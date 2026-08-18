मध्य प्रदेश में यूपी के 8 लोगों की मौत; धान की रोपाई कर लखीमपुर खीरी लौट रहे थे, CM योगी ने जताया दुख
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 3:50 PM IST|
Updated : August 18, 2026 at 5:25 PM IST
लखीमपुर खीरी: मध्य प्रदेश के भिंड जिले में बीती सोमवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में लखीमपुर खीरी के कई परिवारों के लिए जिंदगी भर का दर्द छोड़ गया. नेशनल हाईवे-719 पर गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के छीमका गांव के पास मजदूरों से भरी पिकअप की ट्रक से टक्कर हो गई. हादसे में जिले के आठ मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. हादसे की खबर जिले में पहुंचते ही मोहम्मदी और गोला तहसील क्षेत्र के कई गांवों में मातम पसर गया.
मिली जानकारी के अनुसार, पिकअप में सवार मजदूर मध्य प्रदेश के गोहद इलाके में धान की रोपाई का काम करने गए थे. कई दिनों तक मेहनत करने के बाद वे काम पूरा कर अपने घर लखीमपुर खीरी लौट रहे थे. सोमवार देर रात नेशनल हाईवे-719 पर गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के छीमका गांव के पास मजदूरों से भरी पिकअप की ट्रक से टक्कर हो गई. ट्रक की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार मजदूरों को गंभीर चोटें आईं.
मध्य प्रदेश के भिंड में एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत पीड़ादायक और मन को व्यथित करने वाली है।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 18, 2026
मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं।
अधिकारियों को मध्य प्रदेश सरकार से समन्वय स्थापित कर दुर्घटना में काल-कवलित हुए उ.प्र. के नागरिकों के पार्थिव शरीर…
हादसे की सूचना मिलते ही लखीमपुर खीरी प्रशासन सक्रिय हो गया. जिला प्रशासन ने मध्य प्रदेश के अधिकारियों से संपर्क कर हादसे की जानकारी जुटाई और मृतकों व घायलों की पहचान कराने का प्रयास शुरू किया. मृतकों में लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी और गोला तहसील क्षेत्र के रहने वाले मजदूर बताए जा रहे हैं. लखीमपुर खीरी पुलिस ने 8 मृतकों की सूची जारी की है. जिसमें 6 मृतकों के शवों की शिनाख्त हो गई है, जबकि दो अज्ञात हैं. वहीं 18 घायलों की सूची जारी की है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भिंड हादसे का संज्ञान लिया है. मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार और प्रभावित परिवारों को हरसंभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. खबर लिखे जाने तक मृतकों के शव गांव नहीं लाये जा सके थे.
एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि फोन के माध्यम से मध्य प्रदेश में बड़े सड़क हादसे की सूचना मिली थी. इसके बाद जिला प्रशासन ने मध्य प्रदेश प्रशासन से संपर्क कर जानकारी हासिल की. प्रारंभिक जानकारी में लखीमपुर खीरी जनपद के 8 लोगों की मौत और 18 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है. सभी संबंधित लोगों की पहचान और स्थिति की जानकारी जुटाई जा रही है.
भिंड में ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई दुर्घटना में जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं।— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) August 18, 2026
हादसे में सभी घायलों का बेहतर उपचार कराने एवं उनके परिजनों से संपर्क कर हर संभव सहायता करने के जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं।
बाबा महाकाल से…
एडीएम ने बताया कि तहसील स्तर के अधिकारियों को संबंधित गांवों में भेजा गया है, ताकि मृतकों और घायलों के परिजनों से संपर्क कर उन्हें आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जा सके. इसके अलावा जिले के एक अधिकारी को मध्य प्रदेश भेजा गया है, जो मौके पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी ले रहे हैं और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय कर रहे हैं.
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