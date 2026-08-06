गला रेतकर हत्या के प्रयास का 8 साल पुराना मामला: आरोपी को 10 साल कठोर कारावास की सजा
पीड़ित ने अपने बयान में बताया कि गले की स्वर नली कट जाने के कारण वह लंबे समय तक बोलने में असमर्थ रहा.
Published : August 6, 2026 at 8:23 PM IST
अलवर: करीब 8 साल पुराने गला रेतकर हत्या के प्रयास के चर्चित मामले में एडीजे न्यायालय संख्या–2 ने गुरुवार को आरोपी पवन कुमार को दोषी करार दिया. इसके साथ ही न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई. अदालत ने माना कि आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर युवक पर जानलेवा हमला किया था और उसे मृत समझकर मौके से फरार हो गया था.
सरकारी अधिवक्ता महेश मीना ने बताया कि घटना 19 अक्टूबर, 2018 की है. जहां सैथली निवासी संदीप को उसके मित्र पवन कुमार और एक बाल अपचारी अलवर स्थित दशहरा मैदान में लग रहे मेले को दिखाने के बहाने अपने साथ ले गए थे. लौटते समय चिरखाना स्थित बिजली पावर हाउस के सामने दोनों आरोपियों ने संदीप को झाड़ियों में ले जाकर चाकू से गला रेत दिया और छाती–कंधे पर भी कई वार किए. संदीप को गंभीर रूप से घायल होने के बाद मृत समझकर आरोपी वहां से फरार हो गए.
पढ़ें: दहेज हत्या के 5 साल पुराने मामले में आरोपी पति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा
इसके बाद गंभीर रूप से घायल संदीप किसी तरह समीपवर्ती एक होटल तक पहुंचा और वहां से गुजर रहे राहगीरों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद परिजन घायल संदीप को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया. मामले की रिपोर्ट घायल संदीप के पिता ने सदर थाने में दर्ज कराई थी. पीड़ित ने अपने बयान में बताया कि गले की स्वर नली कट जाने के कारण वह लंबे समय तक बोलने में असमर्थ रहा. पुलिस ने मामले का अनुसंधान कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. इस दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपियों में एक बाल अपचारी था, जिसका मुकदमा बाल न्यायालय में चला.
पढ़ें: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में फैसला, पॉक्सो कोर्ट ने दो दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई
सरकारी अधिवक्ता महेश मीना ने बताया कि मामले में पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया. उन्होंने बताया कि साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर एडीजे-2 न्यायालय की न्यायाधीश रिद्धिमा शर्मा ने पवन कुमार को हत्या के प्रयास मामले में दोषी मानकर 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई तथा 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया.