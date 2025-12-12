सीतापुर में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की 8 छात्राएं फूड पॉइजनिंग की शिकार, पेट दर्द और सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती
जिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर ने मामले में की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम गठित किए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 12, 2025 at 3:08 PM IST
सीतापुर: सीतापुर के रेउसा थाना में एक आवासीय बालिका विद्यालय में गुरुवार की देर रात 8 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई. जिससे विद्यालय हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी छात्राओं को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां कुछ छात्राओं की हालत गंभीर देख उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया.
विद्यालय प्रशासन के मुताबिक, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बम्भनावा में गुरुवार देर रात खाना खाने के बाद 8 छात्राओं को पेट मे दर्द, सिर भारी होना और सांस लेने में तकलीफ शिकायत मिली. इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से सभी छात्राओं को सीएचसी में भर्ती करवाया, जहां 8 छात्राओं की हालत गंभीर देख उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है.
सीएचसी के डॉक्टरों के मुताबिक, छात्राओं को फूड पॉइजनिंग व ठंड की वजह से यह समस्या हुई है. वहीं, पुलिस छात्राओं के भोजन व पानी के सैम्पल जांच के लिए भेज दिए है.
बीमार छात्राओं में सुहानी पुत्री रामदुलारे, शालिनी पुत्री बुद्धि, जुगनी पुत्री रामनारायण, ज्योति रस्तोगी पुत्री राजेश कुमार, पल्लवी पुत्री रामचंद्र, आंशिका पुत्री मनोरमा, एंजिका पुत्री मनोरमा और अंकिता पुत्री घनश्याम शामिल हैं.
वहीं, मामले का संज्ञान लेते हुए क्षेत्रीय विधायक ज्ञान तिवारी ने सीएमओ को फोन कर छात्राओं के बेहतर इलाज के लिए कहा.
एक छात्रा के पिता ने बताया कि उनकी बच्ची की तबीयत खराब होने की जानकारी उन्हें पड़ोसी से मिली. जब वह विद्यालय पहुंचें तो बच्चों को कोई देखने वाला नहीं था. जब उन्होंने विद्यालय प्रशासन से बात की जब एम्बुलेंस को बुलाया गया.
डीएम ने गठित की टीम: जिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर ने मामले में की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम गठित कर दिए है. टीम में सीडीओ ऐश्वर्या प्रणेता अध्यक्ष व डॉ. सोनाली विश्वास, बीएसए व डॉ. एसपी सिंह मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सदस्य नामित किए हैं.
यह भी पढ़ें: सीतापुर में बवाल; अंबेडकर की मूर्ति हटाने पहुंची पुलिस और प्रशासन टीम पर पथराव, पुलिसकर्मियों को आई चोट, गाड़ियां क्षतिग्रस्त
यह भी पढ़ें: सीतापुर में आबकारी निरीक्षक ने की आत्महत्या, बांदा में थी पति-पत्नी की तैनाती