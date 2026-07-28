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बरेली में नाले में बहा 8 साल का बच्चा, NDRF रेस्क्यू में जुटी, सूचना देने पर 25 हजार रुपये देने का ऐलान

मासूम को बचाने के लिए प्रशासन, पुलिस और स्थानीय लोग जुटे हुए हैं. एनडीआरएफ भी खोजबीन में लगी है.

बच्चे की तलाश में जुटीं कई टीमें.
बच्चे की तलाश में जुटीं कई टीमें. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 11:00 PM IST

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बरेली : आंवला क्षेत्र में मंगलवार शाम हुई मूसलाधार बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया. मोहल्ला खेड़ा निवासी नंदराम का 8 वर्षीय बेटा प्रीत बारिश के दौरान घर के पास स्थित नाले में तेज बहाव बह गया. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मासूम को बचाने के लिए प्रशासन, पुलिस और स्थानीय लोग एकजुट हो गए.

सूचना मिलते ही परिजन और आसपास के लोग बच्चे की तलाश में जुट गए. कुछ ही देर में उपजिलाधिकारी सुशील कुमार मिश्रा, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी प्रदीप गिरी, नगर पालिका अध्यक्ष सैय्यद आविद अली, पुलिस, अग्निशमन विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए. इसके बाद बड़े स्तर पर रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया.

नाले में बहा 8 साल का बच्चा. (Video Credit; ETV Bharat)

एक मासूम की जिंदगी बचाने के लिए हजारों हाथ जुटे हुए हैं. पिछले करीब 5 घंटे से लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस, प्रशासन, अग्निशमन विभाग और स्थानीय लोग नाले के किनारे हर संभावित स्थान पर तलाश कर रहे हैं. इसी बीच एनडीआरएफ की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और नाले के बहाव वाले क्षेत्रों में गहन खोजबीन की जा रही है.

नगर पालिका अध्यक्ष सैय्यद आविद अली भी अधिकारियों के साथ मौके पर डटे हुए हैं और पूरे अभियान की लगातार निगरानी कर रहे हैं. उन्होंने बच्चे की बरामदगी या उसके संबंध में कोई ठोस सूचना देने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने नाले के किनारे सुरक्षा दीवार, रेलिंग और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग उठाई है. उनका कहना है कि हर वर्ष बारिश के दौरान यह नाला खतरनाक रूप ले लेता है, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं होने से हादसों का खतरा बना रहता है.

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि लगातार हो रही बारिश के दौरान नदी, नालों और तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहें तथा छोटे बच्चों पर विशेष निगरानी रखें.

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