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बहराइच में तेंदुए के हमले में वॉचर समेत 8 हुए घायल, इलाके में दहशत का माहौल

सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग टीम ने कांबिंग किया शुरू

बहराइच में तेंदुए का हमला
बहराइच में तेंदुए का हमला (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 4:04 PM IST

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बहराइच: जनपद में एक बार फिर तेंदुए ने एक साथ वाचर समेत 8 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है. मौके पर मौजूद लोगों द्वारा सभी घायलों को शहर के मेडिकल कॉलेज में लाकर भर्ती कराया गया है. जहां सभी का उपचार चल रहा है. वहीं, सूचना पर पहुंची वन विभाग टीम ने कांबिंग शुरू कर दी है.

रामगांव थाना क्षेत्र के हमीरपुर खैरटिया गांव में केले के खेत में 40 वर्षीय सालामुन पत्नी मुजीबुद्दीन पत्ते को काट रही थी. इसी दौरान खेत में बैठे तेंदुए ने महिला पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. शोर मचाने पर आसपास के लोग जैसे ही महिला के पास पहुंचे.

एक के बाद एक 6 अन्य लोगो पर हमला कर घायल कर दिया, जिससे पूरे इलाके दहशत का माहौल व्याप्त हो गया. इस हमले में 75 वर्षीय हकीम पुत्र मुस्तकीम, 70 वर्षीय अफसर पुत्र हमीद, 16 वर्षीय जावेद पुत्र मुजीबुद्दीन, 17 काशिरुद्दीन पुत्र शहाबुद्दीन, 24 वर्षीय सैय्याद खान पुत्र अनीस खान व 15 वर्षीय अब्दुल राशिद घायल हो गए है.

तेंदुए के हमले में वॉचर समेत 8 हुए घायल (Video Credit; ETV Bharat)

वहीं, पिंजरा लगाने पहुंचे 21 वर्षीय वाचर राहुल पुत्र इंद्र घायल हो गया. वाचर इंद्र ने बताया कि जैसे ही वह पिंजरा लगाने के लिए नीचे उतरा इसी दौरान नहर में मौजूद तेंदुए ने उसका सिर जबड़े में दबा लिया. सभी घायलों को शहर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. जहां सभी का उपचार चल रहा है, इस मामले में सीएमएस डॉ. एस के वर्मा ने बताया कि 7 वन्य जीव के हमले में घायलों को अस्पताल में लाया गया था. सभी को अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है. वहीं, डॉक्टरों की टीम उनकी इलाज में लगी हुई है.

डीएफओ सुन्दरेसा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल मौके पर टीम को भेजा गया है. वही रेस्क्यू को लेकर टीम मौके पर लगाई है. तेंदुए को पकड़ने के पिंजरा भी लगाया गया है. जल्द ही पकड़ लिया जाएगा. सभी ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है.

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