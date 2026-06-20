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फांसी तक पहुंचा 8 साल पुराना राजेंद्र सैनी हत्याकांड, दो दोषियों को मृत्युदंड

मुजफ्फरनगर के राजेंद्र सैनी हत्या मामले में दो दोषियों को मृत्युदंड साथ ही 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है.

CONVICTS SENTENCED TO DEATH
राजेंद्र सैनी हत्या मामले में दो दोषियों को मृत्युदंड. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 2:48 PM IST

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मुजफ्फरनगर: जनपद के चर्चित राजेंद्र सैनी हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या-03 के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने मामले को विरल से विरलतम श्रेणी का अपराध मानते हुए यह निर्णय दिया.

अदालत ने अपने आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा कि दोषियों ने संभवतः यह सोचा होगा कि "लाश नहीं तो केस नहीं", लेकिन सच हमेशा सामने आता है.

मुजफ्फरनगर के राजेंद्र सैनी हत्याकांड में दो दोषियों को मृत्युदंड. (ETV Bharat)

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पांच जून 2018 को मीरापुर थाना क्षेत्र के खेड़ी गांव के जंगल में एक जला हुआ शव बरामद हुआ था. मेरठ जनपद के बहसूमा क्षेत्र स्थित मौड़ कलां निवासी महावीर की सूचना पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. बाद में शव की पहचान ककरौली निवासी 26 वर्षीय राजेंद्र सैनी के रूप में हुई.

मामले में मृतक के भाई जयविंद्र की तहरीर पर ककरौली निवासी वीरसैन तथा बहसूमा क्षेत्र के मोहम्मदपुर निवासी गजेंद्र उर्फ गीलू और राम किरण उर्फ सावन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया.

पुलिस जांच में सामने आया कि वीरसैन को शक था कि राजेंद्र सैनी उसकी पत्नी से बातचीत करता है. इसी संदेह के चलते चार जून 2018 को आरोपियों ने राजेंद्र सैनी को बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गए.

अभियोजन के अनुसार, आरोपियों ने पहले राजेंद्र को शराब पिलाई और बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद पहचान छिपाने के उद्देश्य से शव को जला दिया गया. पुलिस ने विवेचना पूरी कर तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था.

मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी वीरसैन की मृत्यु हो गई. इसके बाद शेष दोनों आरोपियों गजेंद्र उर्फ गीलू और राम किरण उर्फ सावन के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई जारी रही.

सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया.

शनिवार को सुनाए गए फैसले में अदालत ने गजेंद्र उर्फ गीलू और राम किरण उर्फ सावन को मृत्युदंड की सजा सुनाई.

साथ ही दोनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अपराध की प्रकृति अत्यंत गंभीर और क्रूर है तथा यह मामला दुर्लभतम श्रेणी में आता है, इसलिए कठोरतम दंड दिया जाना आवश्यक है.

करीब आठ वर्ष पुराने इस बहुचर्चित हत्याकांड में फैसला आने के बाद पीड़ित पक्ष ने न्याय मिलने पर संतोष व्यक्त किया है.

शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार ने बताया कि घटना 05/06/2018 की है एक अज्ञात में लाश मिली थी. मुकदमा वादी महावीर ने खेड़ी सराए पड़ता हे, जो कि मीरापुर थाना क्षेत्र में उन्होंने थाने में सूचना दी कि उनके खेत में एक जली हुई लाश पड़ी है. इस बारे में राजेंद्र सैनी जो मृतक था, उसके भाई ने ज्यविंदर सैनी ने लाश की शिनाख्त की.

मृतक का गला घोंटकर हत्या करने के पश्चात शव को जलाकर खेत में फेंक दिया गया था. इस पूरे मामले में 8 गवाह पेश किए गए.

माननीय न्यायालय एडीजे FTC 3 अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने यह फैसला सुनाया है. इस पूरे मामले में तीन अभियुक्त थे. वीरसेन गजेंद्र उर्फ गोलू और राम किरण उर्फ सावन यह तीन लोग थे. विचारण के दौरान वीर सेन की मृत्यु हो गई थी. अभी यह दो लोग जिंदा हैं. कोर्ट ने आज मृत्यु दंड के साथ-साथ एक-एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है. इसमें 8 साल लगे और 8 ही गवाह उसमें पेश किए गए.

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