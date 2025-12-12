ETV Bharat / state

सीतापुर में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की 8 छात्राएं फूड पॉइजनिंग की शिकार, पेट दर्द और सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती

सीतापुर: सीतापुर के रेउसा थाना में एक आवासीय बालिका विद्यालय में गुरुवार की देर रात 8 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई. जिससे विद्यालय हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी छात्राओं को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां कुछ छात्राओं की हालत गंभीर देख उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया.

विद्यालय प्रशासन के मुताबिक, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बम्भनावा में गुरुवार देर रात खाना खाने के बाद 8 छात्राओं को पेट मे दर्द, सिर भारी होना और सांस लेने में तकलीफ शिकायत मिली. इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से सभी छात्राओं को सीएचसी में भर्ती करवाया, जहां 8 छात्राओं की हालत गंभीर देख उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

सीएचसी के डॉक्टरों के मुताबिक, छात्राओं को फूड पॉइजनिंग व ठंड की वजह से यह समस्या हुई है. वहीं, पुलिस छात्राओं के भोजन व पानी के सैम्पल जांच के लिए भेज दिए है.

खाने से 8 छात्राओं की तबियत बिगड़ी (Video Credit: ETV Bharat)

बीमार छात्राओं में सुहानी पुत्री रामदुलारे, शालिनी पुत्री बुद्धि, जुगनी पुत्री रामनारायण, ज्योति रस्तोगी पुत्री राजेश कुमार, पल्लवी पुत्री रामचंद्र, आंशिका पुत्री मनोरमा, एंजिका पुत्री मनोरमा और अंकिता पुत्री घनश्याम शामिल हैं.