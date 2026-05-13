ETV Bharat / state

चांदी की 60 लाख की 8 सिल्लियां पकड़ी, कार के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़: शहर की सदर थाना पुलिस ने बुधवार को नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना वैध दस्तावेजों के परिवहन की जा रही 19.802 किलोग्राम चांदी जब्त की है. मौके से दो तस्करों को शांतिभंग में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस पकड़ी गई चांदी की जांच कर रही है. वर्तमान में बढ़े हुए मूल्यों के चलते पकड़ी गई चांदी का अनुमानित मूल्य करीब 60 लाख रुपए बताया गया है.

पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि चित्तौड़गढ़ पुलिस टीम ने बुधवार को हाईवे रोड धनेत पुलिया पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की. इस दौरान नीमच-उदयपुर की तरफ से आ रही अल्टो कार को रुकने का इशारा किया गया. लेकिन चालक कार नहीं रोक कर नाकाबंदी तोड़ कर भागने लगा. पुलिस ने पीछा कर कार को रुकवाया. पुलिस ने कार की तलाशी ली. इसमें चांदी की 8 सिल्लियां मिलीं, जिनका कुल वजन 19 किलो 802 ग्राम है. चालक व उसके साथी से वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन कोई दस्तावेज नहीं मिला. चांदी चोरी की होने की आशंका में सिल्लियों को जब्त कर लिया गया. पुलिस ने मौके पर उदयपुर के खेरोदा निवासी कार चालक मोहम्मद इदरीश पुत्र गफूर और उसके साथी मयंक कुमार पुत्र घनश्याम सोनी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया. पुलिस जब्त चांदी के स्रोत और नेटवर्क की जांच कर रही है.