर निगम ने रक्षा संपदा विभाग और रेलवे की कुछ जमीनों को लेने का निर्णय लिया है.
इसके बदले में निगम ने अपनी उतनी ही मूल्य की जमीन रेलवे को देने का प्रस्ताव दिया है.
इसमें रक्षा संपदा विभाग से कैंटोंमेंट स्थित गुडशेड बाजार में 1.2286 हेक्टेयर, फुलवरिया फ्लाईओवर के नीचे 3.8121 हेक्टेयर, डोमरी व सूजाबाद में 19.6690 हेक्टेयर, कैंटोंमेंट (160 एकड़ में से) 34.259 हेक्टेयर (अवशेष भूमि) शामिल है.
इसी प्रकार, रेलवे विभाग से घौसाबाद (आराजी सं. 42/53): 2830 वर्ग मीटर (उत्तर रेलवे), सनबीम लहरतारा से मण्डुआडीह मार्ग पर 2029.30 वर्ग मीटर, गोल्डन पीकॉक के पीछे (गुडशेड बाजार) में लगभग 4100 वर्ग भूमि शामिल है.
निःशुल्क किए जाएंगे शहर के यूरिनल्स
बताते चलें कि, इसी क्रम में नगर निगम ने पर्यटन की दृष्टि से विदेशी और स्थानीय नागरिकों की सुविधा के लिए नगर निगम ने सार्वजनिक शौचालयों के प्रबंधन में बड़े बदलाव का निर्णय लिया है.
उपसभापति के सुझाव पर अब शहर के यूरिनल्स को पूरी तरह से निःशुल्क किया जाएगा और वहां हिंदी और अंग्रेजी में रेट बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि पारदर्शिता बनी रहे.
महापौर ने एक सप्ताह के भीतर यूरिनल्स को पूरी तरह निःशुल्क करने और हिंदी और अंग्रेजी में रेट बोर्ड लिखवाने का निर्देश दिया है. इसके बेहतर रखरखाव के लिए एक विशेष एजेंसी की नियुक्ति पर भी सहमति बनी है.
भारत सेवाश्रम से सुलभ तक बनेगा आधुनिक 'फल बाजार'
नगर निगम शहर की सड़कों पर अनियंत्रित और अव्यवस्थित तरीके से लगने वाले ठेले-गुमटियों को सुव्यवस्थित करने में जुटा हुआ है. इसकी शुरुआत निगम मुख्यालय से ही की जाएगी.
प्रथम चरण में सिगरा स्थित भारत सेवाश्रम के मोड़ से लेकर सुलभ शौचालय तक सड़क की पटरियों पर एक सुव्यवस्थित 'फल बाजार' विकसित करने करने का निर्णय लिया गया है.
यह भी मांग की गई कि, अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र देते समय कड़ी शर्तें रखी जाएं, जिसमें कार्य की वारण्टी अवधि तय करना और समय से पहले क्षतिग्रस्त होने पर संबंधित एजेंसी से ही मरम्मत कराना अनिवार्य होगा.