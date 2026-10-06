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रोहतक में 2 साल वेंटिलेटर पर रहा 8 साल का दक्ष, PGIMS की टीम ने दी नई जिंदगी, लौटा घर

रोहतक: रोहतक पीजीआईएमएस में करीब दो साल तक वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहने के बाद 8 साल के दक्ष को नया जीवन मिला है. सोमवार को उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया. बच्चे के घर लौटने के मौके पर मेडिकल स्टाफ भावुक नजर आया. पिता सोमबीर दहिया ने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को मिठाई बांटी और मोमेंटो भेंट कर आभार जताया.

पिता ने छोड़ दिया टैक्सी चलाने का काम: दक्ष के पिता सोमबीर दहिया दिल्ली में टैक्सी चलाते थे और परिवार में अकेले कमाने वाले थे. बेटे के लंबे इलाज के कारण उन्हें अपना काम छोड़कर करीब दो साल तक पीजीआईएमएस में रहना पड़ा. उनकी पत्नी भी लगातार बेटे के पास रही. आर्थिक परेशानियों के बावजूद परिवार ने बच्चे के इलाज के लिए अस्पताल में ही डेरा डाल लिया.

23 महीने तक रहा वेंटिलेटर पर: दक्ष को करीब 23 महीने तक 100 प्रतिशत ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत रही. इस दौरान मेडिकल उपचार के साथ लगातार फिजियोथेरेपी और न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया गया. लंबे समय तक इलाज के बावजूद मेडिकल टीम ने उम्मीद नहीं छोड़ी और बच्चे की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होता गया.

बेहोशी की हालत में लाया गया था: सोनीपत जिले के गढ़ी सिसाना गांव निवासी दक्ष को 5 अक्टूबर 2024 को बेहोशी की हालत में पीजीआईएमएस लाया गया था. उसे तेज बुखार था और वह हाथ-पैर हिलाने की स्थिति में नहीं था. उपचार के बावजूद करीब एक महीने तक हालत में सुधार नहीं हुआ. इसके बाद उसे बाल गहन चिकित्सा इकाई यानी पीकू में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया.

मेडिकल स्टाफ के लिए परिवार का सदस्य बन गया : दक्ष करीब दो साल तक पीकू के इंचार्ज डॉ. कुंदन मित्तल और उनकी टीम की निगरानी में रहा. लंबे समय तक अस्पताल में रहने के कारण वह मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ के लिए परिवार के सदस्य जैसा बन गया. स्टाफ बच्चे और उसके परिजनों की जरूरतों का भी ध्यान रखता था. जन्मदिन के मौके पर पूरा वार्ड मिलकर उसकी खुशियां साझा करता था.

डॉक्टर बोले- "अब घर पर हो सकेगी देखभाल": पीकू इंचार्ज डॉ. कुंदन मित्तल ने कहा कि, "बच्चा अब स्थिर है और माता-पिता घर पर उसकी देखभाल कर सकते हैं. फॉलो-अप विजिट में उसकी स्थिति की निगरानी करते रहेंगे. जब दक्ष को लाया गया था तो वह हाथ-पैर तक नहीं हिला पा रहा था, जबकि अब वह अपने शरीर को हिला-डुला रहा है. बच्चा करीब 23 महीने तक 100 प्रतिशत ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहा. मेडिकल स्टाफ की लगातार मेहनत से आज उसकी स्थिति बेहतर है. पिता परिवार के अकेले कमाने वाले थे और काम छोड़कर अस्पताल में रह रहे थे. ऐसे में टीम ने परिवार की आर्थिक मदद करने का भी प्रयास किया."

डिस्चार्ज के समय भावुक हुआ स्टाफ: दक्ष के डिस्चार्ज के समय पीकू का पूरा मेडिकल स्टाफ भावुक हो गया. पिता सोमबीर दहिया ने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के पैर छुए. इसके बाद केक काटकर बच्चे के नए जीवन की खुशी मनाई गई. पिता ने डॉक्टरों के प्रति कृतज्ञता जताते हुए कहा कि उनके लिए पूरी टीम भगवान से कम नहीं है.

पिता बोले- "PGIMS हमारा दूसरा घर बन गया": सोमबीर दहिया ने कहा कि, "डॉ. कुंदन मित्तल और उनकी टीम हमारे लिए भगवान से कम नहीं है. उन्होंने दो साल तक मेरे इकलौते बच्चे को आईसीयू में संभाला और नया जीवन दिया. पीजीआईएमएस पिछले दो साल से हमारा दूसरा घर बन गया था. किसी सरकारी अस्पताल में मरीज की इतनी अच्छी देखभाल उन्होंने पहले कभी नहीं देखी."

वीसी ने मेडिकल स्टाफ को सराहा: बच्चे के डिस्चार्ज के दौरान हेल्थ यूनिवर्सिटी के वीसी डॉ. एचके अग्रवाल भी पहुंचे. उन्होंने मेडिकल स्टाफ की सराहना करते हुए कहा कि टीम ने मरीज के प्रति लगाव, संवेदनशीलता और सेवा की मिसाल पेश की है. लंबे इलाज के बाद बच्चे का घर लौटना अस्पताल की पूरी टीम के लिए भी भावुक और संतोषजनक पल रहा.

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