दिल्ली के 8 लाख व्यापारियों को अब मिल सकेगा वेलफेयर फंड का लाभ, रजिस्ट्रेशन का काम पूरा

नई दिल्ली: दिल्ली के व्यापारियों से किए चुनावी वादे को पूरा करते हुए सोमवार को उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन और व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन का काम पूरा कर लिया गया है. अब रजिस्टर्ड 8 लाख से ज़्यादा व्यापारियों को मिलेगा सीधा लाभ मिलेगा. यह बोर्ड अब राजधानी के 8 लाख से अधिक व्यापारियों की समस्याओं, सुझावों और आवश्यकताओं को एक संगठित व्यवस्था के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा. सोमवार को उद्योग विभाग और डीएसआईडीसी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बोर्ड के गठन की जानकारी दी और राजधानी में औद्योगिक ढांचे, पर्यावरण प्रबंधन और की समीक्षा की.

बैठक में लंबित औद्योगिक क्षेत्रों के टेंडर, पटपड़गंज, बापरौला, रानीखेड़ा और कंझावला जैसे औद्योगिक इलाकों के विकास कार्यों की स्थिति, फ्रीहोल्ड पॉलिसी, ई-वेस्ट प्लांट की प्रगति और जल्द होने वाले ग्लोबल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई. इस दौरान मंत्री ने कहा कि दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन राजधानी के व्यापारिक समाज के हितों को संस्थागत रूप से मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है.

मजबूत और आधुनिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे: उन्होंने कहा कि व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक लाभ और प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जाएंगी, जिनमें सलाहकारी सेवाएं, मेंटरशिप कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में प्रतिनिधित्व के अवसर शामिल होंगे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली को विश्वस्तरीय औद्योगिक केंद्र बनाने का लक्ष्य लेकर हम एक मजबूत और आधुनिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं. स्टार्टअप और वेयरहाउसिंग पॉलिसी से लेकर स्पेशल इनोवेशन जोन्स और नए औद्योगिक एस्टेट्स तक हर कदम पारदर्शिता, इनोवेशन और डेवेलपमेंट की दिशा में उठाया जा रहा है.

प्रक्रिया को सरल और पेपरलेस बनाना उद्देश्य: बैठक में दिल्ली सिंगल विंडो सिस्टम की प्रगति भी साझा की गई, जिसका उद्देश्य है एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 80 श्रेणियों की 400 से अधिक सेवाओं को उपलब्ध कराकर कारोबार करने की प्रक्रिया को सरल और पेपरलेस बनाना है. अंत में उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि फ्रीहोल्ड पॉलिसी, ग्लोबल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर समिट और सभी औद्योगिक क्षेत्रों की तैयारियों से जुड़े प्रमुख कार्य समय पर पूरे हों. उन्होंने पारदर्शिता, दक्षता और उद्योगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.