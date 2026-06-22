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नवादा में हरिश्चंद्र स्टेडियम का गेट गिरने से 8 साल के मासूम की मौत, लोगों में आक्रोश

हरिश्चंंद्र स्टेडियम का गेट बच्चे पर गिरा, मौत ( ETV Bharat )