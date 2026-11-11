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पिथौरागढ़ में दर्दनाक हादसा, बाइक से छिटककर सेना के वाहन के नीचे आया 8 साल का मासूम, मौत

बाइक से छिटककर सेना के वाहन के नीचे आया 8 साल का मासूम ( PHOTO-ETV Bharat )

पिथौरागढ़: सीमांत पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक और मर्माहत करने वाली घटना सामने आई है. बुधवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 8 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई. इस दुर्घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. घटना के बाद से स्थानीय निवासियों और क्षेत्र के लोगों में राष्ट्रीय राजमार्ग की जर्जर हालत को लेकर भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है.

पुलिस के मुताबिक, 8 वर्षीय ईश्वर सिंह पुत्र भरत सिंह अपने ताऊ कविंद्र सिंह के साथ बाइक पर सवार होकर धारचूला बाल कटवाने आया था. सुबह करीब 11 बजे दोनों बाइक के जरिए वापस अपने घर कालिका लौट रहे थे. सफर के दौरान जैसे ही उनकी बाइक फुलतड़ी के पास पहुंची, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने के कारण 8 वर्षीय ईश्वर बाइक से छिटककर सीधे सड़क पर जा गिरा.