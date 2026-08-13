ETV Bharat / state

जींद में 80 करोड़ के प्रॉपर्टी टैक्स पर कुंडली, नोटिस बेअसर, अब बकायेदारों की संपत्तियां होंगी सील

जींद: नगर परिषद को प्रॉपर्टी टैक्स से बड़ी आय होने की उम्मीद रहती है, लेकिन जींद में करीब 80 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स सरकारी विभागों, बड़े संस्थानों और आम लोगों के यहां अटका हुआ है. कई बकायेदारों को बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद टैक्स जमा नहीं कराया गया है. अब नगर परिषद ने ऐसे बकायेदारों पर सख्ती करने की तैयारी शुरू कर दी है.

तीन-चार बार भेजे नोटिस: नगर परिषद अधिकारियों के अनुसार बड़ी राशि के बकायेदारों को तीन से चार बार नोटिस दिए जा चुके हैं. इसके अलावा कर्मचारियों की ओर से फोन करके भी टैक्स जमा कराने के लिए कहा जा रहा है. इसके बावजूद अपेक्षित संख्या में बकायेदारों ने भुगतान नहीं किया है. नगर परिषद अब रिकवरी को लेकर गंभीरता से कार्रवाई की तैयारी कर रही है.

पुलिस लाइन पर 1.79 करोड़ बकाया: सरकारी विभागों की बात करें तो पुलिस लाइन कॉलोनी पर करीब 1.79 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया बताया गया है. इसमें मूल टैक्स के साथ अन्य शुल्क भी शामिल हैं. इसी तरह हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के पुराने बस स्टैंड की संपत्ति पर करीब 74.43 लाख रुपये बकाया है.

डीसी कार्यालय पर भी लाखों का बोझ: डीसी कार्यालय एवं प्रशासनिक ब्लॉक की मिश्रित उपयोग वाली संपत्ति पर करीब 64.49 लाख रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है. जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के एसटीपी परिसर की भूमि पर करीब 47.26 लाख रुपये, जबकि हरियाणा वन विकास निगम के वन कार्यालय एवं वन भूमि पर 46.35 लाख रुपये से अधिक का बकाया दर्ज है.

कई अन्य सरकारी संपत्तियां भी बकायेदार: चंद्रलोक कॉलोनी की विशेष श्रेणी की संपत्ति पर करीब 45.51 लाख रुपये, लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक रेस्ट हाउस ब्लॉक की एक संपत्ति पर 24.83 लाख रुपये तथा वीटा मिल्क प्लांट की भूमि पर करीब 24.32 लाख रुपये का टैक्स बकाया है. पीडब्ल्यूडी की दूसरी संपत्ति पर करीब 17.38 लाख रुपये, जबकि जनस्वास्थ्य विभाग के हनुमान नगर स्थित डब्ल्यूटीपी की भूमि पर करीब 16.06 लाख रुपये बकाया बताया गया है.

निजी संपत्तियों में भी करोड़ों फंसे: सरकारी विभागों के अलावा निजी संपत्तियों और संस्थानों की ओर भी नगर परिषद का करोड़ों रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है. न्यू जवाहर नगर में प्रदीप कुमार, कुलदीप सिंह और जगदीप से संबंधित संपत्ति पर करीब 68.60 लाख रुपये का कुल बकाया बताया गया है. इसमें प्रॉपर्टी टैक्स के साथ फायर टैक्स और अन्य शुल्क भी शामिल हैं.

स्कूल और ट्रक यूनियन भी बकायेदार:रघु नगर स्थित ओम प्रकाश और सुमनलता की संपत्ति पर करीब 51.01 लाख रुपये बकाया है. राम नगर पार्ट-1 स्थित ट्रक यूनियन पर करीब 30.99 लाख रुपये, जबकि रानी तालाब स्थित एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर करीब 26.19 लाख रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया दर्ज है.

उद्योगों पर भी लाखों का टैक्स: वीटा मिल्क प्लांट पर करीब 24.32 लाख रुपये, अरविंद पाइप इंडस्ट्रीज पर 24.17 लाख रुपये और एचपी गैस प्लांट पर करीब 21.72 लाख रुपये का कुल बकाया बताया गया है. इसके अलावा इम्प्लायज कॉलोनी की एक व्यावसायिक संपत्ति पर करीब 19.38 लाख रुपये बकाया है.