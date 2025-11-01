ETV Bharat / state

आंदोलन की राह: प्रदेश के 8 लाख कर्मचारी 5 नवंबर से दिखाएंगे सरकार को दम, जानिए क्या हैं मांगें

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ प्रदेश में 5 नवंबर से 30 नवंबर तक संघर्ष चेतना यात्रा निकालेगा.

Officers of the United Federation
संयुक्त महासंघ के पदाधिकारी (ETV Bharat Jaipur)
जयपुर: पंचायत-निकाय से ठीक पहले प्रदेश के 8 लाख कर्मचारी आंदोलन की राह पर है. ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS), वेतन विसंगति और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने समेत 11 मांगों को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ प्रदेश में 5 नवंबर से 30 नवंबर तक संघर्ष चेतना यात्रा निकालेगा. महासंघ पदाधिकारियों ने शनिवार को ईटीवी भारत से बातचीत में आंदोलन की जानकारी दी. महासंघ ने भजनलाल सरकार पर संवादहीनता का आरोप लगाया.

सरकार को चेताया कि कर्मचारी विरोधी नीतियों, विभिन्न निगम, बोर्ड स्वायत्तशासी संस्थाओं और यूनिवर्सिटीज में ओपीएस की जगह एनपीएस लागू करने, अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों की पदोन्नति विसंगति दूर नहीं करने और संविदा कार्मिकों को नियमित नहीं करने के विरोध में अब सरकार को वोट की चोट के साथ जवाब देने को तैयार हैं. आंदोलन की शुरुआत राजधानी जयपुर से 5 नवंबर को होगी.

आंदोलन की राह पर कर्मचारी (ETV Bharat Jaipur)

चरणबद्ध चलेगा आंदोलन: अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार गत 2 वर्षों से प्रदेश के कर्मचारियों की लगातार उपेक्षा कर रही है. सरकार कर्मचारियों पर काम का दबाव बना रही है, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है. ज्ञापन के जरिये सरकार के समक्ष कई बार 11 सूत्री मांग पत्र दिया, लेकिन इन्हें पूरा करना तो दूर कर्मचारियों से संवाद तक नहीं किया गया.सरकार की संवादहीनता के चलते अब महासंघ ने प्रदेशव्यापी आंदोलन की रणनीति बनाई है. इसमें संघर्ष चेतना यात्रा 5 नवंबर को महासंघ के प्रदेश कार्यालय मंदिर श्री गोवर्धन नाथ जी चौड़ा रास्ता, जयपुर से किया जाएगा. यात्रा में दो संघर्ष चेतना रथ रवाना होंगे. संघर्ष चेतन दलों को महासंघ के 1965 से अब तक के वरिष्ठ नेता झंडी दिखाएंगे.

पढ़ें: न्यायिक कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

उन्होंने बताया कि रथ 5 नवंबर से 8 नवंबर तक प्रथम चरण में 15 जिलों में जाएंगे. उसके बाद दूसरे और तीसरे चरण में शेष 26 जिलों में संघर्ष चेतना दलों की ओर से लाखों कर्मचारियों से संवाद स्थापित कर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा. संघर्ष चेतना यात्रा के बाद 7 दिसंबर को जयपुर में संघर्ष चेतना महाधिवेशन किया जाएगा. उसके बाद भी सरकार ने द्विपक्षीय वार्ता कर मांगों का निस्तारण नहीं किया तो संघर्ष चेतना महाधिवेशन में आंदोलन को वृहत स्वरूप देने पर निर्णय लिया जाएगा.

महासंघ की प्रमुख मांगें

  • पीएफआरडीए अधिनियम को निरस्त करते हुए राज्य कर्मचारियों के 53 हजार करोड़ रुपए जीपीएफ खाते में जमा किए जाएं. राजस्थान में परिभाषित पुरानी पेंशन योजना (OPS) यथावत रखें.
  • राज्य सरकार, बोर्ड, निगम स्वायत्तशासी संस्थाओं पंचायती राज और सहकारी संस्थाओं के कार्मिकों के लिए समान काम व समान वेतन की नीति लागू कर पूर्व के वेतनमानों में पैदा विभिन्न विसंगतियां दूर कर न्यूनतम वेतन 20 हजार रुपए तय करें.
  • राज्य कर्मचारी, बोर्ड, निगम, पंचायत राज और स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों को सेवाकाल में 5 (अ) पदोन्नति के अवसर दिए जाएं एवं समयबद्ध पदोन्नति (DPC) करें. पदोन्नति के 5 अवसर नहीं होने पर 7.14.21.28 एवं 32 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति पद का वेतनमान स्वीकृत किया जाएं.
  • सभी संविदा एवं आउटसोर्स पर नियुक्तियां बंद करें. सभी संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करें. समस्त विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त पदों को नियमित नियुक्तियों से भरा जाए और प्रत्येक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक का पद सृजित किया जाए.
  • सहायक कर्मचारी को एमटीएस घोषित करते हुए न्यूनतम वेतन 26 हजार करें. वर्ष 2024-25 के बजट में सहायक कर्मचारियों की भर्ती के लिए घोषित 60 हजार पदों पर शीघ्र भर्ती करें और सहायक कर्मचारियों का पदोन्नति कोटा 50 प्रतिशत करें.
  • मंत्रालयिक कर्मचारियों को शासन सचिवालय, लोक सेवा आयोग एवं विधानसभा में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों के अनुरूप वेतन, भत्ते, पदोन्नति एवं अन्य सुविधाएं दी जाए. मंत्रालयिक कार्मिकों सहायक कर्मचारियों और वाहन चालकों के लिए निदेशालय का गठन.
  • बैंक बीमा की स्थानान्तरण नीति के अनुरूप पारदर्शी और स्पष्ट स्थानान्तरण नीति लागू करें. तृतीय श्रेणी अध्यापकों के वर्षों से लंबित तबादले करें. स्थानांतरण में राजनीतिक दखल बंद करें.
  • वित्त विधान के आदेश में सामूहिक अवकाश को नो-वर्क नो-पे की श्रेणी में माना गया, जो कर्मचारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है. इस आदेश को वापस (Withdraw) लिया जाए.
  • सरकार कार्मिकों के इलाज की आरजीएचएस में कटौती बंद करें. गत कुछ दिनों में आरजीएचएस में कई सुविधाएं घटा दी गई. उन्हें पुनः बहाल कर योजना में सम्पूर्ण जांच और दवा उपलब्ध कराएं.
  • सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निजीकरण/पीपीपी मॉडल आधारित व्यवस्था समाप्त करें. सार्वजनिक उपक्रमों को कमजोर करने के स्थान पर सुदृढ़ किया जाए, इसके साथ एनईपी-2020 को रद्द करें.
  • पुलिस सेवा के कार्मिकों और आपातकालीन सेवा के कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देना सुनिश्चित करें. इसके साथ इनका कार्यशील समय निर्धारित किया जाए.

सरकार की संवादहीनता: महासंघ के प्रदेश महामंत्री महावीर सिहाग ने बताया कि नियमित पदों पर भर्ती नहीं करने से कर्मचारियों पर अत्यधिक कार्यभार है. वेतन विसंगति समितियों के गठन के नाम पर लगातार छलावा किया जा रहा है. इससे कार्मिकों में भारी रोष है. इसे लेकर महासंघ ने प्रदेशव्यापी संघर्ष चेतना आंदोलन के पांचवें चरण में प्रदेश के हर कर्मचारी को संघर्ष के लिए तैयार रहने के लिए संघर्ष चेतना यात्रा निकालने का निर्णय लिया है. सरकार को कर्मचारियों का आग्रह समझ नहीं आ रहा तो अब आंदोलन की भाषा से समझाएंगे. कर्मचारी सरकारों को वोट की चोट से भी समझाता आया है. इस बार महासंघ आमजन को साथ लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा.

