आंदोलन की राह: प्रदेश के 8 लाख कर्मचारी 5 नवंबर से दिखाएंगे सरकार को दम, जानिए क्या हैं मांगें

जयपुर: पंचायत-निकाय से ठीक पहले प्रदेश के 8 लाख कर्मचारी आंदोलन की राह पर है. ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS), वेतन विसंगति और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने समेत 11 मांगों को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ प्रदेश में 5 नवंबर से 30 नवंबर तक संघर्ष चेतना यात्रा निकालेगा. महासंघ पदाधिकारियों ने शनिवार को ईटीवी भारत से बातचीत में आंदोलन की जानकारी दी. महासंघ ने भजनलाल सरकार पर संवादहीनता का आरोप लगाया.

सरकार को चेताया कि कर्मचारी विरोधी नीतियों, विभिन्न निगम, बोर्ड स्वायत्तशासी संस्थाओं और यूनिवर्सिटीज में ओपीएस की जगह एनपीएस लागू करने, अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों की पदोन्नति विसंगति दूर नहीं करने और संविदा कार्मिकों को नियमित नहीं करने के विरोध में अब सरकार को वोट की चोट के साथ जवाब देने को तैयार हैं. आंदोलन की शुरुआत राजधानी जयपुर से 5 नवंबर को होगी.

चरणबद्ध चलेगा आंदोलन: अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार गत 2 वर्षों से प्रदेश के कर्मचारियों की लगातार उपेक्षा कर रही है. सरकार कर्मचारियों पर काम का दबाव बना रही है, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है. ज्ञापन के जरिये सरकार के समक्ष कई बार 11 सूत्री मांग पत्र दिया, लेकिन इन्हें पूरा करना तो दूर कर्मचारियों से संवाद तक नहीं किया गया.सरकार की संवादहीनता के चलते अब महासंघ ने प्रदेशव्यापी आंदोलन की रणनीति बनाई है. इसमें संघर्ष चेतना यात्रा 5 नवंबर को महासंघ के प्रदेश कार्यालय मंदिर श्री गोवर्धन नाथ जी चौड़ा रास्ता, जयपुर से किया जाएगा. यात्रा में दो संघर्ष चेतना रथ रवाना होंगे. संघर्ष चेतन दलों को महासंघ के 1965 से अब तक के वरिष्ठ नेता झंडी दिखाएंगे.