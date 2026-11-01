आजम खान से मिलने पहुंची 8 साल की मासूम का छलका दर्द, ईडी की कार्रवाई पर दागे सवाल
आजम खान से मिलने के लिए 8 साल की एक मासूम बच्ची मुस्कान भी पहुंची थी। लेकिन उसकी मुलाकात आजम खान से नहीं हो सकी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 9:24 AM IST|
Updated : November 1, 2026 at 9:47 AM IST
रामपुर: रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की जेल से रिहाई के दौरान एक भावुक कर देने वाला नजारा देखने को मिला. आजम खान के चाहने वालों में जहां उनकी रिहाई को लेकर खुशी थी, वहीं जैसे ही आजम खान को ईडी की टीम अपने साथ ले गई, समर्थकों में मायूसी छा गई.
इसी बीच आजम खान से मिलने के लिए 8 साल की एक मासूम बच्ची मुस्कान भी पहुंची थी. लेकिन उसकी मुलाकात आजम खान से नहीं हो सकी। बच्ची ने अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए पुलिस प्रशासन से सवाल किया। आइए सुनते हैं, आखिर इस मासूम बच्ची ने क्या कहा.
दरअसल, आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई की खबर सुनकर बड़ी संख्या में समर्थक जिला कारागार के बाहर पहुंचे थे. इन्हीं समर्थकों में 8 साल की एक मासूम भी शामिल थी, जो आजम खान से मिलने और उनका स्वागत करने आई थी.
लेकिन इससे पहले कि मुस्कान अपने चहेते नेता की एक झलक देख पाती, ईडी की टीम आजम खान को अपने साथ ले गई. इस बात से बच्ची काफी मायूस नजर आई.
मासूम बच्ची ने कहा कि पूरा रामपुर, आजम खान साहब को देखने के लिए आया था. अब्दुल्ला आजम खान का स्वागत तो हुआ, लेकिन आजम खान साहब को ईडी की टीम अपने साथ ले गई, जिसकी वजह से स्वागत अधूरा रह गया.
बच्ची ने पुलिस प्रशासन से सवाल करते हुए कहा कि आखिर आजम खान साहब ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि उन्हें आने और लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा?
मुस्कान ने आजम खान के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने हमारे लिए यूनिवर्सिटी बनाई, गांधी समाधि का निर्माण कराया, सड़कें बनवाईं और बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनवाए. उन्होंने अपने लिए नहीं, बल्कि रामपुर के लोगों और बच्चों के भविष्य के लिए बहुत कुछ किया है.
फिलहाल, 8 साल की मासूम मुस्कान की ये बातें सोशल मीडिया और रामपुर में चर्चा का विषय बनी हुई है. आजम खान को लेकर इस बच्ची की भावनाएं वहां मौजूद लोगों के बीच भी चर्चा का विषय रहीं.
आजम खान की गिरफ्तारी पर AIMIM नेता शादाब चौहान का बड़ा बयान
आजम खान की जेल से रिहाई के तुरंत बाद ईडी की हिरासत में लिए जाने के मामले ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है. AIMIM के राष्ट्रीय सचिव शादाब चौहान ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है.
शादाब चौहान ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में ईडी की कार्रवाई सिर्फ आजम खान तक सीमित क्यों है? उन्होंने अखिलेश यादव और बीजेपी के बीच मैच फिक्सिंग तक के गंभीर आरोप लगाए. साथ ही उन्होंने कहा कि आजम खान को मुसलमान होने और अपनी अलग राजनीतिक पहचान रखने की सजा दी जा रही है.