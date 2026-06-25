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सील होंगे खान सर और रौशन आनंद के कोचिंग सेंटर! अग्निशमन विभाग की जांच से मचा हड़कंप

अग्निशमन विभाग की जांच में खान ग्लोबल स्टडीज, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी समेत कई कोचिंग संस्थानों में कमियां पाई गई हैं. पढ़ें..

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कोचिंग संस्थानों को 10 दिनों का अल्टीमेटम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 25, 2026 at 12:59 PM IST

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पटना: लखनऊ के अलीगंज में हाल ही में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद बिहार की राजधानी पटना में भी कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है. छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अग्निशमन विभाग ने शहर के सैकड़ों कोचिंग संस्थानों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराया है.

80 कोचिंग संस्थानों को नोटिस: जांच के दौरान कई बड़े और चर्चित कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आई है. इसके बाद अग्निशमन विभाग ने 80 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय के भीतर कमियां दूर करने का निर्देश दिया है. जिला अग्निशमन पदाधिकारी रितेश पांडे के नेतृत्व में चलाए गए इस विशेष अभियान के तहत राजधानी के विभिन्न इलाकों में संचालित कोचिंग संस्थानों की जांच की गई.

जांच के दौरान मिली खामियां (ETV Bharat)

जांच के दौरान मिली खामियां: जांच के दौरान पाया गया कि कई संस्थानों में अग्नि सुरक्षा से जुड़े आवश्यक मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है. कहीं आपातकालीन निकास द्वार (इमरजेंसी एग्जिट) की व्यवस्था नहीं है तो कहीं फायर स्टेयर अधूरा है. इसके अलावा कई जगहों पर स्प्रिंकलर सिस्टम और फायर अलार्म भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए.

खान ग्लोबल स्टडीज में भी मिली खामी: अग्निशमन विभाग की जांच में खान ग्लोबल स्टडीज, कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी समेत कई प्रमुख कोचिंग संस्थानों में भी विभिन्न स्तरों पर सुरक्षा संबंधी कमियां चिन्हित की गई हैं. विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई किसी एक संस्थान के खिलाफ नहीं, बल्कि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है.

10 दिन का अल्टीमेटम: जिला अग्निशमन पदाधिकारी रितेश पांडे ने बताया कि जिन संस्थानों में कमियां पाई गई हैं, उन्हें नोटिस जारी कर 10 दिनों के भीतर सभी आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद दोबारा निरीक्षण किया जाएगा.

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80 कोचिंग संस्थानों को नोटिस (ETV Bharat)

"यदि किसी संस्थान द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. आवश्यकता पड़ने पर ऐसे संस्थानों के संचालन पर रोक लगाने और उन्हें सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है."- रितेश पांडे, जिला अग्निशमन पदाधिकारी

सुरक्षा मानकों के साथ समझौता नहीं: अग्निशमन विभाग का मानना है कि बड़ी संख्या में छात्र प्रतिदिन कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करने आते हैं. ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही गंभीर हादसे का कारण बन सकती है. यही वजह है कि विभाग सुरक्षा मानकों को लेकर किसी प्रकार का समझौता करने के पक्ष में नहीं है.

कोचिंग संचालकों में हड़कंप: वहीं जिला अग्निशमन पदाधिकारी रितेश पांडे ने बताया कि हॉस्पिटल ,हॉस्टल, होटल और कोचिंग संस्थानों की पूरी जांच की जाएगी. जितने भी संस्थान हैं, सभी को फायर सेफ्टी सुरक्षा मानकों को पूरा करना होगा नहीं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल नोटिस मिलने के बाद कोचिंग संचालकों के बीच हड़कंप की स्थिति है.

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अग्निशमन विभाग की जांच से मचा हड़कंप (ETV Bharat)

अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि संस्थान निर्धारित समय सीमा के भीतर सुरक्षा संबंधी कमियों को दूर कर पाते हैं या नहीं. यदि ऐसा नहीं हुआ तो राजधानी के कई कोचिंग संस्थानों पर प्रशासनिक कार्रवाई की गाज गिर सकती है.

लखनऊ अग्निकांड: 22 जून को लखनऊ के कोचिंग संस्थान में आग लगने की घटना ने पूरे देश का ध्यान कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा की ओर खींचा है. घटना अलीगंज इलाके में हुई थी, जहां एक इमारत में भीषण आग लगी और महज कुछ ही घंटों में इस आग की चपेट में आने से 15 लोगों की जान चली गई थी.

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