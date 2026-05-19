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दिल्ली में सफाई व्यवस्था होगी हाईटेक, MCD बेड़े में शामिल हुईं 8 नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें

महापौर प्रवेश वाही ने बताया कि इन मशीनों के आने से सफाई, सुरक्षा में बदलाव होगा साथ ही वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी.

एमसीडी बेड़े में शामिल हुईं 8 नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें
एमसीडी बेड़े में शामिल हुईं 8 नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 19, 2026 at 7:50 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम ने राजधानी में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक आधुनिक एवं प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मंगलवार को दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने दिल्ली नगर निगम मुख्यालय स्थित डॉ. एस.पी.एम. सिविक सेंटर से 08 ट्रक-माउंटेड मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों को हरी झंडी दिखाकर निगम के बेड़े में शामिल किया. इस दौरान उप-महापौर मोनिका पंत, स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा, नेता सदन जय भगवान यादव, आईवीपी नेता मुकेश गोयल, एमसीडी आयुक्त संजीव खिरवार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

इस अवसर पर महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में दिल्ली नगर निगम राजधानी में स्वच्छता व्यवस्था को लगातार मजबूत एवं तकनीकी रूप से उन्नत बना रहा है. उन्होंने बताया कि भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) योजना के अंतर्गत इन अतिरिक्त मशीनों की खरीद की गई है.

मेयर प्रवेश वाही (ETV BHARAT)

वायु गुणवत्ता में सुधार होगा- मेयर प्रवेश वाही

महापौर ने कहा कि इन आधुनिक मशीनों का मुख्य उद्देश्य 60 फीट या उससे अधिक राइट ऑफ वे वाली सड़कों पर यांत्रिक सफाई के दायरे और आवृत्ति को बढ़ाना है. उन्होंने कहा कि मशीनों के उपयोग से सड़कों पर जमा धूल को प्रभावी तरीके से हटाया जा सकेगा, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आएगी और राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा.

सफाई कर्मियों की सुरक्षा में होगा सुधार

उन्होंने यह भी कहा कि नई मशीनों के इस्तेमाल से सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा में भी सुधार होगा. विशेष रूप से व्यस्त एवं तेज यातायात वाले मार्गों और केंद्रीय विभाजकों पर मैनुअल सफाई की आवश्यकता कम होने से कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्यों से राहत मिलेगी. इन मशीनों का संचालन व्यापक संचालन एवं रखरखाव मॉडल के तहत किया जाएगा, ताकि उनका नियमित रखरखाव और बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके.

हर मशीन की लागत करीब 58.69 लाख रुपये

महापौर ने बताया कि इन वाहनों की गुणवत्ता जांच IIT दिल्ली द्वारा की गई है, प्रत्येक मशीन की लागत करीब 58.69 लाख रुपये है और उनकी अनुमानित परिचालन आयु 10 वर्ष तय की गई है. उन्होंने कहा कि निगम का उद्देश्य दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और धूल मुक्त बनाना है, ताकि नागरिकों को बेहतर और स्वस्थ वातावरण मिल सके.

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