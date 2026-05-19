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दिल्ली में सफाई व्यवस्था होगी हाईटेक, MCD बेड़े में शामिल हुईं 8 नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें

एमसीडी बेड़े में शामिल हुईं 8 नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें ( ETV BHARAT )

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम ने राजधानी में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक आधुनिक एवं प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मंगलवार को दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने दिल्ली नगर निगम मुख्यालय स्थित डॉ. एस.पी.एम. सिविक सेंटर से 08 ट्रक-माउंटेड मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों को हरी झंडी दिखाकर निगम के बेड़े में शामिल किया. इस दौरान उप-महापौर मोनिका पंत, स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा, नेता सदन जय भगवान यादव, आईवीपी नेता मुकेश गोयल, एमसीडी आयुक्त संजीव खिरवार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

इस अवसर पर महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में दिल्ली नगर निगम राजधानी में स्वच्छता व्यवस्था को लगातार मजबूत एवं तकनीकी रूप से उन्नत बना रहा है. उन्होंने बताया कि भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) योजना के अंतर्गत इन अतिरिक्त मशीनों की खरीद की गई है.

मेयर प्रवेश वाही (ETV BHARAT)

वायु गुणवत्ता में सुधार होगा- मेयर प्रवेश वाही

महापौर ने कहा कि इन आधुनिक मशीनों का मुख्य उद्देश्य 60 फीट या उससे अधिक राइट ऑफ वे वाली सड़कों पर यांत्रिक सफाई के दायरे और आवृत्ति को बढ़ाना है. उन्होंने कहा कि मशीनों के उपयोग से सड़कों पर जमा धूल को प्रभावी तरीके से हटाया जा सकेगा, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आएगी और राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा.