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आजम खान से मिलने पहुंची 8 साल की मासूम का छलका दर्द, ईडी की कार्रवाई पर दागे सवाल

आजम खान से मिलने पहुंची 8 साल की मासूम का छलका दर्द. ( ईटीवी भारत )

रामपुर: रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की जेल से रिहाई के दौरान एक भावुक कर देने वाला नजारा देखने को मिला. आजम खान के चाहने वालों में जहां उनकी रिहाई को लेकर खुशी थी, वहीं जैसे ही आजम खान को ईडी की टीम अपने साथ ले गई, समर्थकों में मायूसी छा गई.

इसी बीच आजम खान से मिलने के लिए 8 साल की एक मासूम बच्ची मुस्कान भी पहुंची थी. लेकिन उसकी मुलाकात आजम खान से नहीं हो सकी। बच्ची ने अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए पुलिस प्रशासन से सवाल किया। आइए सुनते हैं, आखिर इस मासूम बच्ची ने क्या कहा.

दरअसल, आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई की खबर सुनकर बड़ी संख्या में समर्थक जिला कारागार के बाहर पहुंचे थे. इन्हीं समर्थकों में 8 साल की एक मासूम भी शामिल थी, जो आजम खान से मिलने और उनका स्वागत करने आई थी. लेकिन इससे पहले कि मुस्कान अपने चहेते नेता की एक झलक देख पाती, ईडी की टीम आजम खान को अपने साथ ले गई. इस बात से बच्ची काफी मायूस नजर आई. मासूम बच्ची ने कहा कि पूरा रामपुर, आजम खान साहब को देखने के लिए आया था. अब्दुल्ला आजम खान का स्वागत तो हुआ, लेकिन आजम खान साहब को ईडी की टीम अपने साथ ले गई, जिसकी वजह से स्वागत अधूरा रह गया. बच्ची ने पुलिस प्रशासन से सवाल करते हुए कहा कि आखिर आजम खान साहब ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि उन्हें आने और लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा?