नवादा में हरिश्चंद्र स्टेडियम का गेट गिरने से 8 साल के मासूम की मौत, लोगों में आक्रोश
नवादा में किसी बड़े सरकारी कार्यक्रम करने की जगह हरिश्चंद्र स्टेडियम है, लेकिन लापरवाही का ऐसा नजारा वहां दिखा जिसका जवाब प्रशासन के पास नहीं-
Published : June 22, 2026 at 3:25 PM IST
नवादा : बिहार के नवादा शहर के हरिश्चंद्र स्टेडियम में लापरवाही एक बार फिर भारी पड़ गई, जहां गेट नंबर तीन का जर्जर लोहे का दरवाजा गिरने से एक 8 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चा अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था. घटना के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है, वहीं लोग प्रशासन और स्टेडियम प्रबंधन की बड़ी लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं.
स्टेडियम का गेट गिरा, बच्चे की मौत :जानकारी के अनुसार, दीपक कुमार सोमवार की शाम करीब पांच बजे स्टेडियम के गेट के पास अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था. इसी दौरान गेट नंबर तीन का लोहे का एक हिस्सा अचानक भरभराकर गिर पड़ा. गेट की चपेट में आने से दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया.
अस्पताल ले जाने के दौरान मौत : घटना के तुरंत बाद परिजन और स्थानीय लोग आनन-फानन में उसे सदर अस्पताल लेकर निकले, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान पुरानी जेल रोड निवासी मुकेश कुमार के पुत्र दीपक कुमार के रूप में हुई है.
इलाके में शोक, लोगों में गुस्सा : घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. वहीं, मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि स्टेडियम का यह गेट पहले भी दो से तीन बार गिर चुका था, लेकिन प्रशासन और स्टेडियम प्रबंधन ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया.
लापरवाही पर उठे सवाल : नागरिकों ने इस हादसे को प्रशासनिक लापरवाही करार देते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. लोगों का कहना है कि अगर समय रहते गेट की मरम्मत या बदलाव किया जाता, तो आज एक मासूम की जान बचाई जा सकती थी.
बदहाल रहता है हरिश्चंद्र स्टेडियम : हरिश्चंद्र स्टेडियम में अक्सर सरकारी कार्यक्रमों जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी का आयोजन किया जाता है. इन अवसरों पर जिले के सभी अधिकारियों की आवाजाही भी होती है, जिसके चलते अस्थायी रूप से साफ-सफाई कर दी जाती है. लेकिन कार्यक्रम समाप्त होते ही स्टेडियम की स्थिति बदहाल हो जाती है. हालात ऐसे हैं कि यह मैदान सुअरों का अड्डा बनकर रह जाता है और इसकी नियमित देखभाल करने वाला कोई नहीं दिखता.
हादसे का जिम्मेदार कौन? : सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? नगर परिषद की या प्रशासन की? संबंधित विभागों की इसी लापरवाही के कारण आज एक मां ने अपना मासूम बेटा खो दिया. यह घटना व्यवस्था की गंभीर चूक और उदासीनता को उजागर करती है.
प्रशासन से कार्रवाई की मांग : स्थानीय लोगों ने स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था की जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.
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