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चांदी की 60 लाख की 8 सिल्लियां पकड़ी, कार के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़ शहर की सदर थाना पुलिस जब्त चांदी के स्रोत और नेटवर्क की जांच कर रही है.

Police personnel displaying seized silver
जब्त चांदी दिखाते पुलिसकर्मी (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 13, 2026 at 7:41 PM IST

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चित्तौड़गढ़: शहर की सदर थाना पुलिस ने बुधवार को नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना वैध दस्तावेजों के परिवहन की जा रही 19.802 किलोग्राम चांदी जब्त की है. मौके से दो तस्करों को शांतिभंग में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस पकड़ी गई चांदी की जांच कर रही है. वर्तमान में बढ़े हुए मूल्यों के चलते पकड़ी गई चांदी का अनुमानित मूल्य करीब 60 लाख रुपए बताया गया है.

पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि चित्तौड़गढ़ पुलिस टीम ने बुधवार को हाईवे रोड धनेत पुलिया पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की. इस दौरान नीमच-उदयपुर की तरफ से आ रही अल्टो कार को रुकने का इशारा किया गया. लेकिन चालक कार नहीं रोक कर नाकाबंदी तोड़ कर भागने लगा. पुलिस ने पीछा कर कार को रुकवाया. पुलिस ने कार की तलाशी ली. इसमें चांदी की 8 सिल्लियां मिलीं, जिनका कुल वजन 19 किलो 802 ग्राम है. चालक व उसके साथी से वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन कोई दस्तावेज नहीं मिला. चांदी चोरी की होने की आशंका में सिल्लियों को जब्त कर लिया गया. पुलिस ने मौके पर उदयपुर के खेरोदा निवासी कार चालक मोहम्मद इदरीश पुत्र गफूर और उसके साथी मयंक कुमार पुत्र घनश्याम सोनी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया. पुलिस जब्त चांदी के स्रोत और नेटवर्क की जांच कर रही है.

पढ़ें: बड़ी कार्रवाई : गोगुंदा में नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने 1100 किलो चांदी पकड़ी

एक दिन पहले ही बढ़ाई थी इंपोर्ट ड्यूटी: गौरतलब है कि तीन दिन पूर्व ही प्रधानमंत्री ने देशवासियों से सोना नहीं खरीदने की अपील की थी. वहीं मंगलवार रात को ही केंद्र सरकार ने सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया था. ऐसे में इसके अगले ही दिन करीब 20 किलो चांदी मिलना पुलिस के लिए जांच का विषय है.

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TWO SMUGGLERS ARRESTED
MORE THAN 19 KG SILVER SEIZED
POLICE ACTION IN CHITTORGARH
20 किलो चांदी पकड़ी
SILVER BARS WORTH RS 60 LAKH SEIZED

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