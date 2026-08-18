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मध्य प्रदेश में यूपी के 8 लोगों की मौत; धान की रोपाई कर लखीमपुर खीरी लौट रहे थे, CM योगी ने जताया दुख

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 3:50 PM IST

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Updated : August 18, 2026 at 5:25 PM IST

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लखीमपुर खीरी: मध्य प्रदेश के भिंड जिले में बीती सोमवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में लखीमपुर खीरी के कई परिवारों के लिए जिंदगी भर का दर्द छोड़ गया. नेशनल हाईवे-719 पर गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के छीमका गांव के पास मजदूरों से भरी पिकअप की ट्रक से टक्कर हो गई. हादसे में जिले के आठ मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. हादसे की खबर जिले में पहुंचते ही मोहम्मदी और गोला तहसील क्षेत्र के कई गांवों में मातम पसर गया.

एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)


मिली जानकारी के अनुसार, पिकअप में सवार मजदूर मध्य प्रदेश के गोहद इलाके में धान की रोपाई का काम करने गए थे. कई दिनों तक मेहनत करने के बाद वे काम पूरा कर अपने घर लखीमपुर खीरी लौट रहे थे. सोमवार देर रात नेशनल हाईवे-719 पर गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के छीमका गांव के पास मजदूरों से भरी पिकअप की ट्रक से टक्कर हो गई. ट्रक की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार मजदूरों को गंभीर चोटें आईं.


हादसे की सूचना मिलते ही लखीमपुर खीरी प्रशासन सक्रिय हो गया. जिला प्रशासन ने मध्य प्रदेश के अधिकारियों से संपर्क कर हादसे की जानकारी जुटाई और मृतकों व घायलों की पहचान कराने का प्रयास शुरू किया. मृतकों में लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी और गोला तहसील क्षेत्र के रहने वाले मजदूर बताए जा रहे हैं. लखीमपुर खीरी पुलिस ने 8 मृतकों की सूची जारी की है. जिसमें 6 मृतकों के शवों की शिनाख्त हो गई है, जबकि दो अज्ञात हैं. वहीं 18 घायलों की सूची जारी की है.

जारी सूची
जारी सूची (Photo credit: ETV Bharat)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भिंड हादसे का संज्ञान लिया है. मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार और प्रभावित परिवारों को हरसंभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. खबर लिखे जाने तक मृतकों के शव गांव नहीं लाये जा सके थे.

जारी सूची
जारी सूची (Photo credit: ETV Bharat)

एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि फोन के माध्यम से मध्य प्रदेश में बड़े सड़क हादसे की सूचना मिली थी. इसके बाद जिला प्रशासन ने मध्य प्रदेश प्रशासन से संपर्क कर जानकारी हासिल की. प्रारंभिक जानकारी में लखीमपुर खीरी जनपद के 8 लोगों की मौत और 18 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है. सभी संबंधित लोगों की पहचान और स्थिति की जानकारी जुटाई जा रही है.


एडीएम ने बताया कि तहसील स्तर के अधिकारियों को संबंधित गांवों में भेजा गया है, ताकि मृतकों और घायलों के परिजनों से संपर्क कर उन्हें आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जा सके. इसके अलावा जिले के एक अधिकारी को मध्य प्रदेश भेजा गया है, जो मौके पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी ले रहे हैं और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें : बस्ती में भीषण सड़क हादसे में दो की मौत; डिवाइडर पार करते हुए बस से टकराई कार, एक की हालत गंभीर

Last Updated : August 18, 2026 at 5:25 PM IST

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