8 साल के बच्चे की अजीबोगरीब मौत, एक्स-रे में दिखा सिक्का पोस्टमार्टम में मिला गायब, एंबॉलिज्म की संभावना

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिक्के जैसी कोई चीज नहीं मिली: बच्चे की मौत के बाद डॉक्टरों की टीम ने शव का पोस्टमार्टम किया. पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को बच्चे की छाती में फंसा कोई भी सिक्कानुमा चीज नहीं मिला. जांच रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर भी इसे देख हैरान रह गए. अब पोस्टमार्टम की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट होगा. चिकित्सकों ने सीने में एंबॉलिज्म(थक्का जमने) की संभावना जताई है.

एक्स-रे में दिखी छाती में फंसी सिक्के जैसी परछाई: बच्चे को परिजन जब मेडिकल कॉलेज लेकर आए तब उसकी हालत काफी गंभीर थी. बच्चा सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहा था. डॉक्टरों ने जब एक्स-रे की रिपोर्ट देखी तो उनको बच्चे की छाती में सिक्के के आकार कुछ फंसा होने का आभास हुआ. डॉक्टरों को लगा कि कहीं बच्चे ने सिक्के जैसी कोई चीज निगल तो नहीं ली है. बच्चे को तुरंत सीपीआर दिया गया. लेकिन उससे भी जब बच्चे को सांस लेने में दिक्कत कम नहीं हुई तो उसे वेंटिलेटर पर रखा गया. इलाज के दौरान ही बच्चे की मौत हो गई.

कोरबा: मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 8 साल के एक बच्चे की अजीबोगरीब तरह से मौत हो गई. घटना शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात की है. बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हुई जिसके बाद उसे गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया. डॉक्टरों ने बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए तत्काल उसे पहले सीपीआर दिया फिर उसे वेंटिलेटर पर रखा. लेकिन बच्चे की जान नहीं बच सकी.

कंधे में फ्रैक्चर का चल रहा था इलाज: मृतक बच्चे का परिवार मूल रूप से रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ क्षेत्र का निवासी है. मृत बच्चे के पिता मदन सारथी ने बताया कि बच्चे के कंधे में हल्का सा फ्रैक्चर था. जिसका इलाज निजी अस्पताल में करा रहे थे. 25 अक्टूबर को कंधे की पट्टी खोलने के लिए वापस अस्पताल बुलाया गया था. जिसके लिए हम वापस कोरबा आए थे और गोढ़ी में रिश्तेदार के यहां रुके. वहीं पर बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी. बच्चे ने बताया कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है. बच्चे को बेचैन होता देख हम रात को ही अस्पताल लेकर गए.

डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे के सीने में सिक्के जैसी कोई चीज फंसी हुई है, एक्स-रे में यह कोई लॉकेट जैसा दिख रहा है, यह भी कहा गया कि सिक्के को निकालने या इसे ठीक करने की कोई व्यवस्था अस्पताल में नहीं है. हमें बच्चे को दूसरी जगह ले जाने की सलाह दी गई. हम बच्चे को दूसरे अस्पताल ले जाते उससे पहले ही उसका दम टूट गया. डॉक्टरों और मैंने जब बच्चे से पूछा कि क्या तुमने कोई सिक्का या कोई चीज निगल ली है तो उसने कहा कि नहीं: मदन सारथी, मृत बच्चे के पिता



क्या है एंबॉलिस्म, जिसकी संभावना जाता रहे चिकित्सक: मेडिकल क्षेत्र के जानकारों के अनुसार कई बार शरीर में बना हुआ रक्त का थक्का (blood clot) टूटकर रक्तप्रवाह के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंच जाता है. यह फेफड़ों में एक या एक से अधिक धमनी (artery) को अवरुद्ध (block) कर देता है. जिससे फेफड़ों के उस हिस्से में रक्त का प्रवाह रुक जाता है. इस रुकावट के कारण फेफड़ों में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है और हृदय पर दबाव पड़ता है. यदि थक्का बड़ा हो या समय पर इलाज न मिले, तो यह एक गंभीर चिकित्सीय आपात स्थिति बन जाती है और इससे मृत्यु हो सकती है. मौजूदा मामले में भी चिकित्सकों ने एंबॉलिज्म की संभावना जताई है. हालांकि जब तक अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती. तब तक स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता.





मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर रविकांत का बयान: इस विषय में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सहायक अधीक्षक डॉ रविकांत जाटवार ने बताया, शुक्रवार की रात को लगभग 12 बजे 8 साल के बच्चे को गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया था. उसे सांस लेने में तकलीफ थी, सीने का एक्स-रे लिया गया. तब छाती में सिक्के के आकार की कोई वस्तु दिखा, ऐसी संभावना थी कि बच्चे ने कुछ निकाल लिया होगा. बच्चा बेहद गंभीर अवस्था में था, उसे सीपीआर देने के बाद वेंटिलेटर पर भी रखा गया. लेकिन तड़के सुबह 3 बजे उसने दम तोड़ दिया. जब पोस्टमार्टम किया गया. तब बच्चे के सीने के सिक्का या कोई भी अन्य वस्तु प्राप्त नहीं हुआ. ड्यूटी डॉक्टर और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने आपस में चर्चा की. पोस्टमार्टम के बाद भी दोबारा एक्स-रे किया गया, तब भी कोई वस्तु शरीर में नहीं मिला. फिलहाल ऐसी संभावना है कि एंबॉलिज्म के कारण बच्चे की मौत हुई है. अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का पता चल पाएगा.



