कवर्धा के आगर नदी में डूबा 8 साल का कमलेश, कूकदूर के लोखान गांव में पसरा मातम, उफान पर नदी नाले
नदी में लापता बच्चे को ढूंढने के लिए 15 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 22, 2026 at 1:08 PM IST
कबीरधाम: खेल-खेल में मासूम बच्चे की जान चली गई. 8 साल का बच्चा कमलेश अपने दोस्तों के साथ गांव में ही खेल रहा था. खेलने के दौरान ही बच्चा कड़मा नदी पार करने लगा. नदी में पानी का बहाव काफी तेज इस वजह से बच्चा पानी में बह गया. साथी दोस्तों ने जब कमलेश को डूबते देखा तो वो भागकर गांव पहुंचे. बच्चों ने गांव वालों को बताया कि नदी पार करने के चक्कर में कमलेश पानी में बह गया है. सूचना मिलते ही गांव वाले नदी किनारे पहुंचे और अपने स्तर पर बच्चे की खोजबीन शुरू की. काफी प्रयास के बाद भी कमलेश तिलगाम उनको नहीं मिला. इस दौरान परिजन नदी किनारे बैठकर रोते रहे.
नदी पार करने के दौरान डूबा 8 साल का बच्चा
बाद में गांववालों ने बच्चे के नदी में डूबने की खबर पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस ने गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. देररात तक नदी में तलाशी अभियान जारी रहा. बुधवार सुबह फिर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. जिस जगह पर बच्चा डूबा था वहां से करीब 7 किलोमीटर दूर कमड़ा गांव के पास आगर नदी में बच्चे का शव मिला. परिजनों ने शव की पहचान अपने लापता बच्चे कमलेश के रुप में की.
मृतक बालक कमलेश तिलगाम (8 वर्ष) अपने कुछ दोस्तों के साथ कड़मा नदी पार कर खेलने गया था. लौटते समय नदी का जलस्तर बढ़ चुका था, लेकिन बच्चों को खतरे का अंदाजा नहीं था. नदी पार करने के प्रयास के दौरान कमलेश तेज बहाव में बह गया: गोविंद चंद्रवंशी, एसआई,कूकदूर थाना
शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया
कूकदूर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा. पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर आगे की जांच शुरू कर दी है. कवर्धा में लगातार हो रही बारिश के कारण जिले की नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि तेज बहाव वाले नदी-नालों को पार करने का प्रयास न करें और विशेष रूप से बच्चों को ऐसे स्थानों से दूर रखें, ताकि इस तरह की दुखद घटनाओं से बचा जा सके.
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