ETV Bharat / state

मामा की बरात में 8 साल की मासूम से दुष्कर्म, Ice Cream खिलाने के बहाने ले गया थ आरोपी

पीड़िता नाना के घर शादी समारोह में आई थी, जहां बरात के दौरान उसके साथ यह घटना हुई.

नाबालिग बालिका से दुष्कर्म का मामला दर्ज
नाबालिग बालिका से दुष्कर्म का मामला दर्ज (File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 29, 2026 at 8:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सीकर : जिले के जाजोद थाना क्षेत्र में 8 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया है और गुरुवार को उसके 164 के बयान कोर्ट में दर्ज होंगे. पुलिस के अनुसार, पीड़िता के नाना ने शिकायत दर्ज कराई है. आरोप है कि पीड़िता अपने मामा की शादी की बरात में शामिल होने गई थी. रिसेप्शन के दौरान आरोपी उसे बहला-फुसलाकर आइसक्रीम खिलाने के बहाने सुनसान जगह पर ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

जाजोद थानाधिकारी गिरधारी लाल ने कहा कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच नीम का थाना एएसपी को सौंप दी गई है. एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने कहा कि पुलिस महिला अत्याचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. पीड़िता को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे. आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पढ़ें. चूरू: जबरन शराब पिलाकर विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

आरोपी शादी समारोह में मजदूरी करने आया था. घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने समारोह के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे आरोपी की पहचान हो गई. पुलिस ने बताया कि घटना 23 जनवरी की रात की है और 26 जनवरी को मुकदमा दर्ज कराया गया. पीड़िता ने बताया कि वह नाना के घर शादी समारोह में आई थी, जहां बरात के दौरान उसके साथ यह घटना हुई. घटना के बाद वह डरी-सहमी रही और एक-दो दिन तक किसी को नहीं बता पाई. घरवालों ने प्यार से पूछताछ की तो मासूम ने पूरी आपबीती सुनाई.

TAGGED:

MINOR MOLESTED DURING WEDDING
MINOR MOLESTED IN SIKAR
नाबालिग बालिका से दुष्कर्म
MOLESTATION CASE IN SIKAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.