धमतरी नगर निगम में 8 एल्डरमैन का शपथग्रहण समारोह, कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने दिलाई शपथ
नगर पालिक निगम धमतरी के लिए 8 एल्डरमैन की नियुक्ति, कार्यालय में सभी मनोनीत पार्षदों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 13, 2026 at 9:00 PM IST
धमतरी: नगर पालिक निगम धमतरी में सोमवार को एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) का शपथ ग्रहण समारोह हुआ. कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने सभी मनोनीत पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस दौरान जनप्रतिनिधियों, निगम अधिकारियों और पार्षदों की मौजूदगी रही.
8 एल्डरमैन नियुक्त
राज्य शासन की ओर से 26 जून 2026 को जारी आदेश के तहत नगर पालिक निगम धमतरी के लिए 8 एल्डरमैन की नियुक्ति की है. नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार मनोनीत पार्षदों को कार्यभार ग्रहण करने से पहले शपथ लेना अनिवार्य होता है. इसी प्रक्रिया के तहत सोमवार शाम 4 बजे निगम सभागार में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया.
इन लोगों ने ली शपथ
समारोह में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने क्रमशः अशोक सिन्हा, प्राची सोनी, रितिका यादव, अरविंदर मुंडी, सीमा चौबे, दिलीप पटेल, विजय सिंह ठाकुर और भागवत यादव को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. शपथ लेने के बाद सभी एल्डरमैन ने नगर निगम के विकास, जनहित के कार्यों और नागरिकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का संकल्प व्यक्त किया.
मेयर और सभापति ने दी बधाई
कार्यक्रम में महापौर रामू रोहरा, सभापति कौशल्या देवांगन, महापौर परिषद के सदस्य, निगम के निर्वाचित पार्षद, निगम आयुक्त सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे. समारोह के दौरान सभी ने नवनियुक्त एल्डरमैन का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया और उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं.
एल्डरमैन के जुड़ने से नगर निगम की कार्यप्रणाली को और मजबूती मिलेगी और शहर के विकास से जुड़े विषयों पर अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा. सभी मनोनीत पार्षद जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए निगम के विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे- रामू रोहरा, महापौर
शपथ ग्रहण के बाद एल्डरमैन ने नगर निगम की बैठकों में सक्रिय सहभागिता निभाने, शहर की मूलभूत सुविधाओं के विस्तार, स्वच्छता, पेयजल, सड़क, प्रकाश व्यवस्था तथा विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग करने की बात कही.