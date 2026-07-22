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कवर्धा के आगर नदी में डूबा 8 साल का कमलेश, कूकदूर के लोखान गांव में पसरा मातम, उफान पर नदी नाले

कबीरधाम: खेल-खेल में मासूम बच्चे की जान चली गई. 8 साल का बच्चा कमलेश अपने दोस्तों के साथ गांव में ही खेल रहा था. खेलने के दौरान ही बच्चा कड़मा नदी पार करने लगा. नदी में पानी का बहाव काफी तेज इस वजह से बच्चा पानी में बह गया. साथी दोस्तों ने जब कमलेश को डूबते देखा तो वो भागकर गांव पहुंचे. बच्चों ने गांव वालों को बताया कि नदी पार करने के चक्कर में कमलेश पानी में बह गया है. सूचना मिलते ही गांव वाले नदी किनारे पहुंचे और अपने स्तर पर बच्चे की खोजबीन शुरू की. काफी प्रयास के बाद भी कमलेश तिलगाम उनको नहीं मिला. इस दौरान परिजन नदी किनारे बैठकर रोते रहे.

नदी पार करने के दौरान डूबा 8 साल का बच्चा

बाद में गांववालों ने बच्चे के नदी में डूबने की खबर पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस ने गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. देररात तक नदी में तलाशी अभियान जारी रहा. बुधवार सुबह फिर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. जिस जगह पर बच्चा डूबा था वहां से करीब 7 किलोमीटर दूर कमड़ा गांव के पास आगर नदी में बच्चे का शव मिला. परिजनों ने शव की पहचान अपने लापता बच्चे कमलेश के रुप में की.