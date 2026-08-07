पार्क में झूला झूलने गई 8 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म, अचेत हालत में मिली
रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि बच्ची को नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया.
Published : August 7, 2026 at 10:08 AM IST
श्रीगंगानगर : शहर के पदमपुर थाना क्षेत्र के एक पार्क में झूला झूलने गई 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. घटना के बाद बच्ची पार्क में अचेत अवस्था में मिली, जिसके बाद परिजन उसे तत्काल पदमपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे. प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे श्रीगंगानगर रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार जारी है.
पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. उनके अनुसार बच्ची पार्क में झूला झूलने गई थी और बाद में अचेत अवस्था में मिली. मामले में एक युवक को डिटेन कर लिया है. पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच श्रीगंगानगर के डीएसपी कैलाशदान कर रहे हैं. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य जुटाने और पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है.
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परिजनों की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, बच्ची बुधवार दोपहर घर से पार्क में झूला झूलने गई थी. शाम करीब 3:30 बजे एक रिश्तेदार ने परिवार को सूचना दी कि बच्ची पार्क में अचेत अवस्था में पड़ी है. रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि बच्ची को नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया. परिजनों का यह भी कहना है कि बच्ची के गले पर नाखूनों के गहरे निशान हैं, जिससे उन्हें आशंका है कि वारदात के बाद उसकी हत्या का प्रयास भी किया गया. आरोपी बच्ची को पार्क में छोड़कर फरार हो गया.
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, एक युवक संदेह के घेरे में है. पुलिस ने उसे डिटेन किया है. बताया जा रहा है कि वह सुन नहीं सकता और बोलने में भी असमर्थ है. फिलहाल बच्ची का उपचार श्रीगंगानगर में जारी है. पुलिस मेडिकल रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी. इस घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है और लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.