पिथौरागढ़ में दर्दनाक हादसा, बाइक से छिटककर सेना के वाहन के नीचे आया 8 साल का मासूम, मौत
धारचूला में सेना के वाहन की चपेट में आने से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई. क्षेत्र में शोक का माहौल.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 11, 2026 at 7:27 PM IST
पिथौरागढ़: सीमांत पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक और मर्माहत करने वाली घटना सामने आई है. बुधवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 8 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई. इस दुर्घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. घटना के बाद से स्थानीय निवासियों और क्षेत्र के लोगों में राष्ट्रीय राजमार्ग की जर्जर हालत को लेकर भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है.
पुलिस के मुताबिक, 8 वर्षीय ईश्वर सिंह पुत्र भरत सिंह अपने ताऊ कविंद्र सिंह के साथ बाइक पर सवार होकर धारचूला बाल कटवाने आया था. सुबह करीब 11 बजे दोनों बाइक के जरिए वापस अपने घर कालिका लौट रहे थे. सफर के दौरान जैसे ही उनकी बाइक फुलतड़ी के पास पहुंची, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने के कारण 8 वर्षीय ईश्वर बाइक से छिटककर सीधे सड़क पर जा गिरा.
सेना के ट्रक की चपेट में आया बच्चा: सड़क पर गिरते ही वह असहज हो गया और उसी वक्त पीछे से गुजर रहे सेना के एक ट्रक की चपेट में आ गया. प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के मुताबिक, हादसा इतना भयानक था कि बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. इस अचानक हुई दुर्घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
पुलिस ने बच्चे के शव को अपने कब्जे में ले लिया है. इसके बाद शव का पोस्टमॉर्टम कराकर कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई. शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है. मामले में परिजनों की ओर से तहरीर मिलने पर आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
-अंबी राम आर्य, थाना प्रभारी-
सड़क की बदहाल स्थिति और चौड़ीकरण पर उठ रहे गंभीर सवाल: इस हादसे के बाद धारचूला-तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग की बदहाल और जर्जर स्थिति को लेकर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि बीआरओ (BRO) की ओर से विन्यागांव-बलुवाकोट से तवाघाट तक करीब 35 किलोमीटर लंबी इस सड़क के चौड़ीकरण का कार्य पिछले पांच सालों से लगातार चल रहा है. लेकिन इस सुस्त निर्माण कार्य के कारण फुलतड़ी और ग्वालगांव समेत कई स्थानों पर सड़क की हालत बेहद खराब हो चुकी है.
लोगों ने बताया कि कई स्थानों पर सड़क पूरी तरह उखड़ी हुई है और मार्ग संकरा होने के कारण यहां से गुजरने वाले छोटे-बड़े वाहनों की आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. फुलतड़ी के आसपास का क्षेत्र पहले भी कई सड़क हादसों का गवाह रह चुका है. पूर्व में भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, कई लोग चोटिल हो चुके हैं.
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