गणतंत्र दिवस परेड के लिए 8 मंत्रियों के बदले जिले, विजय शाह रतलाम में नहीं करेंगे ध्वजारोहण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन में गणतंत्र दिवस समारोह में होंगे शामिल. उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, इंदौर और उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल सागर में फहराएंगे ध्वज.

गणतंत्र दिवस परेड के लिए 8 मंत्रियों के बदले जिले (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 9:36 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश के गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं. गणतंत्र दिवस समारोह की फाइनल परेड की रिहर्सल शनिवार सुबह होगी. लाल परेड ग्राउंड पर परेड की जाएगी. इसमें डमी राज्यपाल परेड का निरीक्षण करेंगे. उधर गणतंत्र दिवस समारोह के लिए 8 मंत्रियों के जिलों में बदलाव किया गया है. मध्य प्रदेश के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य समारोह में ध्वजा रोहण राज्यपाल मंगूभाई पटेल करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन में ध्वज फहराएंगे.

इन मंत्रियों के जिलों में हुआ बदलाव

  • कुंवर विजय शाह पहले रतलाम में झंडा फहराने वाले थे, लेकिन अब वे खंडवा जिले में तिरंगा फहराएंगे.
  • मंत्री राव उदय प्रताप अब नरसिंहपुर जिले में तिरंगा फहराएंगे.
  • मंत्री एंगल सिंह कंषाना अब मुरैना जिले में ही झंडारोहण करेंगे.
  • मंत्री चेतन्य काश्यप अपने गृह जिले रतलाम में ध्वज फहराएंगे.
  • मंत्री इंदर सिंह परमार, पन्ना जिले में ध्वजारोहण करेंगे.
  • मंत्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, दमोह जिले में ध्वज फहराएंगे.
  • मंत्री प्रतिमा बागरी अब सतना जिले में ध्वज फहराएंगी.
  • मंत्री राधा सिंह सिंगरौली जिले में ध्वज फहराएंगी.

उधर मंत्रियों के जिलों में परिवर्तन के चलते अब कटनी, दतिया, राजगढ़, मैहर, सीहोर, डिंडोरी जिले में जिला कलेक्टर ही ध्वजारोहण करेंगे.

मुख्यमंत्री उज्जैन में ध्वजा रोहण करेंगे

राज्य स्तरीय समारोह राजधानी भोपाल में होगा. इसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे. उधर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे. इस बार उज्जैन में गणतंत्र दिवस समारोह पारंपरिक रूप से दशहरा मैदान पर नहीं, बल्कि कार्तिक मेला ग्राउंड में होगा. उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, इंदौर और उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल सागर में ध्वज फहराएंगे.

उधर गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस फाइनल रिर्हसल 24 जनवरी की सुबह होगी. इसमें पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना रिहर्सल का निरीक्षण करेंगे. इस दौरान कई सीनियर आईपीएस और आईएएस अधिकारी मौजूद रहेंगे.

