मामा की बरात में 8 साल की मासूम से दुष्कर्म, Ice Cream खिलाने के बहाने ले गया थ आरोपी

सीकर : जिले के जाजोद थाना क्षेत्र में 8 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया है और गुरुवार को उसके 164 के बयान कोर्ट में दर्ज होंगे. पुलिस के अनुसार, पीड़िता के नाना ने शिकायत दर्ज कराई है. आरोप है कि पीड़िता अपने मामा की शादी की बरात में शामिल होने गई थी. रिसेप्शन के दौरान आरोपी उसे बहला-फुसलाकर आइसक्रीम खिलाने के बहाने सुनसान जगह पर ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

जाजोद थानाधिकारी गिरधारी लाल ने कहा कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच नीम का थाना एएसपी को सौंप दी गई है. एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने कहा कि पुलिस महिला अत्याचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. पीड़िता को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे. आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा.