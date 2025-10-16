ETV Bharat / state

बरेली से हल्द्वानी लाई जा रही 8 क्विंटल मिठाई जब्त, त्योहारी सीजन में एक्शन में एफडीए

देहरादून: दीपावली को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग प्रदेशभर में सुरक्षित एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक्टिव है. इसके लिए प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बरेली से हल्द्वानी लाई जा 8 क्विंटल मिठाई जब्त की है. इस मिठाई की गुणवत्ता संदेहास्पद पाई गई. जिसके बाद कार्रवाई की गई.



आयुक्त, खाद्य सुरक्षा आर राजेश कुमार के निर्देशानुसार उपायुक्त खाद्य सुरक्षा, कुमाऊं मंडल डॉ. राजेन्द्र सिंह कठायत के नेतृत्व में हल्द्वानी क्षेत्र में एक विशेष प्रवर्तन अभियान संचालित किया गया. अभियान के अंतर्गत खाद्य निर्माण इकाइयों का निरीक्षण कर विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए गए. जिन्हें परीक्षण के लिए राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला को भेजा गया है. इस दौरान निर्माण इकाइयों में अत्यधिक अस्वच्छता पाए जाने एवं एफएसएसएआई लाइसेंस न होने के कारण संबंधित इकाइयों को अगले आदेश तक संचालन बंद करने के निर्देश दिए गए.

निरीक्षण के दौरान लगभग 8 क्विंटल मिठाई, जो बरेली से हल्द्वानी लाई जा रही थी, को संदेहास्पद गुणवत्ता पाए जाने पर जब्त किया गया. जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है. इसके अलावा खिलौना बताशा निर्माण इकाइयों का भी निरीक्षण कर नमूने संकलित किए गए. अभियान के दौरान खाद्य व्यवसाय संचालकों को केवल गुणवत्तायुक्त एवं स्वच्छ खाद्य सामग्री विक्रय करने, बिना बिल खरीदारी से बचने, एवं स्टॉक का समुचित विवरण रखने के विशेष निर्देश प्रदान किए गए.

डॉ. राजेन्द्र सिंह कठायत ने बताया आगामी त्योहारों को देखते हुए पूरे मंडल में सतर्कता बढ़ा दी गई है. किसी भी स्थिति में मिलावटी या असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी. दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाएगी. आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार के निर्देशानुसार कुमाऊं मंडल के जनपद नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर में भी विभिन्न एफडीए प्रवर्तन टीमों द्वारा वाहनों की जांच, खाद्य निरीक्षण एवं सैंपलिंग कार्यवाही की जा रही है.