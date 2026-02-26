ETV Bharat / state

लखनऊ के रविदास मंदिर का बदलेगा स्वरूप; 80.27 करोड़ से निखरेगा धार्मिक स्थल

परियोजना के तहत 80.27 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जिनमें से 60 लाख रुपए की पहली किस्त जारी की गई है.

लखनऊ: राजधानी के कानपुर रोड स्थित बारा बिरवा का प्रसिद्ध रविदास मंदिर अब भव्य और आधुनिक स्वरूप में नजर आएगा. श्रद्धालुओं की सुविधाओं और बढ़ती पर्यटन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने मंदिर के पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण का खाका तैयार किया है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत 80.27 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जिनमें से 60 लाख रुपए की पहली किस्त जारी कर विकास कार्यों को गति दे दी गई है.


लखनऊ की पर्यटन छवि को भी नई पहचान देगी: उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 'मंदिर परिसर को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध हो सके. परियोजना अंतर्गत परिसर में अत्याधुनिक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सिविल, प्लंबिंग और फायर सेफ्टी से जुड़े सभी आवश्यक कार्य शामिल होंगे, साथ ही यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डॉरमेट्री सहित सुविधा संपन्न टूरिस्ट रेस्ट रूम का निर्माण भी होगा. यह पहल न सिर्फ श्रद्धालुओं की सुविधाओं को सुदृढ़ करेगी, बल्कि लखनऊ की धार्मिक पर्यटन छवि को भी नई पहचान देगी.


रविदास मंदिर में आधुनिक सुविधाओं की पहल: जयवीर सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं को सुगम और सुव्यवस्थित दर्शन अनुभव प्रदान करने के लिए मंदिर परिसर में अलग-अलग स्थानों पर साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, जिससे बाहर से आने वाले भक्तों को मंदिर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो. ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए 10 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल भी स्थापित किया जाएगा, जिससे बिजली व्यवस्था सुदृढ़ होगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में बेंच और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए डस्टबिन की व्यवस्था की जाएगी, जिससे परिसर साफ-सुथरा और सुव्यवस्थित बना रहे.

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने बताया कि 'लखनऊ के बारा बिरवा स्थित रविदास मंदिर धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक चेतना और समरसता का भी प्रतीक है. मंदिर के पर्यटन विकास का कार्य प्रगति पर है. इसे आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर आगंतुकों के लिए अधिक सुगम और आकर्षक बनाया जा रहा है. प्रदेश सरकार संत परंपरा से जुड़े पवित्र स्थलों के संरक्षण और उनके पर्यटन विकास के लिए प्रतिबद्ध है. विभागीय प्रयास है कि उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान मिल सके.

संत शिरोमणि की स्मृतियों से जुड़ा मंदिर: संत शिरोमणि गुरु रविदास की पावन स्मृतियों से जुड़ा यह मंदिर आज आस्था, समरसता और सामाजिक चेतना का केंद्र बन चुका है. संत रविदास सेवा समिति के सुचारू संचालन में यहां वर्ष भर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रहती है. हर वर्ष रविदास जयंती के अवसर पर भव्य आयोजन क्षेत्र को भक्तिमय बना देता है.

