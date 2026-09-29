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दोमुंहे सांप की बरामदगी से खुला पुलिस कार्रवाई का राज, इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मी निलंबित

दोमुंहे सांप की बरामदगी से खुला पुलिस कार्रवाई का राज ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: जिले के मैगलगंज में दोमुंहे सांपों की बरामदगी और तस्करी के मामले में पुलिस की कार्रवाई अब खुद सवालों के घेरे में है. तीन युवकों की गिरफ्तारी और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई में उठे गंभीर आरोपों की जांच में पुलिसकर्मियों की भूमिका सामने आई है. इसके बाद एसएसपी डॉ. ख्याति गर्ग ने मैगलगंज कोतवाली प्रभारी संजीव कुमार समेत आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है.

आरोप है कि बीते दिनों पुलिसकर्मियों ने दोमुंहे सांपों की तस्करी से जुड़े लोगों को रुपये लेकर छोड़ दिया. अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी अमित कुमार राय की जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई है.



अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी अमित कुमार राय के अनुसार, 25 सितंबर को मैगलगंज कोतवाली पुलिस ने रहजनिया अंडरपास से एक संदिग्ध अर्टिगा कार से दो जीवित दोमुंहे सांप बरामद किए थे. पुलिस ने मौके से गाजीपुर निवासी मोनू सिंह, अंकित मौर्य और पुष्कर सिंह उर्फ सोल्जर को गिरफ्तार किया था, जबकि तीन अन्य मौके से फरार हो गए थे. तीनों गिरफ्तार आरोपियों का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धाराओं में चालान किया गया था.

मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया, जब गिरफ्तार अंकित मौर्य के चाचा राधा मोहन मौर्य ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए. परिजनों का आरोप है कि तीनों युवक विशाल के कहने पर मैगलगंज क्षेत्र में रुपये लेने गए थे. गुड्डू उर्फ जलील ने उन्हें एक पेट्रोल पंप पर बुलाया था. आरोप है कि वहां बातचीत के दौरान पुलिस पहुंची और तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया, जबकि जलील वहां से फरार हो गया.